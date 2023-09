Zažijte SEO Vibes! Největší SEO konference v CEE regionu se blíží!

15. 9. 2023 9:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Konference je dokonalou kombinací výměny know-how a networkingu a samozřejmě zábavy. Co by to bylo za konferenci bez dobré party? Společnost WhitePress®, která konferenci SEO Vibes pořádá, si stanovila ambiciózní cíl poskytnout v říjnu tohoto roku v Budapešti takový komplexní zážitek.

Vše začalo dvěma jednoduchými, ale důležitými poznatky: pokud jde o SEO odvětví, již několik let CEE region rychle roste a stává se jedním z nejaktivnějších trhů. Proč bychom tedy této příležitosti nevyužili?

A jaký je nejlepší způsob, jak rozvíjet tento obchodní potenciál? Vždy je to o setkávání se s lidmi, výměně nápadů, vytváření kontaktů, hledání nových spoluprací. A přesně to je myšlenkou této konference.

SEO je jedním z těch odvětví, kde neexistuje stabilita – vše se dynamicky mění, a proto specialisté čelí výzvě neustále aktualizovat a prohlubovat své znalosti. Mezinárodní akce, na kterých se setkávají odborníci světové úrovně a veřejnost bažící po know-how a výměně zkušeností, mají cenu zlata. Díky nim jsme v obraze a získáváme poznatky o jedinečných case studies známých společností, kterými se můžeme inspirovat. Proto vznikla myšlenka zorganizovat největší konferenci v CEE regionu – konferenci SEO Vibes. V tomto regionu Evropy působí mnoho SEO odborníků, ale mají málo příležitostí podělit se o své znalosti, proto jsme se jako společnost, která na těchto trzích působí již několik let, rozhodli vytvořit prostor pro výměnu znalostí a navazování kontaktů – Tomasz Domański, Head of International Growth, WhitePress®.

Je to skvělá příležitost pro maďarskou SEO komunitu i pro trhy CEE regionu vyniknout na globální scéně. Tato oblast v posledních letech vzkvétá a je skvělé mít odbornou konferenci, jako fórum pro výměnu místních zkušeností s kolegy z odvětví z jiných zemí – Robert Toth, Country Manager WhitePress® Maďarsko.

5. října, hlavní den konference, se ve výjimečných prostorách Eiffel Art Studios představí 13 špičkových odborníků, aby se podělili o své názory na aktuální nejpalčivější témata v SEO. Vzpomeňme alespoň několik klíčových řečníků: Kyle Roof z The High Voltage SEO, Bastian Grimm z Peak Ace, Mihai Vinatoru z DWF, Raluca Radu z MTH Digital, Koray Tuğberk GÜBÜR z Holistic SEO & Digital a Gabor Papp z The Pitch.

Na konferenci SEO Vibes vystoupí také Daniel Duriš ze slovenské agentury Basta Digital a Richard Klačko z české agentury Taste.

Naplánované přednášky zahrnují nejžhavější témata tohoto odvětví v současnosti, kdy je umělá inteligence nejskloňovanějším tématem spolu s otázkami o datové vědě nebo technických aspektech SEO. Bude zde také příležitost mluvit o vývoji mezinárodního SEO a diskutovat o případových studiích prezentovaných během konference. A to vše z lokální i globální perspektivy.

Zažijte s námi SEO Vibes!

Konference pořádaná společností WhitePress je jedinečnou akcí nejen kvůli účasti světových jmen v oblasti SEO a content marketingu, ale také kvůli výjimečným místům, na která účastníky zve. Všechny přednášky budou probíhat na Banffyho pódiu v Eiffel Art Studios. Jedná se o nový umělecký komplex Maďarské státní opery, který se nachází ve zrekonstruované hale Maďarských královských železnic postavené v 19. století a pojmenované po slavném Gustavu Eiffelovi. Za zmínku stojí, že ve stejné budově opery se bude konat i afterparty s DJem.

Název naší akce, „SEO Vibes“, není náhodný. Během konference získáte znalosti o nejnovějších trendech v oblasti SEO a vyměníte si know-how s více TOP odborníky z celého světa, ale pocítíte i atmosféru Budapešti, jednoho z nejlepších party měst v Evropě. Její jedinečná atmosféra vás bude jistě doprovázet i 4. října během plavby po Dunaji, kterou nabízíme v rozšířeném limitovaném Jazzy balíčku. Chceme, aby to nebyla jen příležitost navázat kontakty s nejlepšími SEO odborníky, ale také možnost vidět ty nejkrásnější památky Budapešti se sklenkou tokajského vína v ruce, dodává Aleksandra Smętkiewicz, Aleksandra Smętkiewicz, International Project Manager ve WhitePress®.

KLÍČOVÉ INFORMACE:

Datum: 4. – 5. říjen 2023

Místo konání:

říjen: plavba po Dunaji, místo nalodění bude brzy oznámeno, říjen: Eiffel Art Studios, Budapešť, ulice Kőbányai 30

Téma: Nejžhavější trendy v SEO z lokálního a globálního hlediska





Program akce:

Úplný seznam řečníků a kompletní program si můžete prohlédnout na webové stránce akce: whitepress.com/cz/seo-vibes





Vstupenky:

Classy balíček:

Cena: 49 900 HUF bez DPH

Je to cca 134 EUR bez DPH

Balíček obsahuje: účast na hlavním dni konference (5. říjen) se všemi přednáškami a networkingem, videozáznam z přednášek, občerstvení, nápoje a oběd formou bufetu, afterparty, speciální dárkový balíček

Jazzy balíček (omezené množství):

Cena: 89 900 HUF bez DPH

Je to cca 242 EUR bez DPH

Balíček obsahuje: účast na dvou dnech akce, 4. října: networking před párty, plavba po Dunaji s vínem a občerstvením; 5. října: hlavní den konference se všemi přednáškami a networkingem, videozáznam z přednášek, občerstvení, nápoje a oběd formou bufetu, afterparty, speciální dárkový balíček

Na závěr si prohlédněte videopozvánku na konferenci: Konference SEO Vibes Budapešť 2023 – teaser