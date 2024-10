Získej vlastní herní legendu: Custom Build Xbox od Smarty v Call of Duty stylu!

21. 10. 2024 12:39 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Milovníci her, pozor! Smarty přichází s exkluzivním herním zážitkem, který doslova promění tvůj herní koutek na válečnou zónu. Představujeme ti custom build Xbox Series X, inspirovanou světem Call of Duty: Black Ops 6. Tento unikátní kousek je nejenom herní konzolí, ale také stylovým sběratelským kusem, který se vymyká všem ostatním.

Xbox na steroidech

Pokud jsi fanouškem Call of Duty, tahle konzole je pro tebe jako dělaná. Speciální design imituje drsný vzhled vojenského vozidla, které si můžeš představit na frontové linii budoucnosti a odráží se od reálných obrysů přímo ze hry. Tento kousek je nejen krásný na pohled, ale plně funkční, a to s exkluzivními funkcemi – lze ho totiž ovládat na dálku!

zdroj: Smarty

Soutěž: Vyhrajte tento skvost!

A co kdybychom ti řekli, že tento kousek můžeš vyhrát? Smarty pořádá soutěž, která běží do 31. října 2024. Stačí navštívit oficiální stránku soutěže, kde se dozvíš všechny podrobnosti. Získat můžeš právě tento unikátní Xbox ve stylu Call of Duty: Black Ops 6, který bude nejen skvělým doplňkem tvého herního setupu, ale i kouskem, který ti bude každý závidět.

Celé to spočívá v jednoduché věci – stačí si do 31. 10. 2024 na Smarty pořídit jakákoliv GamePass a registrovat se do formuláře. No a držet si palce. To je vše.

Zakázkový design a válečné šílenství jen na Smarty

Pokud jsi fanouškem custom buildů, tak ti nebude cizí jméno Tips, který celou srandu dává dohromady. Stojí za celou řadou custom buildů a je například pravidelným účastníkem GeForce Garage. Smarty přináší tuto jedinečnou příležitost hráčům hráčům, kteří chtějí nejen hrát, ale i zažít hru všemi smysly. Přidej se do boje a získej svůj vlastní custom válečný stroj – Xbox Series X, který ti bude připomínat každé vítězství!

Tak neváhejte, zapojte se do soutěže a zažij budoucnost her na vlastní kůži!

zdroj: Smarty