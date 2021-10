Vypořádejte se s diktaturou ve Far CRY 6!

Ty se vážně chceš postavit na stranu partyzánů a bojovat s mou plně ozbrojenou armádou? Rozhlédni se kolem, nemáš jedinou šanci mě porazit. Vždyť se podívej, jaké ubohé vybavení máš k dispozici. Prorezavělé zbraně, které se zaseknou v ten nejméně vhodný okamžik. Ještě si to rozmysli!

Nic si nerozmýšlejte! Přece se nenecháte zastrašit prolhaným diktátorem Antónem Castillou v podání Giancarla Esposita (Mandalorian, Perníkový táta). Chce vás pouze vykolejit, abyste si na něj netroufli. To se ale šeredně plete, protože neví, že máte zkušenosti se svrhnutím jiných šílených padouchů. Vaas Montenegro, Joseph Seed, Pagan Min a Mickie s Lou by mohli dlouze vyprávět, co všechno dovedete.

Jsme si jisti, že se Antóna nezaleknete a přidáte se na stranu Yařanů, abyste společně s nimi vybojovali svobodu v srdci překrásného, leč drsného Karibiku. Využijte všechno, co můžete, a postavte se mu. Od kulometu poháněného motorem z motorky po vrhací batoh s naváděnými střelami.

zdroj: Foto: Ubisoft

Far Cry 6 vám dá bezprecedentní svobodu, abyste si hru užili tak, jak budete chtít. Ať už dáváte přednost kradmému, či násilnému přístupu. Kromě tradičních zbraní budete využívat koně, tanky a šílená vozidla vlastní výroby. Rovněž se můžete spojit se zcela novými zvířecími společníky, jako je rozkošný jezevčík Chorizo, kterého nedokáže ignorovat žádný voják, anebo Juanův ochočený krokodýl Guapo, který má vojáky na svém jídelníčku.

Zažehněte plamen revoluce ve Far Cry 6 na PC, Xboxu One, Xboxu Series X | S, PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Fanoušci, kteří si koupí Far Cry 6 na Xbox One či PlayStation 4, si budou moct vylepšit verzi hry na novou generaci Xbox Series X | S a PlayStation 5 bez dodatečných poplatků.