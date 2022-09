Vyladěný herní arzenál. Objevte svět CZC.Gaming

8. 9. 2022 15:50 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Herní klávesnice, myši i sluchátka, ale také propracované stoly, závodní sedačky, herní křesla a v neposlední řadě i celé sestavy. Vyladěný herní arzenál naleznete pod značkou CZC.Gaming a teď navíc se slevou v rámci akce Be A Gamer, která běží na CZC až do konce září.

Produkty z řady CZC.Gaming byly vyrobeny hráčům na míru. Nenechte se zmást atraktivní cenovkou, jde o poctivé herní náčiní, které bude stačit i náročnějším uživatelům. O tom svědčí mimo jiné nadstandardní tříletá záruka a více než 32 000 spokojených hráčů, kteří na značku CZC.Gaming vsadili. Uživatelské hodnocení odrážející jejich spokojenost se přitom drží nad 95 %.

Svět CZC.Gaming obsahuje desítky různých produktů, z nichž celá řada je nyní v akci s atraktivní slevou. Představit všechny nabízené produkty by nicméně bylo nad možnosti tohoto článku. Proto jsme se zaměřili na čtyři periferie, které patří mezi naprosté bestsellery.

Myš CZC.Gaming Shapeshifter – nyní za 899 Kč

Myš CZC.Gaming Shapeshifter je naprostý chameleon, nabízí totiž přizpůsobitelný design. Hned po rozbalení tak máte moderní ultralehkou periferii s děrovaným designem, která váží pouhých 72 gramů. Snadno si ji ale díky dodávaným dílům předěláte na plnou konstrukci. Kromě vzhledu – černé a bílé barvy – můžete takto upravovat i hmotnost myšky. Ta zvládne být připojena drátově i bezdrátově.

Vyzdvihnout si zaslouží také odolné OMRON spínače, které přežijí i to nejbrutálnější klikání. Můžete se taktéž spolehnout na jejich dokonalou odezvu. Životnost spínačů je cca 20 milionů kliků. Pro profíky jsou přibalené i malé PVC plošky, které můžete vyměnit zespoda vyměnitelných tlačítek a přizpůsobit si tak i způsob klikání od jemného a lehkého, po více taktilní. Myš je vybavena precizním optickým senzorem Pixart PAW3335, který si můžete v softwaru nastavit po 100 DPI krocích od minimálních 100 DPI až na úctyhodných 16 000 DPI.

Klávesnice CZC.Gaming Dwarf – nyní za 1 099 Kč

Výkonná a vysoce odolná herní mechanická klávesnice s řadou vychytaných funkcí pro všechny vášnivé, ale i běžné hráče počítačových her. To je model CZC.Gaming Dwarf, který se chlubí mechanickými spínači Kailh Red s životností cca 70 milionů stisků. Díky klávesám s technologií n-key rollover se každý Váš stisk promítá ihned do hry, která je tak přesná i když stisknete více tlačítek najednou. Můžete si tak například naplno vychutnat závody aut, při kterých můžete zároveň držet plyn, zatáčet do stran a zároveň přibržďovat.

Vyzdvihnout si tento model zaslouží také za svou povedenou ergonomii. Klávesnice totiž nemá numerický blok kláves. Při hraní je tak myš blíž klávesnici a ruce jsou v přirozenější poloze, díky čemuž vás nebolí tolik záda. Je to zhruba stejný pocit, jako když hrajete na notebooku, který nemá numerický blok kláves. Zapomenout nesmíme ani na konfigurovatelné RGB podsvícení či integrovanou baterii s vysokou kapacitou 1850 mAh, která je zárukou dlouhého a nerušeného hraní.

Sluchátka CZC.Gaming Hellhound – 899 Kč

Jsou to ta vůbec nejprodávanější sluchátka z celé herní edice od CZC.cz. Model CZC.Gaming Hellhound zaujme na první pohled svým líbivým designem, zakoupit jej totiž můžete v černo/zelené, černo/červené i bílo/černé barvě. Navzdory atraktivní cenovce balení obsahuje bohaté příslušenství. Kromě samotných sluchátek v něm naleznete také pouzdro na přenášení, náhradní náušníky, rozdvojku na 2x 3.5mm jack pro komfortní využití s PC a redukci z 3.5mm jacku na USB Type-A. Redukce má navíc ovládací prvky. Sluchátka jsou tak plně připravená, nemusíte k nim nic dokupovat, stačí vybalit a začít používat.

Sluchátka dovedou v praxi velmi přesně reprodukovat pomocí 53 mm měničů vaši oblíbenou hudbu, filmy nebo herní zážitky. Množstvím zvukových detailů se můžete nechat ohromit také v prostorovém zvuku se 7.1 kanály. Vyzdvihnout si zaslouží také odnímatelný mikrofon, který dovede přenášet hlas jasně a bez zkreslení.

Židle CZC.Gaming Alchemy – 4 490 Kč

Snad nic nedovede pokazit zážitek ze hraní tak moc jako nepohodlná židle. To ale u herního křesla CZC.Gaming Alchemy nehrozí, naopak celková pohodlnost a přitom i přirozená podpora těla u něj patří mezi nejčastěji vyzdvihované přednosti. Základem je bytelný kovový rám společně s potahem z kvalitní látky, sklopit opěradlo je možné v úhlu 90° až 155°. Samozřejmostí je i nastavitelná výška sedáku, do kterého se mohou usadit jedinci s hmotností až 150 kg.

Ergonomii zvyšují také 4D područky, které je možné nastavovat nejen výškově, ale také do stran. To vše doplněno malým polštářkem v bederní oblasti a malým polštářkem pod hlavou. Třešničkou na dortu je pak RGB podsvícení, jež dovolí parádně dokreslit atmosféru vašeho herního doupěte.

