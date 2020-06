Vydejte se na jedinečnou cestu vesmírem v unikátní deskovce Odysea

19. 6. 2020 13:42 | autor: Inzerce

Hledáme astronauty! Podle vědců se na samotném okraji naší Sluneční soustavy nachází záhadná devátá planeta. Přes veškeré jejich snahy se jim však zatím nepodařilo získat nevyvratitelný důkaz o její existenci. Přidejte se k vzrušujícímu vesmírnému dobrodružství a zjistěte, zda jsou tyto teorie pouhým sci-fi, či zda objevíte devátou planetu.

V karetní hře Odysea na vás na cestě napříč Sluneční soustavou čeká 50 různých misí postupně stupňujících obtížnost cílů, které se snažíte pokořit v zajímavě se vyvíjejícím příběhu. Uspějete pouze v případě, že do jednoho dokážete spolupracovat jako tým. K překonání výzev a splnění vašeho úkolu bude nezbytná komunikace, která je ale ve vesmíru o něco složitější, než se může na první pohled zdát.

Odysea je kooperativní „štychová“ hra pro 2 až 5 hráčů poskytující intenzivní zážitek sdílený napříč všemi hráči, kteří jsou neustále zapojení do jejího dění. Naučíte se spolupracovat způsobem, jaký se na poli stolních her prakticky vůbec nevidí. Zadržování dechu v napjatém očekávání, co udělají vaši spoluhráči, je zde na denním pořádku.

zdroj: Vlastní foto autora

I když jsou jednotlivá kola hry odehraná v řádech jednotek, maximálně desítek minut, od hry se nedokážete odtrhnout ani po několika hodinách. Vlastně bychom vás měli varovat před její návykovostí…

Poměr ceny a výkonu této hry nominované na prestižní ocenění Spiel des Jahres v kategorii hry pro hráče je proto zcela bezprecedentní. Hru Odysea seženete právě teď u všech dobrých prodejců za doporučenou cenu 299 korun. Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách vydavatelství Mindok, případně na Facebooku.