Fenomén Deep Rock Galactic: Jak vesmírní trpaslíci dobývali herní svět

24. 4. 2025 18:00 | Téma | autor: Josef Nosál

Nehostinná planeta prolezlá všemožnými brouky dychtícími po krvi. Kolem nich bohaté žíly minerálů natolik vzácných, že by byla škoda je tam jen tak nechat. A nad planetou vesmírná těžební plošina, z níž se skupina trpaslíků vydává na nebezpečné mise, kde zcela jistě zahynou. Že by jejich smrt zrovna někoho zajímala, to se říct nedá, určitě ne o těžební společnosti, pro kterou makají.

Takhle nějak by se dalo v kostce shrnout kooperační záležitost Deep Rock Galactic. Hra tady s námi bude letos už sedm let a její odkaz se v mezičase stihl skálopevně zapsat do herní historie. Jak ale prvotní myšlenka na vědeckofantastický trpasličí výlet do dolů vlastně vznikla?

Pro odpověď se musíme vrátit o pár let do minulosti. Už v roce 2006 v Dánsku vzniklo studio Press Play, které stojí za vcelku vřele přijatými tituly jako Max & the Magic Marker či Kalimba. V roce 2012 přišel na scénu Microsoft a studio odkoupil, načež ho po čtyřech letech zavřel. V té době měl tým rozpracovaný multiplayerový survival Knoxville.

O práci tehdy přišel i level designér Mikkel Pedersen, pro něhož bylo uzavření Press Play už druhou podobnou zkušeností. Původně studoval film na univerzitě v Kodani, ale když se mu už poněkolikáté nepodařilo dostat na obor filmového střihače, rozhodl se, že zkusí štěstí v herním průmyslu. Podařilo se mu nastoupit na stáž ve studiu Deadline Games, které ale ke konci nultých let ukončilo činnost. A teď se situace opakovala s Press Play.

Nové místo, o které by klidně mohl zase přijít ze dne na den, se mu hledat nechtělo. Taky se mu příliš nezamlouvala představa dalších povinných přesčasů. Proto se Pedersen se čtveřicí kolegů, kteří s koncem Press Play také přišli o místo, rozhodli založit zcela nové studio: Ghost Ship Games. V té chvíli ještě ani netušili, jakou hru chtějí dělat.

Šestý otec zakladatel

Když se mluví o Ghost Ship Games, mluví se o šesti zakladatelích. Poslední člen se připojil asi o měsíc později, kdy studio už pracovalo na prototypu hry, z něhož se později vyklubal Deep Rock Galactic. „Mikkela jsem znal velmi dobře, protože jsme spolu v minulosti pracovali v Deadline Games. Pozval mě k nim do kanceláře. Byl jsem zvědavý, na čem pracují,“ vzpomínal Søren Lundgaard, onen šestý zakladatel, v rozhovoru pro server PlayStation Universe.

„I když to byl jen prototyp, hned jsem věděl, že na něm něco je. Když jsem se vrátil do své práce, záviděl jsem jim. Asi hodinu nato mi zavolali, jestli se k nim nechci přidat.“ Lundgaard dnes ve studiu působí jako výkonný ředitel a nutno dodat, že ani devět let od založení studia nikdo z původní šestice z týmu neodešel.

zdroj: Archiv

Zakladatelé si naštěstí poměrně brzy uvědomili, na čem chtějí pracovat. Měli rádi Left 4 Dead a líbilo se jim prozkoumávání procedurálně generovaných jeskyní v Minecraftu, a tak si řekli, že by nebylo od věci tyhle dva nápady propojit a vytvořit něco unikátního. Když k tomu ještě budou muset hráči spolupracovat, tak to nemůže dopadnout špatně, ne? „Může to znít bláznivě, ale když jsme začínali, moc jsme na koncového uživatele nemysleli. Doufali jsme, že když uděláme něco, co máme rádi, budou to mít rádi i ostatní,“ vysvětlil počátky vývoje Pedersen v rozhovoru pro GameRant.

Transparentnost především

Jeskyně a střelné zbraně, to zní celkem jasně, ale kdo do těch jeskyní bude lézt? Kdo bude pálit? Volba padla na vousaté trpaslíky. Zlato, diamanty a další všemožné rudy jim jsou vlastní. Jenže pak padlo ještě jedno další rozhodnutí: Zasadit celou hru do vesmíru.

