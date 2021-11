Vyšší kapacita RAM – základ herního výkonu

22. 11. 2021 10:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Pokud plánujete zlepšit výkon svého herního PC jistě se vyplatí uvažovat právě o upgradu pamětí RAM. Špičkové paměti RAM Kingston FURY navíc můžete vyhrát v rámci soutěže, kterou naleznete na konci tohoto článku.

Zvýšení kapacity RAM se projeví nejen na výkonu v samotných hrách, ale zvýší komfort při práci na PC obecně. Před hraním (nebo jiným náročnějším procesem) nebude nutné vypínat internetový prohlížeč nebo jiné aplikace využívající větší množství paměti.

Společnost Kingston testovala, jak se projeví zvýšení kapacity operační paměti na herním výkonu PC. Na stejnésestavě tvůrci testu měnili pouze moduly paměti RAM a sledovali, jak se mění průměrná snímková frekvence. Testeři pracovali jak s minimálním současnou konfigurací tedy 4 GB RAM, tak horní hranicí, za kterou je v rámci herního prostředí považováno 32 GB RAM (větší kapacita najde v herním světě plné využití jen málokdy.

Testeři pracovali s několika tituly, mimo jiné i Call of Duty Warzone a Word of Warcraft. Za standard dnešního hraní na PC se u většiny her považuje 60 FPS. 4GB RAM, které u CoD dokázaly přinést 43 snímků za vteřinu a u WoW 41 snímků za vteřinu je proto spíše nedostatečných. V současnosti se uvažuje o 8 GB paměti RAM jako o minimálním základu, to se projevilo i v testu. Na této hodnotě překonala hodnota FPS u obou titulů hodnotu 60 FPS (61 CoD, 73 WoW). Pro hraní současných her se jako doporučený standard bere 16 GB paměti. Tato konfigurace přinesla 69 snímků za vteřinu u CoD a 91 u WoW. 32 GB RAM pak dokázalo povzbudit herní výkon na 81 FPS u CoD a 103 FPS u WoW. Důležité je, že pokud si chcete naplno užít vyšší snímkovou frekvenci je nutné pracovat s herním monitorem s vyšší snímkovou frekvencí a ideálně i grafickou kartou, která se s ním dokáže synchronizovat.

Zvlášť v multiplayerovém kompetitivního hraní může větší plynulosti obrazu rozhodovat o „životě a smrti“, proto se vyplatí výkon PC hýčkat a snažit se dosáhnout co nejvyšších čísel. „Záleží na využití, ale taky na rozpočtu. U mnoha nových her sami vývojáři doporučují hrát minimálně s 16 GB RAM. 32 GB je investice do budoucnosti," říká k tomu Marcin Gaczor, který reprezentuje značku herních pamětí Kingston FURY v ČR a na Slovensku.

Čím rychlejší, tím lepší

Jak jsem psali výše, vedle kapacity, je dalším důležitým parametrem při výběru pamětí RAM také jejich frekvence, která určuje, jak rychle bude moci procesor l dočasně uloženým datům přistupovat. V současné době jsem na vrcholu rozmachu standard DDR 4 a objevují se první moduly DDR 5, která jsou příslibem vyšších výkonů v budoucnosti.

Zvlášť pro herní počítače je důležité, aby paměť RAM pracovala co nejrychleji a standardem jsou dnes pracovní frekvence vyšší než 3000 MHz, DDR 5 potom pracuje s frekvencí více než 5 000 MHz. Pokud budete uvažovat o nákupu nových RAM, zkontrolujte, že ostatní komponenty v PC budou vyšší frekvenci podporovat a naplno tak využívat její potenciál. Zásadní je přitom především rychlost řadiče na základní desce.

Vyhrajte špičkové paměti Kingston FURY

Pokud uvažujete, že do upgradu svého PC zahrnete také nové paměti RAM máme pro vás dobrou zprávu.

Řada Kingston FURY Renegade DDR4 RGB přináší špičkové komponenty pro každého hráče a streamera. Jejich nasazení zvýší snímkovou frekvenci při hraní nejnovějších her, pomůže vyšší plynulosti živých streamů a přinese pohodu do editace videí. Paměti Kingston FURY Renegade DDR4 mají certifikaci Intel® XMP (Extreme Memory Profile) a jsou optimalizované pro spolupráci s nejnovějšími čipovými sadami Intel. Opravdový fajnšmekři pak mají k dispozici širokou škálu možností ladění v BIOSu. Kromě svého výkonu potěší paměti také svým vzhledem a dynamickým RGB podsvícení pro milovníky prosklených casů.

Paměti Kingston FURY Beast DDR4 RGB nabízí ideální řešení pro ty, kdo chtějí zvýšit výkon svého PC a zároveň mají omezenější rozpočet. Paměti Kingston FURY Beast přináší rychlost až 3733 MHz, která spolu s nízkou latencí CL15–19 zajistí znatelné navýšení výkonu vašeho stroje při hraní her, střihu videa nebo renderování. Nechybí jim ani funkce automatického PnP přetaktování a podpora Intel XMP a AMD Ryzen. Zkratka RGB v názvu pamětí odkazuje k tomu, že stejně jako Renegade i řada Beast nabízí variantu dynamické barevné podsvícení.

Více o pamětech Kingston FURY na: https://www.kingston.com/memory/gaming

Soutěž zaštiťuje společnost Tiscali Media, a.s. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím formuláře u odpovědi na soutěžní otázky. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Tiscali.cz a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra jim nebude předána a bude vylosován nový výherce. Výherci budou kontaktováni na zadaný email a následně se organizátor domluví na zaslání výhry na výhercem určenou fyzickou adresu. Samotné výhry nerozesílá společnost Tiscali Media, a.s., ale partnerská společnost společnosti Kingston. Emaily ani adresy nebudou nijak využité pro jakékoliv komerční účely společnosti Tiscali Media, a.s.