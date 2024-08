Zážitky z Gamescomu: Mlátička Towerborne je velký úkrok stranou od Banner Sagy

27. 8. 2024 16:30 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Kdybyste vedle sebe postavili pro srovnání rubačku Towerborne a tahovku Banner Saga, snad kromě vizuálního stylu byste prakticky nepoznali, že jde o hry od stejného studia. První jmenovanou jsem si měl možnost vyzkoušet na letošním Gamescomu - příběhovou strategii ze severských mýtů a pověstí střídá čistě fantasy kooperativní beat'em up, který bude zároveň hra jako služba.

Než se chopíte vidlí, věřte mi, taky jsem k různým snahám o naskočení na ujíždějící vlak live service her skeptický, ale u Stoic Studios by to mohlo vyjít, protože s nimi spjatá znovuhratelnost stojí už v samotném konceptu hry. Jste jeden z válečníků, kteří se rodí v obrovské zvonici, jež špicí sahá až k mrakům. Zem, kam až oko dohlédne, je rejdištěm roztodivných monster. Kdo jiný než vy a parta přátel jim má zatnout tipec?

Skutečně obrovský svět je rozdělený na hexy, přitom každý skrývá větší či menší tajemství. Může to být nová výbava, kterou svého reka vyzbrojíte, náročný souboj s bossem i rozsáhlý dungeon, na jehož konci se skrývá vzácný poklad. Vtip je v tom, že každé políčko můžete dohrát hned několikrát v závislosti na jedné ze tří obtížností, kterou si vyberete. Jak procházíte krajinou, dobytá políčka se sympaticky odbarvují a vy tak skládáte malebné puzzle kresleného světa.

zdroj: Stoic Studio

Do víru bitvy se zatím můžete pustit v jednom ze čtyř povolání (předběžný přístup i plná hra jich postupně budou mít více). Styl boje udává nejen povolání, ale i zbraně a speciální víly, jež vašemu rekovi propůjčují speciální schopnosti. Já jsem během dema sáhnul po Sentinelovi, rytíři se štítem, jež může blokovat a parírovat rány. Můžete ale hrát za těžkého a pomalého Pyroclasta, který dává obrovské poškození a může nabíjet údery, rychlého Shadowstrikera, jež se dokáže teleportovat na krátké vzdálenosti, a Rockbreakera s dvojicí okovaných boxerů.

Úrovně jsou náhodně poskládané z předem vytvořených „místností“ (kromě přísně režírovaných dungeonů a bossfightů), kde na vás čeká ledasco, většinou ale široká paleta evokativních a originálních monster, které je nutné ztrestat v opulentní bouři úderů, úskoků a masivních speciálních útoků.

Taky nebude vždy cílem jenom všechno vymlátit, úkoly mají být variabilní – někdy bude třeba ubránit pozice, jindy zase rozbít předměty na mapě v časovém limitu nebo nedostat po určitý čas poškození. Zkrátka ne vše vyřešíte bezhlavým útokem a frenetickým drcením tlačítka pro útok.

zdroj: Stoic Studio zdroj: Stoic Studio

Zhruba půlhodina hraní, ještě s neznámými lidmi, nám sloužila spíše k osahání hry a hektické snaze se sžít s vlastní postavou, ale věřím, že s přáteli půjde o fantastický balet, kdy se jednotlivá povolání budou navzájem doplňovat. I tak se mi třeba párkát podařilo parírovat a omráčit protivníka, což dalo pomalému Pyroclastovi čas nabít drtivý útok, jímž neřáda jednou ranou smázl z obrazovky.

Tvůrci nám říkají, že v jednom hráči se Towerborne hrát určitě dá, ale bude také mnohem obtížnější. Hra byla zjevně stavěna pro kooperaci. Sami sice dokážete vyzobat některé menší a jednodušší lokace, odbarvit pár vedlejších políček, ale v lokacích s tou nejvzácnější kořistí se pořádně zapotíte. Příkladem budiž třeba bossfight s přerostlým luskounem na konci dema.

zdroj: Stoic Studio

Pekelně tuhé monstrum skákalo z jedné části obrazovky na druhou, vydrželo zatraceně hodně ran a ještě jsme si museli dávat pozor na zničující útoky s velkou oblastí účinku. I tak jsme se nepříjemně blízko dostali totálnímu zničení celé skupiny.

Nu a co vás krom zběsilého drcení tlačítek u hry má udržet? Vylepšování postavy (nebudete omezeni pouze na jednu, můžete mezi nimi v ústředním hubu přepínat), sbírání lootu jako v diablovkách, stavění buildů a v neposlední řadě i sezónní obsah, který bude pravidelně rozšiřovat mapu, ale i nabídku povolání. Vývojáři tvrdí, že Towerborne má být jednoduché na naučení, ale získat mistrovství bude chtít pořádnou porci tréninku.

zdroj: Stoic Studio

Z prvních dojmů se Towerborne jeví jako zábavná rubačka k odreagování, která by mohla správně podráždit dopaminová centra. Neotřelý vizuál a zběsilou akci krásně doplňuje robustní RPG systém a chuť dát si ještě jeden zápas, odkrýt další políčko, vylepšit či najít kus výbavy. Obrovskou výhodou a za mě jasná záminka, proč mít Towerborne v hledáčku, je i přítomnost gaučové kooperace. Tak masivní hra, kterou můžete hrát s přáteli na jedné obrazovce, se totiž jen tak nevidí.

Towerborne vyjde na PC a Xboxu Series X/S, bude součástí předplatného Game Pass a už 10. září zamíří do předběžného přístupu.