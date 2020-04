Máte rádi devadesátky, horory a demíčka? Haunted PS1 Demo Disc je něco pro vás

- Dojmy z hraní autor: Tomáš Kotas

Pamatujete na časy, kdy jste před televizorem trnuli hrůzou u titulů, jakými byly původní Resident Evil nebo první Silent Hill? Byla to zároveň i doba, kdy bylo možné sehnat demodisky nabušené hratelnými ukázkami očekávaných titulů. Tyto doby už jsou dávno pryč a zůstaly po nich jen nostalgické vzpomínky. Nebo ne?

Je to už nějaký pátek, co se na internetu objevil projekt s názvem Haunted PS1 Demo Disc 2020. Ač by tomu název nasvědčoval, nejedná se o žádnou internetovou creepypastu, ale o sbírku demoverzí 17 nezávislých titulů, které spojují dvě věci: inspirace v hororovém žánru a ve hrách na PlayStation 1. Dema se nesnaží působit jako z prvního PlayStationu pouze graficky, ale i svou atmosférou.

Demodisky samozřejmě kdysi byly hmotnými nosiči, zde se ale jedná o virtuální kolekci, která je dostupná zdarma, což v dřívějších dobách také nebylo pravidlem. Je nutné podotknout, že hry jsou vytvořené v enginu Unity a při bližším zkoumání je jasné, že by stará dobrá šedá krabička tyhle tituly opravdu nerozjela. I tak ale dokáží nejednomu hráči vykouzlit nostalgický úsměv na tváři.

K Haunted PS1 Demo Disc 2020 byl vytvořen i trailer, kde fialový kostlivec nabízí mladíkovi tuto kolekci demoher. Stejně jako hry, i trailer se inspiruje starými televizními reklamami. Zdá se vám to uhozené? Podívejte se sami:

Níže najdete pár vět o jednotlivých titulech, které můžete ve sbírce najít.

Knihovny v sobě skrývají mnohá tajemství. A co teprve taková, v níž je i sekce pro okultní literaturu. Hráči tak budou procházet různé texty a během toho odkryjí tajemství o záhadné budově… ale ne vždy se vyplatí hledat absolutní vědění. Tato explorativní hororová adventura rozhodně potěší nejen fanatické čtenáře.

V budoucnosti vedle sebe žijí zombie a lidé v relativním klidu, ale situace rozhodně není růžová. V roli dvojice kriminálních vyšetřovatelek se dostáváte v noci na místo sebevraždy a je na vás zjistit, co se stalo. Hra se inspiruje v klasických 3D point & click adventurách a hrách s předrenderovaným pozadím a statickou kamerou, jako je tomu u prvních Resident Evilů. A stejně jako u nich, i zde může být hra z tohoto důvodu občas frustrující.

Probouzíte se do ponurého fantasy světa obývaného zvláštními přízraky a fanatickými rytíři. A do toho se zde jeden superstroj podobný počítači prohlašuje bohem. Pochmurné fantasy RPG viděné z pohledu první osoby, kde po nebi plují vzducholodě a u pocestných se objevují duše dívek.

Effigy

Koridory, frenetická akce a pořádná nálož střeliva. Tohle je střílečka inspirovaná tituly, jakými jsou Quake nebo Doom. Vydejte se do bývalé vězeňské kolonie, která je zamořena uprchlými trestanci. Stejně jako u zmíněných legend, i zde si užijete sbírání nábojů, lékárniček a štítů ze zabitých soků.

Sedíte v křesle u počítače a těšíte se, až vám za pár hodin skončí noční směna. Aby taky ne! Být samotný ve firmě, kde vám dělají společnost pouze simulační nádrže, ve kterých jsou lidé, nemusí být vždy příjemné. Vtom se ale ozve poplach. Erasure je adventurní hříčkou, která v sobě kombinuje objevování a hackovací minihry. Hra využívá statických kamer ve 3D prostředí a stejně jako u Dead Heat může být tato kombinace občas frustrující.

Svět surreálných výjevů a divných stvoření. Svět, kde jakýkoliv zásah drasticky změní jeho budoucnost. Vaším úkolem je zalít rostlinu. A tento úkol nakonec rozhodne, jak svět skončí. Fatum Betula by se vzdáleně dala přirovnat kombinaci adventury Myst a obskurního LSD simulátoru (na který zde ještě jednou narazíme).

V roli mladého vyšetřovatele se vypravíte do opuštěného skladiště, které souvisí s případem zmizelých bezdomovců. S případem, kolem něhož krouží zkazky o jakési sektě. A pak se ukáže, že skladiště není zas tak opuštěné… Hra vychází z žánru FPS survival horrorů, do kterých můžeme zahrnout tituly jako Condemned: Criminal Origins nebo Resident Evil 7. Demo nabízí několik možných zakončení.

Už na první pohled se dá jasně odhadnout, kde hra brala inspiraci. V roli mladé ženy Sam se po zhlédnutí neznámé kazety dostáváte na povědomé místo. Kromě neustálé myšlenky, že nejspíš nejste sami, vás bude čekat možná až nepříjemné hledání vlastní minulosti. Podobnost se Silent Hilly a Resident Evily je tu velice patrná.

Sny a přání nejsou jedno a to samé. Snění totiž nemusí být jen hezké, ale občas i dost střelené, divné nebo děsivé. V této sbírce pěti interaktivních miniscének si prožijete znepokojivé sny autora hry.

V tomto titulu si hráč prožije příběh aktérů hrůzného případu Killer Bees. V chodbách starého domu vás na každém kroku doprovází nepřirozené zvuky a vy nevíte, co od nich očekávat. S jednou výjimkou. Jakmile se ozve bzučení včel, znamená to problém. Díky stísněné atmosféře, absenci hudby a nekonečně dlouhé chodbě ukazují Killer Bees, jak by mohl vypadat dnes již legendární P.T., kdyby vyšel v 90. letech. A obsahoval by pistoli.

Někteří znalci si jistě pamatují na, mírně řečeno, velice zvláštní a absurdní LSD Simulátor z PS1. Ten vás vzal na pořádný trip plný zvláštních scén. Tímto opravdu jedinečným dílem se inspirovala i Neko Yume. A stejně jako její vzor, i ona je plná surrealistických výjevů. Čím se tedy liší? Tím, že je plná koček. Což ve výsledku může věc dělat mnohem bizarnější.

Explorativní hra, která vás zavede do tajuplného příběhu jedné tragédie. Ve městečku Ashfield doprovázel po staletí oslavy Dne díkuvzdání týden trvající festival, ale v roce 1986 se najednou vše změnilo. Do rukou se vám dostane páska, kde by mělo být vysvětlení. Ode to a Moon je klasickou objevitelskou adventurou, kde na vás čeká mrazivý příběh vyprávěný skrze samotný svět.

Díky sérii Tony Hawk’s Pro Skater si získaly skateboardové hry oblibu u širokého spektra hráčů, a to právě na generaci PS1. Orange County je v tomto žánru trošku jiná. Nečekají vás zde žádné úžasné skateparky ani do nebe sahající U-rampy, ale noční ulice plná aut. Adrenalinovou atmosféru umocňuje pohled z první osoby a tma, kvůli které vidíte jen pár metrů před sebe.

Herní svět je plný zvláštních simulátorů. Hráči měli možnost se zhostit role kozy, chleba i kamene a zkusit si, jaké to je, jen tak stát uprostřed louky. Proto simulátor saunování nemusí znít až tak zvláštně. A tak si kdesi u finského jezera připravte vlastní saunu, doneste pivka a užijte si idylické napařování. Jen je třeba všechno stihnout před západem slunce…

Vzbudit se v opuštěném hradě uprostřed zasněžených hor je zvláštní zážitek a přesně to čeká hlavního hrdinu na začátku této hry. Vybaven pouze podivným zapalovačem se pouští do objevování hradu a jeho přilehlého okolí. Kamenná zřícenina obklopená zasněženým lesem by mohla působit až pohádkově. Jen by se nesmělo tak rychle stmívat.

Uvěznění v obchodě s instantními nudlemi by pro někoho mohl být sám o sobě horor. Co když vám navíc mezi regály dělá společnost posednutý maskot ramen polévky čekající na příležitost vás slupnout? Tato barevná hříčka se inspiruje hororovými hrami, kde je vaším úkolem sesbírat na vytyčeném území určitý počet předmětů a nenechat se u toho zabít. Vzpomeňme třeba Alien: Isolation nebo Slender: The Eight Pages.

Příběhově-explorativní adventura o myšce, která byla vyhozena ze svého brlohu poté, co neměla na nájem. Aby si ho mohla dovolit zaplatit, vezme první práci, kterou najde. Vzápětí se ale všechno zvrtne a na povrch vypluje, že společnost funguje úplně jinak, než si hlodavec doteď myslel.