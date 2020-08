V GPTV recenzujeme Ghost of Tsushima a soutěžíme o Xbox One se hrou Cyberpunk 2077!

3. 8. 2020 16:30 | autor: Inzerce

Tom Cruise byl možná byl poslední samuraj, ale tu pravou japonskou historii je lepší prožít ve hře Ghost of Tsushima. Zřejmě poslední velké exkluzivitě pro PlayStation 4. Jak se nám líbilo cupitání s japonskými liškami? Dozvíte se v recenzi, před kterou si v naší scénce prosvištíme důležitá japonská slovíčka.

Nechybí samozřejmě ani aktuální herní novinky, přehled v srpnu vydaných her a retro vzpomínání na už deset let starý StarCraft II: Wings of Liberty. A pokud si myslíte, že jsme zapomněli na soutěž, tak asi nechcete vyhrát Xbox One se hrou Cyberpunk 2077.

Partnerem pořadu GPTV jsou herní a pracovní notebooky Dell, ohromující ve všech směrech, které nabízí nejširší nabídku té nejvyšší kvality.

Sledujte osmnáctý díl GPTV: