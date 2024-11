Vánoční high-tech nadílka od Samsungu

19. 11. 2024 10:15 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Pro technologické geeky:

Monitor Samsung 27" Odyssey OLED G6 (G60SD)

zdroj: Samsung

Hledáte-li dárek pro vášnivého gamera, s monitorem Odyssey OLED G6 od Samsungu bezpochyby zanecháte dojem. Darujte technologickou novinku, která je oknem do světa plného zářivých barev, ostrých detailů a podmanivého obrazu. OLED technologie vykresluje barvy tak věrně, že máte pocit, jako byste byli přímo v ději, a s funkcí Glare Free se nemusíte obávat odlesků ani za denního světla. Díky ultra hlubokému kontrastu navíc nahlédnete i do těch nejtemnějších koutů hry. Tento monitor nabízí úchvatně hlubokou černou, která odhalí všechny drobné detaily skryté ve stínech, bez rušivého prosvítání podsvícení. Monitor se pyšní maximální rychlostí a plynulostí pohybu, což ocení každý hráč v akčních scénách, kde není místo pro trhání nebo zpoždění obrazu. A nejenže skvěle funguje, ale i vypadá – s elegantním designem a stylovým podsvícením se stane nepřehlédnutelnou součástí každého herního koutku.

Cena: od 17 990 Kč

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g6-g60sd-27-inch-360hz-oled-qhd-ls27dg600suxen/



Pro nadšence do AI:

32" Odyssey OLED G8 (G80SD)

zdroj: Samsung

Samsung Odyssey OLED G8 je vybavený pokročilou umělou inteligencí, která splní nejeden hráčský sen. Jednou z nejzajímavějších funkcí je Gaming Hub, díky kterému se dostanete ke svým oblíbeným hrám během okamžiku – žádné dlouhé stahování ani složité přepínání mezi zařízeními. Stačí se připojit a užívat si hraní, jako byste seděli přímo v akci. A co víc, umělá inteligence v monitoru vylepšuje obraz streamovaných her na kvalitu téměř 4K, takže každá scéna vypadá skvěle, i když ji sledujete online. AI technologie rovněž automaticky přizpůsobí zvuk tak, že slyšíte každý důležitý dialog, i když je kolem hluk. Nesmíme opomenout výkonný procesor, 4K OLED displej s ultra hlubokým kontrastem pro působivé hraní a ergonomický tvar, který ocení především vaše záda.

Cena: od 26 990 Kč

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g8-g80sd-32-inch-240hz-oled-uhd-ls32dg802suxdu/

Pro odvážné profesionály:



Samsung 49" Odyssey OLED G9 Smart

zdroj: Samsung

Objevte taje virtuálních světů s ultraširokoúhlým monitorem Samsung Odyssey OLED G9, který lze přirovnat k Ferrari ve světě monitorů. Tento monitor vás zaujme svým impozantním futuristickým vzhledem a špičkovým výkonem, který si hravě poradí se sebenáročnější hrou. Vzhledem k jeho atypickému rozměru, jenž se rovná dvěma čtvercovým obrazovkám, uvidíte až za roh. Zaručí vám to náskok před ostatními a zvýší to vaši efektivitu práce. Ať už se tedy rozhodnete pro hraní her či jej využijete pro práci na důležitém projektu, buďte si jisti, že s monitorem Samsung Odyssey OLED G9 budete na akci více než jen připraveni.

Cena: od 29 990 Kč

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg950suxdu/

Pro ty, kteří hledají optimální poměr cena/výkon



Pro milovníky stříleček:

Monitor Samsung 24" Odyssey G3 (G30D)

zdroj: Samsung

Potěšte někoho, kdo má rád akční hru a darujte mu pod stromeček bezrámečkový monitor Samsung Odyssey G3 z řady herních monitorů Odyssey. Tento prémiový kousek potěší hlavně ty, kteří se rádi oddávají akčním RPG žánrům a potřebují spolehlivého parťáka, jenž je nenechá na holičkách. Díky pokročilé funkci Virtual Aim Point, dodatečnému kontrastnímu zaměřovači, který vám pomůže zaměřit nepřátele i v situacích, kdy vám to herní režim neumožní, a časem odezvy 1ms, získáte povolený náskok oproti svým soupeřům. S tímto kouskem už žádná vystřelená nábojnice nepřijde nazmar. A aby toho nebylo málo, monitor Samsung také disponuje režimem Eye Saver Mode, který minimalizuje negativní dopad modrého záření. Vaše oči díky němu zůstanou uvolněné, a to i při dlouhodobém hraní do noci.

Cena: od 2 990 Kč

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-g3-g30d-24-inch-180hz-freesync-ls24dg300euxen/

Pro designové nadšence:

Monitor Samsung 34" Odyssey Gaming monitor G55T

zdroj: Samsung

Znáte někoho, kdo je milovníkem minimalistických řešení? Kupte mu zakřivený monitor Samsung 34" Odyssey G55T, jehož elegantní provedení se stane chloubou jakéhokoliv interiéru. Tento vytříbený kousek v kovovém provedení krom toho, že hezky vypadá, také skvěle poslouží. Pod jeho kapotou se skrývá fantastická grafika s HDR10, která se vám postará o bezproblémové vykreslení těch sebe náročnějších detailů a široké škály odstínů barev včetně černé. Monitor si hravě poradí i s náročnou grafikou nebo dynamickou sekvencí. Jeho majiteli se tak dostane spolehlivého služebníka, s kterým žádná akce nebude problém. Už se nebudete muset stresovat s trhaným a rozmazaným obrazem, Samsung Odyssey G55T se za vás o vše postará. Pořiďte si tento výstavní kousek a pojistěte si hezké Vánoce.

Cena: od 7 990 Kč

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-g5-34-inch-165hz-curved-ultra-wqhd-lc34g55twwpxen/

Další informace o monitorech naleznete na stránkách Samsung: Samsung.com.