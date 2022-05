Troufnete si na Jamese Bonda? Pokuste se odhalit příchuť nové Fanty

11. 5. 2022 9:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Fanta přichází s novou příchutí své limonády, háček je však v tom, že tato příchuť je tajná. Dokonce natolik, že její tajemství střeží nový český James Bond alias Daniel „GoGo“ Štrauch. Dokáže GoGo ochránit tajnou příchuť Fanty? A nebudete to právě vy, kdo odhalí, po čem že to nová lahodná Fanta bez cukru chutná? Můžete se o to alespoň pokusit a tipnout si, co je ukryté v lahvích či plechovkách nápoje Fanta. Získáte tím zároveň šanci vyhrát dovolenou v exotické destinaci.

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. A právě na to nyní sází i Fanta, která na český a slovenský trh přináší novou příchuť oblíbeného nápoje. O jakou příchuť se jedná, však ví jen několik vyvolených. Pokud chcete pravdu ukrytou v růžových lahvích a plechovkách odhalit i vy, budete se muset vydat na náročnou misi. Naštěstí na to ale nebudete sami. Pomohou vám další tajní agenti a veřejně známé osobnosti, kteří budou na svých sociálních sítích pod hashtagem #WhatTheFanta sdílet nápovědy napomáhající k odhalení tajné příchutě. Proti vám však bude stát James Bond v podobě youtubera „GoGa“, jehož úkolem je utajovanou příchuť Fanty ochránit.

Soutěž, která probíhá od 2. května a poběží celý měsíc, funguje na principu registrace QR kódu z obalů lahví a plechovek do aplikace Coca-Cola. Každý, kdo zaregistruje svůj tip, může získat drobné ceny (například sluchátka či osušku) a zároveň se automaticky zařazuje do slosování o hlavní výhru v podobě voucheru na dovolenou v exotické destinaci v hodnotě 150 000 Kč. Více informací na https://www.coca-cola.cz/wtf.