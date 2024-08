Zážitky z Gamescomu: Spine je pocta kultovním akčním filmům, čeká ji ale ještě spousta práce

28. 8. 2024 14:00 | Preview | autor: Jakub Malchárek

První oznámení akční šílenosti Spine vypadalo neskutečně. Kyberpunkový mix Johna Wicka s Matrixem? Sem s tím, okamžitě! Byl jsem proto rád, že jsem vývojářům z Nekki mohl na Gamescomu nahlédnout pod pokličku a nechat si ukázat zhruba půlhodinu hraní, kterou završil epický souboj s bossem. Prvotní dojmy jsou pozitivní, ze hry jde vidět láska k akčním filmům a animaci, zároveň je ale jasné, že ji stále čeká ještě velký kus cesty.

K čemu Spine přirovnat? Představte si Sifu říznuté soubojákem z Batmana. Pokud by tedy se jak mistr kung fu, tak Temný rytíř neštítili popadnout kvér a občas neřádovi vystřelit mozek z hlavy. To celé zasaďte do neony nablýskané dystopické budoucnosti a můžete mít zhruba představu, jak se Spine hraje a jak vypadá.

Studio Nekki má bohaté zkušenosti s animací. Vytvořilo dokonce vlastní software a na Spine to jde vidět, hrdinka Redline metá kozelce, protivníky nesmiřitelně likviduje jako na běžícím páse a o akrobatické choreo není nouze. Neštítí se kopy a údery prokládat chvaty a smrtícími finišery, kterým dává tečku smrtící výstřel z pistole. Stejně tak si umí poradit s nepřáteli i na dálku a kosit je v tradiční střílečce z pohledu třetí osoby.

zdroj: Nekki

Ke slovu se dostanou ale i speciální schopnosti, které Redline propůjčuje titulní Spine, vzácný implantát s umělou inteligencí, jež z rebelky udělá stroj na zabíjení a zároveň se postará i o vtipné hláškování. Přísně lineární design úrovní střídají arény s plně zničitelným prostředím a krátkými parkourovými pasážemi, které sice nevypadají jako žádná revoluce, ale přinejmenším působí efektně.

Redline za sebou zanechává nejen mrtvá těla, ale i impozantní destrukci. Stánkaři s ovocem v blízké budoucnosti se musí každý večer modlit, aby se k jejich obchůdkům Redline náhodou nenachomýtla, protože z každé bedny s citróny v mžiku udělá limonádu s pořádnou porcí třísek.

Spine je zároveň obrovskou poctou tvůrců klasickým akčním filmům a pro popkulturní pomrknutí nejde daleko. V traileru se Redline deusexovsky nechá slyšet, že se o nic z toho neprosila, stejně jako se v jedné misi najednou změní perspektiva kamery a rázem probíháme dlouhou chodbou z pohledu z boku jako v ikonické scéně z akčňáku Old Boy.

zdroj: Nekki zdroj: Nekki

I v ukázce souboje s nindžovským bossem, který má k ruce armádu robotických pavouků, jasně vidíme povědomou místnost z výtahového lobby v Matrixu. A stejně jako v legendárním sci-fi, i tady po úřadování Redline bude nutná pořádná rekonstrukce.

Šinobi si nás drží pěkně od těla odstřelovačkou, zatímco musíme kličkovat hejnem kyberpavouků, abychom se mu dostali na tělo a provedli poctivou masáž krční páteře. Tempo je zběsilé a ani na chvíli neustává, z odletující omítky, explodujících roboklepítkatců a teleportujícího se zabijáka až přechází zrak. Vůbec nevím, co se na obrazovce děje, ale vypadá to epicky!

Pořád jsem ale viděl poměrně ranou verzi hry. Bylo to patrné z chybějícího dabingu, který prozatím namluvila umělá inteligence, stejně jako občas z neotesané grafické stránky. Nechápejte mě špatně, už teď hra nevypadala vůbec špatně, ale k vymazelným trailerům jí ještě nějaký ten krůček zbývá, stejně jako byly patrné propady snímkování a občas nedotažené animace. Unreal Engine se ale stará o skvělé efekty a dystopické město vypadá v dešti a svitu neonů parádně.

Autoři na dotaz o případném datu vydání jen tajemně mlčí, čeká je ještě spousta práce a je docela možné, že se Spine nedočkáme ani příští rok. Studio je naštěstí nezávislé, netlačí ho žádný vydavatel a vývoj hry financuje z vlastní kapsy a z vedlejších projektů, proto si mohou dovolit dát na čas.

zdroj: Nekki

Což je jedině dobře, protože Spine totiž vypadá jako upřímná pocta akčním legendám, která zvěstuje příslib výborné rubačky. Když hra učarovala i skladateli Le Castle Vaniovi, který tvořil soundtrack pro Johna Wicka a složil hudbu i pro poslední trailer Spine, můžeme snad být svědky skvělého zážitku, který parádně zprostředkuje epické bojové scény s komplexní choreografií jako na stříbrném plátně. Prostě neskutečná stylovka!