„Stále pracujeme se všemi náležitostmi hraní za trpaslíky. Pijí pivo, jsou to kamarádi a jsou v tom všichni společně. Jen nám přišlo zajímavé umístit je do sci-fi prostředí, protože nám propůjčilo spoustu hravých možností, které v jiných hrách nejsou k vidění,“ uvedl Lundgaard.

Studio navíc hru vyvíjelo trochu jinak, než bývalo zvykem. Pedersen tajnůstkářským studiím a projektům příliš neholduje, a tak se rozhodl přistoupit ke komunikaci s veřejností přesně opačně. „Když jsme začínali, měli jsme hratelný prototyp po třech měsících, možná i dříve, a prostě jsme ho vydali coby uzavřenou alfa verzi. Pak jsme kolem ní začali budovat komunitu,“ popisuje přístup studia Pedersen.

Díky nepříliš detailnímu prostředí a jednodušší grafice mohli vydávat nové updaty poměrně rychle. Naslouchali své komunitě, vedli s ní diskuze a vše upravovali za pochodu. Titul si tak už od svého prvopočátku budoval věrnou komunitu, která je pro menší studia absolutně klíčová.

zdroj: tisková zpráva

Během prvních měsíců fungovalo studio díky vládnímu financování, nicméně v únoru 2017 došlo ke změně. Ghost Ship Games si plácli s vydavatelstvím Coffee Stain Publishing. „Nebyli jsme si jistí, jestli chceme mít vydavatele, ale pak jsme se setkali s Coffee Stain a okamžitě jsme si rozuměli. Jsou mladší než my, ale měli stejné představy o tom, jak chtějí vést herní studio. Rozuměli vývoji her, což nás jen utvrdilo ve spolupráci,“ osvětlil Pedersen důležitý zlom ve vývoji.

Práce pak pokračovaly celkem rychle. V roce 2017 se Deep Rock Galactic prezentovalo na E3 a v únoru 2018 vyšlo v předběžném přístupu na Steamu.

Přechod do plné verze

Premisa Deep Rock Galactic je prostá: Pracujete pro stejnojmennou společnost a plníte mise na nebezpečné planetě Hoxxes IV plné žil bezpočtu minerálů. A také bezpočtu emzáků. Každá mise začíná několikasetmetrovým vrtem do nitra planety. Při troše smůly na vás hned po výstupu z modulu zaútočí nekončící vlna nepřátel, zpravidla brouků a další podobné havěti.

Zadání úkolů se liší, někdy jen potřebujete vykopat určité množství suroviny, jindy musíte zabít obzvlášť velké emzáky. Typů misí je několik, stejně tak oblastí, kam se můžete vydat. Je libo rostlinný biom? Nebo spíše lávový? A pokud ani to nestačí, tak volitelná úroveň rizika a různé perky ovlivňující danou misi celý zážitek ještě více obohatí. Můžete třeba vyrazit do míst, kde je každá molekula kyslíku vzácná, a to je pak teprve boj o přežití.

zdroj: Archiv

Z řádků výše je asi docela zřejmé, proč Deep Rock Galactic přilákal během prvních několika měsíců v předběžném přístupu přes 300 tisíc lidí. Náplň je jednoduchá a jednoznačná, herní smyčka zábavná, stejně jako upravitelné zbraně, pasivní i aktivní dovednosti nebo čas strávený u škopku piva.

Péči si vývojáři dali taky se třídami trpaslíků, kdy ani jedna z nich nepůsobí navíc. „Když jsme na hře začali pracovat, bylo pro nás důležité, aby se noví hráči mohli připojit k těm zkušeným. Proto jsme vyvinuli systém tříd a způsoby pohybu, které musíte společně využívat. Pokud týmu chybí jedna třída, má vždy pocit, že mu taky chybí nějaký herní mechanismus,“ vysvětlil Pedersen.

Pedersenovi často v rozhovorech pokládají tytéž otázky. Přibude někdy pátá třída trpaslíka? Dočkáme se nějakého uceleného příběhu? A odpovědi doposud zní negativně. Co se týče příběhu, jsou pro studio důležitější zážitky, které si hráči vytváří během hraní. Pátá třída by pro studio naopak znamenala hromadu práce, navíc by podle Pedersena narušila celý systém navržený pro čtyři hráče.

V roce 2020 hra vyšla v plné verzi na PC a Xbox One a současně se připojila do nabídky Game Passu. Pravidelné updaty postupně vystřídaly sezóny, dostupné zdarma. Následující rok pak byl pro studio zlomový.

V první řadě je odkoupil švédský herní gigant Embracer, který vlastní i vydavatelství Coffee Stain. Pro studio to znamenalo upevnění pozice a také snazší financování nových projektů. Tentýž rok oznámilo milník 3 milionů prodaných kopií a v neposlední řadě ohlásilo také port pro PS4 a PS5. Deep Rock Galactic tak postupně expandoval a oslovoval stále větší publikum.

Podle posledních zveřejněných údajů titul prodal celkově přes 10 milionů kopií, hraje ho přes milion lidí měsíčně a na Steamu si drží 97 % pozitivních recenzí. Což je pro studio, které v současnosti čítá něco málo přes 40 zaměstnanců, obrovský úspěch.

Plány do budoucna

Není proto divu, že v roce 2023 studio oznámilo úmysl hry nadále nejen vyvíjet, ale také vydávat tituly vyvíjené jinými dánskými studii. Něco takového měl tým v plánu ostatně už delší dobu: „Dánsko je malá země, ale leží hned vedle Švédska, které je na poli herního průmyslu mnohem větší. Chceme pomáhat ostatním začínajícím dánským studiím,“ naznačil Pedersen mírně soutěživě.

V současnosti mají Ghost Ship Games v plánu pod svou hlavičkou vydat rovnou pět her. Do předběžného přístupu má brzy vstoupit realtimová strategie Dinolords, kde se budete bránit proti Dánům s ochočenými dinosaury, a taktická kooperační střílečka DarkSwarm, připomínající Alien Swarm od Valve.

V předběžném přístupu si už teď můžete zahrát taktickou tahovou SpellRogue a auto-střílečku Deep Rock Galactic: Survivor, které se během prvního měsíce podařilo prodat přes milion kopií. Čímž se dostáváme k fenoménu, který původní Deep Rock Galactic pomohl zažehnout.

V roce 2022 se na Kickstarteru objevila deskovková varianta, která chtěla vybrat 200 tisíc euro. Podařilo se jí získat přes dva a půl milionu. Hra sklidila vřelé recenze a dodnes k ní vycházejí rozšíření, zatím poslední bylo oznámeno minulý měsíc.

Zmiňovaný singleplayerový Deep Rock Galactic: Survivor se hratelností inspiroval u velmi populárních Vampire Survivors a sklízí obrovský úspěch. V plné verzi má vyjít 17. září. Je ale důležité dodat, že titul vyvíjí jiný dánský tým než původní Deep Rock Galactic.

zdroj: Ghost Ship Publishing

Znamená to tedy, že by Ghost Ship Games mohlo propůjčováním licence ještě více rozšířit své portfolio ze světa vesmírných trpaslíků? Částečně.

„Obrátila se na nás spousta lidí s návrhy na nejrůznější adaptace. Zatím jsme dávali přednost novým hrám nebo úzké spolupráci s dalšími subjekty jako v případě deskové hry nebo Deep Rock Galactic: Survivor. Myšlenka televizního seriálu ze světa Deep Rock Galactic je skvělá, ale pravděpodobně se neuskuteční,“ vysvětlil v rozhovoru pro ScreenRant Lundgaard. „Pokud bychom se do toho pustili, chtěli bychom to udělat pořádně a na to prostě nemáme kapacitu.“

V neposlední řadě teď studio chystá svůj vlastní spin-off. Deep Rock Galactic: Rogue Core se do běžného přístupu teprve chystá, ale už teď se zdá, že se může těšit na úspěch. Titul vyvíjený přímo Ghost Ship Games má nabídnout roguelite hratelnost až pro čtyři hráče, které v podstatě čeká to, co v původní hře. Hodně střílení a těžení.

Ale dokud vše funguje, kopie se prodávají a hráči jsou spokojení, proč osvědčenou recepturu jakkoliv měnit? Ohánět se krumpáčem, zabíjet emzáky po stovkách a prolézat tmavé jeskyně plné nebezpečí, to se asi zkrátka neomrzí.

Jisté je jedno – Deep Rock Galactic tu s námi bude ještě hodně dlouho. „Nejbláznivější je, že se nám nějak podařilo přijít s hlavním námětem, který je jako bezedná studna a máme pro něj nekonečné množství rozšiřujících nápadů. Je snadné hru rozšiřovat a vymýšlet nové funkce. V tomhle ohledu nám v dohledné době určitě nedojde dech,“ dodává Pedersen.