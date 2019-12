IIslands of War: Postavte si ostrov a zastřelte s ním jiný ostrov

Windows MAC

- Preview autor: Jan Slavík

IIslands of War je výborný příklad toho, proč není radno podceňovat hříčky z game jamů. Naprostá tvůrčí svoboda těchto vývojářských sešlostí dává často vzniknout nesmírně zajímavým konceptům. Řada z nich by sice plnohodnotný titul nebyla s to uživit, ale v některých jiných případech na nich tvůrci dále pracují a rozvíjí je. A čas od času pak třeba vznikne návyková a zábavná hra.

Koncept IIslands of War může na první dobrou znít trochu zvláštně – sázíte aleje kanónů do vzdušného ostrova a následně s ním demolujete jiné ostrovy. Řada dobře nastavených, vyvážených mechanik, co do sebe zapadají, návykový systém vylepšování a lootu a až bizarně uspokojivý boj však ze hry činí překvapivě chytlavou záležitost.

Základem je samotná kompozice ostrova. Každý blok má svůj materiál a tedy i pevnost, váhu, odolnost a podobně. Všechny lze dále vylepšovat, levelovat, věšet na ně různé technologie. A předmětů, kterými si můžete svou krvežíznivou Laputu okrášlit, je už nyní ve hře nějakých sto padesát.

Jenže pak to všechno taky něco váží, takže je potřeba obstarat a vylepšit dost trysek, aby se mocná pevnost okamžitě nezřítila k zemi a šlo s ní manévrovat alespoň o trochu lépe než s tektonickou deskou.

Také je potřeba brát v potaz, že životně důležité motory se třeba hodí opevnit skálou, zatímco „nárazníky“ na stranách mohou být třeba z hlíny. Ale nemusí, pokud najdete dost kamení a dost silných trysek, co zvládnou kolos těžký jak menší pohoří ukočírovat.

Různých druhů zbraní je k dispozici také přehršel a jak to všechno poskládáte dohromady, je vaše volba. Diamantová skála chrlící bomby? Doutník opevněný obsidiánem, co ničí nepřátele nárazem? Malý mrštný ostrůvek, který přesnými raketami cílí na slabiny kolosů? Představivosti se meze nekladou!

Tedy... momentálně vlastně docela kladou, vzhledem k tomu, že hra je prozatím celkem krátká a tudíž v drtivé většině případů na svůj ostrov navěsíte prostě všechno, co máte, protože na vytváření buildů není k dispozici zase tolik prostoru. Ale to by se časem mělo změnit a potenciál je obrovský.

Hlavní ale je, že všechny komplexní stavitelské systémy a vyvažování vaší aviatické pevnosti jsou pak opravdu znát v boji. Váhu zvoleného materiálu, ale třeba i zpětný ráz velkorážních kanónů okamžitě pocítíte pod rukama.

Rozetnout nepřátelský ostrov vedví koncentrovanou palbou laserů, rozdrolit ho na prach kostku po kostce deštěm minometů, smést ho z oblohy přílivovou vlnou raket, ustřelit mu motory a nechat ho se trapně zřítit do záhuby... Použitelných taktik existuje celá řada, jen si vybrat.

IIslands of War jsou momentálně někde v půli přerodu z konceptuální hříčky v plnohodnotný titul. Jedná se o jednomužný projekt a tvůrce přerušil studia, aby se mohl vývoji věnovat naplno. Hra by měla brzy zahájit early access na Steamu již obohacená o lepší kampaň, rozmanitější náplň a další mraky obsahu.

Alfa, která je momentálně volně ke stažení, samozřejmě není dokonalá. Role náhody dokáže jako ve všech podobných projektech docela otrávit, existují i laciné fígle k téměř jistému vítězství a podobně. Ale i přesto dokáže rozpracovaná verze překvapivě dobře zabavit klidně na několik večerů.

V případě zájmu ji najdete ji na tvůrcově profilu na itch.io, kde nemá nastavenou žádnou minimální cenu, takže si sami můžete vybrat, kolik (a jestli vůbec) zaplatíte.