Demo Gothic Remake mě jen utvrdilo v tom, že může být nejlepším remakem vůbec

Galerie Ve Fight Clubu po loňském Gamescomu jsem o Gothicu 1 Remake prohlásil, že by mohl být nejlepším remakem všech dob. A to maje velmi dobře na paměti, že existují moderní reimaginace Silent Hillu 2 nebo Final Fantasy VII, i s vědomím, že se blíží vydání Metal Gear Solid Delta. Po druhém dohrání demoverze legendárního evropského RPG, která bude dostupná v rámci Steam Next Festu od pondělí, můžu s radostí prohlásit, že na svém názoru nehodlám nic měnit.

Je tomu něco málo přes rok, kdy jsem oba díly kultovního Gothicu absolvoval na Switchi. Zatímco Gothic II zestárl s mnohem větší grácií, první díl je dnešní optikou kostrbatější (a technický stav hře taky nepomohl). Přitom by vlastně stačilo poměrně málo: Nová grafika, trochu si pohrát s krkolomným ovládáním, zlepšit plynutí questů, ať tolik nepobíháte horem spodem – a bum! Nadčasové RPG je zpátky na výsluní.

Tvůrci z Alkimia Interactive ale jdou mnohem dál a už roky přetvářejí Gothic 1 Remake v moderní fantasy, které se nemusí spoléhat na nostalgii a slavný rodokmen. Přitom v něm pořád silně a jasně tepe neotřelý a živý svět, fantastický příběh, skvěle napsané postavy a tuhé dobrodružství, které vám nedá nic zadarmo.

Znáte Nyrase?

Chválím tvůrce, že k demoverzi přistoupili poměrně originálně. Místo nějakého časově nebo obsahově omezeného úseku z plné hry stvořili prolog, ve kterém nehrajeme za Bezejmenného hrdinu, ale neřáda Nyrase. Rozsudek za zločiny je jasný – zbytek života v nebezpečné těžební kolonii, kterou chrání jednosměrná magická bariéra, kde si kriminálníci a fanatici rozdělili nadvládu mezi tři znesvářené tábory.

K jakému z nich se připojíte, je pak jedním z klíčových rozhodnutí ve hře. Nicméně, pokud si na Gothic pamatujete, Nyras nakonec skončí v Bažinném táboře a později ještě sehraje důležitou roli. Jeho první kroky v kolonii, kdy mu hlavu ještě místo rituální plešky zdobí do drdolu sčesané dlouhé vlasy, v prologu krásně ukazují zákonitosti Gothicu.

Máte za úkol najít si místo k přečkání první noci. Pro obyvatele Kolonie jste ale nicka s prázdnými kapsami, která navíc neumí pořádně bojovat. Nejlepší proto bude se někomu zavděčit výpomocí. zdroj: Alkimia Interactive

Demoverzi dohrajete asi za půl hodiny, ale cest k cíli a nepovinných odboček je vícero. Ostatně tím byl proslavený už originál. Na první pohled mě ale do očí vyloženě uhodilo, jak skvěle Gothic 1 Remake vypadá.

Krásně saturované barvy, až pohádková příroda plná detailů, různá zákoutí, která skrývají třeba nějakou cennost nebo naopak velké nebezpečí. Výhled na údolí se Starým táborem mě ranou nostalgie poslal do kolen! I z poměrně lineárního pískoviště, které máte v demu k dispozici, je jasné, že každé sejití z cesty znamená potenciální malé dobrodružství, na jehož konci může číhat nová zbraň... nebo taky stádo mrchožroutů, které vás rozklove jak řešeto a dá vám jasně najevo, ať se vrátíte s lepším vybavením. zdroj: Alkimia Interactive zdroj: Alkimia Interactive

Do hry vás krásně vtáhne i dynamické rozhraní, které většinu času nevidíte. Gothic 1 Remake bude pro típání obrázků jako stvořený. Fantastickému vizuálu výborně sekunduje i soundtrack. Známé tóny v nových aranžích vysílají jasný signál, že jde o koncert jak pro nové, tak staré obecenstvo, všichni jsou vítáni.

Fantasy genetika

To je asi nejsilnější pocit, který si z dema Gothicu 1 Remake odnáším: Moderní hra bez kompromisů, která ale vzdává hold svému dědictví. V tomto ohledu má remake mnohem blíže reimaginacím, jako je třeba výše zmíněný Silent Hill 2. Prostě RPG jako řemen, ze kterého na první dobrou nepoznáte, že má kořeny na začátku milénia.

V detailech ale jasně rozeznáte kultovní RPG. Tím, jak si hrdina kleká ke truhle, propracovanými animacemi běžných činností, jako je vaření masa, posvícením si pochodní v dole, a samozřejmě i obtížným soubojovým systémem.

Ten prošel výraznou změnou, ale pořád vyžaduje um a občas trochu toho přemýšlení. Hrdina drží meč jako prase cvičky, protože to je nejspíš poprvé v životě, co se mu zbraň rytířů dostala do ruky. Výpady jsou pomalé, trvá, než se napřáhne k dalšímu úderu, pořád ale dává pecky naostřeným kusem železa, a to vám proti nějakým krysokrtkům a goblinům vystačí. zdroj: Alkimia Interactive

Už v demu ale můžete potkat trenéra, který vás v boji nablízko vycvičí a dá praktické rady. Najednou už Nyras meč elegantně svírá v jedné ruce, dokáže řetězit kombo až tří úderů za sebou, je mnohem hbitější – vylepšování schopností v Gothicu neznamená jen silnější statistiky, ale reálné změny ve způsobu boje.

Údery jsou přiřazené tlačítkám dle směrů – levá myš sek zleva, pravá z druhé strany, E úder seshora, Q zase bodnutí. Do toho ještě zmáknout úskok, kryt... a máte co dělat, než si skutečně troufnete na nějaké pořádné protivníky. Což je přesně to, co od Gothicu chceme!

Vzpomínky na srpen

Pokud vím, tak demoverze je stejná jako to, co bylo k dispozici na vyzkoušení během srpnového Gamescomu. Ukázka občas vystrčí neotesané hrany, které se snad do hlavní hry nedostanou.

Nelze třeba nastavit rozložení kláves, takže musíte hrát s anglickou klávesnicí, jinak vám nefungují číselné zkratky. Chybí posuvník citlivosti myši, která by zasloužila ubrat. S gamepadem si zase nemůžete invertovat osu Y (ano, jsem jeden z nich). zdroj: THQ Nordic

Jednou mi taky zahaproval vedlejší quest, kdy postava v dialogu nereflektovala, co se ve skutečnosti stalo, ale co... je to jenom demo a ještě kdovíjak staré. Mimochodem, můžete si jej sami vyzkoušet v rámci Steam Next Festu, který začíná 24. února a potrvá až do 3. března.