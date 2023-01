Základní část virtuální ENYAQ Hokejové ligy ve hře NHL 23 vrcholí!

31. 1. 2023 9:42 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Čtvrtá sezona prestižní ENYAQ hokejové ligy ve virtuálním hokeji se blíží ke konci základní části, ve které hráči konzolové hry NHL 23 bojují v dresech českých extraligových klubů o postup do vyřazovacích bojů a zisk mistrovského titulu a finanční odměny ve výši 150 tisíc korun.

Hráči hrají na konzoli Playstation 5 ve speciálním režimu Hockey Ultimate Team a utkávají ve vzájemných zápasech, přičemž každý je rozdělen do pěti dílčích utkání. Herní systém by se tedy dal nazvat obdobou tenisového Davis Cupu. Každý klub nasazuje do zápasů dva hráče, kteří se zde utkávají ve čtyřech utkání „jeden na jednoho“ a jednom týmovém utkání „dva na dva“. Za každé vyhrané dílčí utkání dostává klub jeden bod do celkového skóre série, zápasy tedy mohou končit pouze výsledky 3:2, 4:1, 5:1 nebo naopak.

Dva vybrané zápasy každého kola a celá vyřazovací část je vždy vysílána na oficiálním twitch kanále ENYAQ Hokejové ligy za doprovodu profesionálních komentátorů.

„Mně se hrozně líbí myšlenka virtuální soutěže přímo pod hlavičkou Extraligy. Já v tom s radostí nacházím, že se to dá dělat a dělá jako reálný hokej. O to víc mě baví z toho dělat co nejreálnější přenos,“ prozradil například známý televizní komentátor Richard Tesař ke komentování virtuální hokejové ligy.

zdroj: Grunex

Současné čelo průběžné tabulky okupuje pardubické Dynamo a ve virtuálním hokeji se mu daří obdobně jako v tom reálném. Dynamo ovládá celou soutěž už prakticky třetím rokem a nejen, že sbírá jednu první příčku za druhou, v jednotlivých zápasech navíc těžko hledá přemožitele a drží historicky nejdelší vítěznou sérii v lize.

Pravým opakem je Jágrovo Kladno. To v letošní sezoně najdete v hokejové tabulce na jejím samotném konci, ve virtuálním světě však Kladno patří letos mezi absolutní špičku. Momentálně se nachází na druhém místě a je jedním z hlavních adeptů na titul.

Do vyřazovacích bojů virtuálního hokeje postoupí nejlepších dvanáct klubů a systém je obdobný jako v Extralize. První čtyři kluby si zajistí přímý postup do play-off, zbylých 8 se utká v předkole. Nasazení klubů se poté řídí pravidlem, kde nejlépe postavený klub ze základní části vyzve nejhůře postavený klub ze základní části.

Kompletní informace a aktuální výsledky jsou k dispozici na https://esporthokej.cz/