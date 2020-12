League of Legends: Wild Rift – skvělá MOBA na mobily

15. 12. 2020 16:10 | Dojmy z hraní | autor: Martin Knýbel

Arena of Valor či Mobile Legends, tituly, které jsou hráčům mobilních her velice známé, nyní přichází o dlouholeté postavení na trhu a dost možná budou postupně nahrazeny někým větším, někým, s kým není tak jednoduché bojovat. Riot Games, díky League of Legends jeden ze zakladatelů novodobého žánru MOBA, totiž vkročil do světa mobilních platforem. A bohužel pro výše zmíněné, vkročil tou správnou nohou.

Na první pohled se Wild Rift nijak neliší od svého staršího PC bráchy – podobně stylizovaná grafika, staří známí šampióni a stejně vypadající oznámení „Victory“, pokud se vám podaří ukořistit tvrdě vybojovanou výhru. Pocit ze hry je velmi podobný, skoro až totožný.

Co se však razantně mění, je uživatelské rozhraní a s ním i celé ovládání. Všechno, včetně umístění schopností, mapy, obchodu nebo počtu životů, se najednou musí vměstnat na malý displej mobilního telefonu tak, aby vše dávalo smysl a nic ničemu nepřekáželo.

A právě to se daří. Nechci přehánět, ale skutečně jsem ještě nezažil MOBA hru na mobily, která by se ovládala tak jednoduše. Přenést všechno potřebné na miniaturní mobilní obrazovky mi kdysi přišlo nereálné, ale ve Wild Riftu to funguje ve výsledku velmi dobře. Používání schopností, priorita zabíjení minionů a další nedílné součásti tohoto žánru, to všechno je zde vyřešené nesmírně efektivně.

zdroj: Riot Games

Slovo, které to celé nejvíc vystihuje? „Intuitivní“. Pokud jste někdy hráli klasické League of Legends, budete se tady cítit jako doma. Vystřelení projektilu nebo teleportace z místa na místo dosáhnete prostým zmáčknutím daného tlačítka a posunem do vámi zvoleného směru. Mapa je sice trošičku menší, ale více odpovídá rychlému hraní, které je pro mobilní trh typické.

Jistě, je tu řada kompromisů. Například si neužijete celou galerii hrdinů známou z PC verze, 49 je však číslo, s nímž se, zvlášť v rámci beta verze, dá snadno smířit. Obchod předmětů zůstává skoro neměnný, jen přizpůsobený stylu mobilní hry. Summoner kouzla, wardy, draci i baroni, to vše můžete najít i v mobilní verzi.

Samozřejmě je na místě slovo varování. Pokud jste nováčkem League of Legends nebo zkrátka vůbec nejste zvyklí hrát na mobilu, bude pro vás orientace ve hře obtížnější a hektické souboje možná budou působit trochu zmateně. A i když Wild Rift dělá vše pro to, aby zaměřování nepřátel bylo co nejjednodušší, člověk se holt občas „překlikne“. S tím se ale nedá nic dělat, každou hru se člověk musí nejdřív naučit.

zdroj: Riot Games

Jedna věc mě ovšem překvapila ještě víc než nebývale vyladěné ovládání – směr, kterým chce Wild Rift kráčet do budoucna. Nejde totiž o pouhopouhou mobilní verzi slavné počítačové hry. Samotní vývojáři deklarují svobodu celého projektu ve smyslu budoucích aktualizací, změn a dalšího obsahu. Jediné, čím si můžeme být jistí, je přidávání známých hrdinů právě z PC verze.

Pokud však dojde na esport, eventy či skiny a grafické stylizace, Wild Rift se může vydat úplně jinudy, a vyšlapat si tak vlastní cestu v herním světě. Právě monetizace je samozřejmě to, co bude v budoucnu určovat úspěch celé značky a Riot Games rozhodně nenechávají nic náhodě. Za novou měnu Poro Coins, která je získatelná z hraní a eventů, tak hráči mohou nakupovat rámečky, bannery či pózy.

zdroj: Riot Games

Za měnu Wild Cores, která jakožto „hard currency“ (měna koupitelná za reálné peníze) přináší studiu Riot Games další příjem, si koupíte už úplně vše, co je ve hře dostupné. Vývojáři ale nic přímo nezavírají za nesmyslné monetizační brány: Všechno, včetně toho nejdražšího skinu, si můžete „vyfarmit“, pokud budete mít štěstí a trpělivost.

Podobně jako v PC verzi máte totiž díky truhle Poro Chest šanci získat náhodný skin od toho nejhoršího po ten legendární. A to je dobře. Na mobilním trhu existuje velké množství zejména východních her, které skutečně uzamykají významné části obsahu za poplatek. Je skvělé, že Riot Games nic takového nepodporují.

Na nějaké komplexní verdikty je ještě brzo a až další měsíce ukážou, zda bude Wild Rift pro své tvůrce představovat další triumf. Osobně mám ovšem z celého zážitku velice dobrý pocit a jsem zvědavý, jestli Wild Rift svého počítačového bratříčka jednoho dne v popularitě třeba i nepřekoná.