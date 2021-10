Top 10 her, které si právě teď můžete koupit na PlayStation Store

25. 10. 2021 15:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nejen na fyzických nosičích se dají v současnosti videohry koupit, příchod čistě digitálních variant konzolí už vlastně ani tuto možnost neumožňuje. Existuje však i mnoho dalších důvodů, proč raději sáhnout po digitální verzi hry, a ne po klasické krabici. Proč a které hry byste měli pořídit na PlayStation Store?

Nohy aby si člověk uběhal

První kategorií jsou bezesporu hry, které budete pouštět často a po dlouhou dobu, i když vedle toho rozehrajete další tituly. Neustále se zvedat ze sedačky, abyste si dali jeden dva zápasy oblíbeného sportu, následně se opět zvedat a pokračovat v rozehraném příběhovém eposu. To přeci nemůže bavit nikoho.

Patří sem třeba sporty, jelikož jde o perfektní příklad her, které vás doprovází po celý rok a neustále se k nim vracíte. Za nás je jasným tipem pro digitální verzi z PlayStation Store nejnovější ročník oblíbeného fotbalového simulátoru FIFA 22. Ať už jste fanouškem online zápolení, nebo raději soupeříte s kamarády pěkně u jedné televize, neustálé výměny disků by vám jen kazily zážitek.

Podobně je tomu i u dalších her, které jsou evergreenem každého pravého pařana. Jistě tomu tak bude v případě blížícího se Call of Duty: Vanguard. Jakmile totiž hráči projdou příběhem, pravidelně se pak vrací do online zápasů pro další zážitky z oblíbené střílečky.

Nesmíme zapomenout ani na největší stálici všech stálic, a to GTA V. I tady si můžete naplno užít obrovského příběhu z pohledu tří protagonistů, postupem času se však do popředí dostala online složka hry. Ať už tak rádi trávíte čas hromaděním peněz a moci, nebo spíš dáváte přednost hraní podle daných rolí, určitě nechcete před každou seancí hledat disk a měnit ho ve své konzoli.

Pecky, které jinak nenajdete

Druhou kategorií jsou hry, které jinak než digitálně ani nepořídíte, i když patří mezi nejhranější hry na světě. Případně je dokážete sehnat fyzicky, ale pouze ve drahých speciálních edicích, a vám přitom stačí základní hra.

Prvním zástupcem je pochopitelně Fortnite – hit, jenž si podmanil všechny milovníky battle royale, stavění a silně stylizované grafiky. Základní hra je dokonce free-to-play, čili si ji můžete stáhnout a hrát zdarma. Peníze pak lze utratit až přímo ve hře, kde si pořizujete speciální oblečky a přístup do sezónních akcí.

Do podobné kategorie spadá i oblíbený fotbal na čtyřech kolech, konkrétně Rocket League. Hra už od svého začátku mířila do digitální distribuce, až časem je možné pořídit některou ze speciálních edic s rozšiřujícími DLC a placenými doplňky. Jestliže vám však stačí pouze základní verze, je PlayStation Store vaší jedinou variantou.

Posledním z titulů, který je možné v základní verzi pořídit pouze digitálně, je i oblíbená kooperativní akce Overcooked. Skvělá hra, jež se dokáže stát ideální volbou pro jakoukoliv party, se díky chytlavému systému a příjemně vysoké obtížnosti stala miláčkem hned od vydání. Kromě původního titulu můžete pořídit i pokračování, to už ale vývojáři po úspěchu připravili i ve verzi na disku.

Hromada DLC, kterou musíte mít

Další skupinou her, u nichž je lepší sáhnout po digitální verzi, jsou bezesporu tituly s obrovským množstvím skvělých rozšíření. Někdy DLC ani nelze fyzicky obstarat, a pokud ano, i tak je PlayStation Store ideální volbou – nemusíte se doma prohrabávat hromadou disků, když už chcete některé z rozšíření použít, navíc slevové akce na celé balíčky DLC najdete zejména v digitálním obchodě.

Jako prvního zástupce z této skupiny nemůžeme zmínit nikoho jiného, než jeden z největších českých hitů posledních let – Kingdom Come: Deliverance. Realistické RPG z českého středověku podle skutečných reálií upoutalo pozornost milionů hráčů, a jak šel čas, zvyšoval se i počet rozšíření. Ten se vyšplhal až na pětici, konkrétně Z popela, Band of Bastards, Milostná dobrodružství Jana Ptáčka, A Womans Lot a Poklady minulosti.

Do stejné kategorie pak spadá i nová trilogie ze světa Hitmana, všechny tři díly přitom patří do stejného světa, dokonce je můžete hrát v rámci jedné propojené hry. U všech titulů přitom můžete pouze u digitální verze zdarma vyzkoušet první misi zdarma a následně zbylé dokoupit. I v tomto případě je proto skvělé pořídit všechny díly pěkně pohromadě na PlayStation Store.

Skvělé hry, když máte doma PS5 Digital Edition

Jak už jsme hned na začátku zmínili, aktuální generace konzolí přišla i s čistě digitálními verzemi. Pokud jste tedy zvolili PS5 Digital Edition, je svět PlayStation Store vaším jediným přístupem ke skvělým zážitkům a videohrám. Vybrali jsme tedy i pro vás dva tituly, které by neměly chybět v žádné sbírce pravého hráče.

První takovou hrou je po celém světě obdivovaný Ratchet and Clank: Rift Apart. Ten napříč hráčskou i recenzentskou obcí sbíral ta nejvyšší hodnocení, a jde o skvělý příklad, jak videohry dostanou z nové generace konzolí maximum. Nádherný pohádkový svět se totiž může pochlubit extrémní rychlosti načítání, strhujícím vizuálním zpracováním a šíleným arzenálem roztodivných zbraní.

Druhou z exkluzivit, jež si v řadě recenzí vysloužila ta nejlepší hodnocení, je Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Nejnovější dobrodružství ze světa oblíbeného superhrdiny vás přenese do těla Milese Moralese, nástupce mentora Petera Parkera. Nelítostný boj o záchranu New Yorku je tak ve vašich rukou a pustit se do něj můžete okamžitě, a to díky PlayStation Store.