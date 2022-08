Červencové recenze na Games.cz: Královny letního sucha

1. 8. 2022 16:10 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Prázdninové měsíce platí v herním průmyslu za suché období, kdy toho moc nevychází. Letošní rok bohužel není žádnou výjimkou, a situaci tak zachraňuje především nezávislá scéna, která nás stabilně zásobuje i v létě. I tak nám ale v červenci vyšlo o něco méně recenzí, než je obvyklé – na jaké hry stojí za to se zaměřit a s čím raději nemarnit čas?

zdroj: vlastní video redakce

„Okouzlující adventura s roztomilým kočičím hrdinou a mysteriózním příběhem. Nádherně bezútěšné betonové město je radost prozkoumávat. Emotivní, zhruba sedmihodinové dobrodružství provázejí herní mechanismy, které jsou sice jednoduché, ale často se vyvíjejí novými směry, aby se nikdy příliš neopakovaly,“ chválí kočičí dobrodružství Jakub Malchárek.

zdroj: Sega

„Sonic Origins je trošku nešťastnou sbírkou kvalitních her. Na jednotlivých titulech obsažených v kolekci nenajdete nic špatného, a pokud, tak to budou stejné věci jako před dlouhými roky. Samotná sbírka ale nenabízí nic, čím by dokázala opodstatnit svoji cenu nebo zaujmout dlouholeté fanoušky ježka Sonica,“ soudí o herní kompilaci Pavel Skoták.

zdroj: Nintendo

„Xenoblade Chronicles 3 jsou víc než důstojným pokračovatelem série, který se může pochlubit komplexními souboji, skvělými dialogy, zajímavými postavami a filmovými sekvencemi, na které je radost koukat, ať už na displeji konzole, nebo v televizi. Nenechte se tak odradit obrovskou škálou možností, které hra nabízí – za tu trochu samostudia určitě stojí,“ doporučuje nejnovější JRPG opět Pavel Skoták.

zdroj: Jump Over the Age

„Kyberpunkový simulátor života, který dokáže být stejně drsný jako emotivní. Herní mechanismy v případě Citizen Sleepera ustupují příběhu, ale díky své jednoduchosti jsou funkční, i když je ke konci budete odehrávat spíš na autopilota,“ říká o upovídaném kyberpunkovém dobrodružství Šárka Tmějová.

zdroj: Ironhide Game Studio

„Tvůrci tower defense série Kingdom Rush vyzkoušeli něco nového – roguelike tahovou strategii založenou na hrdinech a jejich schopnostech. Bitvy i hrdinové vás zabaví, ale přílišná náhoda a strohost všeho ostatního hru předurčují ke krátké životnosti. Obzvlášť na počítačích, kde je konkurence veliká,“ nenadchla roguelike tahovka Patrika Hajdu.

zdroj: Xbox

„Příběhová hra, která stojí a padá na tom, jak se vám bude líbit děj. Jestli vám zní zábavně rodinné drama, které řeší vážná témata jako PTSD na pozadí lupičské gangsterky, pak vám As Dusk Falls můžu doporučit. Dějové zvraty nejsou kdovíjaké, ale na poměry příběhových videoher to ujde. Zvlášť pokud hrajete ve více lidech,“ píše v recenzi o příběhové adventuře Alžběta Trojanová.

zdroj: Work Shift Play Inc.

„Empyre: Dukes of the Far Frontier mohlo být příjemné staromilské RPG, bohužel ale nezvládá zpracovat zajímavý námět z hlediska příběhu, hratelnosti ani audiovizuálu. Čeká vás pouze frustrující zážitek z nepřívětivého uživatelského rozhraní, úkolů plných klišé a otřesných dialogů,“ důrazně nedoporučuje RPG experiment Kuba Špiřík.

zdroj: 11 Bit Studios

„Pohledná hra s fantastickým dabingem a fajn postavami, které však tančí podle poněkud rozladěných not. Hráčské volby mají nulový dopad, hratelnost prakticky neexistuje a zápletka jako celek, v kontrastu se silnými osobními scénami, šumí spíše do ztracena,“ píše o původně mobilní adventuře poněkud znuděně Honza Slavík.