Tajemství free spinů: Jak to funguje, co musím udělat a kde je háček?

6. 2. 2025 11:44 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Slyšíme na ně a kasina to vědí. Jako nováčkům, ale i stávajícím hráčům nám online kasina běžně nabízejí free spiny. Bezplatné točky na výherních automatech, které z nás při troše štěstí můžou udělat boháče. A když ne, nevadí. Naši kapsu to bolet nebude. Pojďme se na free spiny podívat trochu víc zblízka.

Když si chcete jen tak vyzkoušet online kasino, je fajn, že nemusíte hned někam posílat peníze. Dokonce není potřeba se ani nikam registrovat. Třeba na Sazka Hrách si prostě vyberte svůj výherní automat nebo třeba ruletu, potvrdíte věk nad 18 let a už hrajete. Má to ale háček. Takhle jednoduše spustíte jen demoverzi, ve které se nehraje o skutečné peníze. Slouží opravdu jen na „osahání“ dané hry.

Naštěstí existuje ještě jeden způsob, jak hrát a neriskovat přitom vlastní peníze. Free spiny neboli volné točky. U většiny online kasin to funguje tak, že za registraci a první vklad máte nárok na odměnu – slušnou porci freespinů na vybraném automatu. Samotná hra pak probíhá na chlup stejně, jako když vsadíte své vlastní peníze. Což mimo jiné znamená, že když se poštěstí, může padnout i jackpot.

Jak získat free spiny za registraci

Je to tak. Peníze, které díky volným točkám můžete vyhrát, jsou naprosto reálné. Připíšou se na váš účet do herního zůstatku a je na vás, jestli si je hned vyberete, nebo si je necháte na další hru. Také vám to přijde jako slušná nabídka? Tady je obecný návod, jak free spiny získat rychle a jednoduše:

Registrujte se do online kasina – Všechno dnes probíhá online, včetně ověření totožnosti a věku. Zdaleka nejjednodušší je registrace s bankovní identitou, tedy s přihlašovacími údaji k vašemu bankovnímu účtu. Pošlete vklad na herní účet – Nemusíte nikam chodit, zkrátka zaplatíte online kartou na internetu. Stejně jako na obyčejném e-shopu. Povinný herní vklad se většinou pohybuje v jednotkách stokorun. Hotovo, můžete to roztočit – Teď, když jste plně registrovaným hráčem, použít své free spiny a náležitě si je užít na výherních automatech neboli slots. Je to raz dva, odměna za registraci se na váš účet připíše hned po splnění podmínek.

Další free spiny můžete získat v akcích

Vyzkoušet nové kasino a shrábnout bonus za registraci není jediná cesta, jak přijít k free spinů. Kasina myslí i na své stávající hráče. Rozhodně se vyplatí sledovat profily jednotlivých kasin na Facebooku a Instagramu. Kromě vtipných a zábavných příspěvků se tu vždy dozvíte také o časově omezených bonusových akcích s volnými točkami. A pak že jsou sociální sítě ztráta času.

Na co si dát pozor

Získání a využití free spinů má vždy své podmínky. Kasina je u jednotlivých nabídek vždy zveřejňují a stojí za to jim věnovat pozornost. I přesto, že prokousat se nudnou „právničinou“ může být někdy trochu otrava. Aspoň ale víte, na čem jste. Tady je pár tipů, co přesně sledovat:

Nutný vklad: Třeba Sazky hry vám za vklad 100 Kč dají 200 Kč ve free spinech. To je fér.

Třeba Sazky hry vám za vklad 100 Kč dají 200 Kč ve free spinech. To je fér. Hodnota : Každá točka má hodnotu zpravidla 1 až 5 korun. Nabídka se liší kasino od kasina.

: Každá točka má hodnotu zpravidla 1 až 5 korun. Nabídka se liší kasino od kasina. Expirace: Akční free spiny často musíte protočit do 24 hodin, tak ať vám nepropadnou.

Nezapomeňte také, že i když volné točky jdou na účet kasina, pořád jde o hazardní hry. A u takových je dobré za všech okolností hrát s rozumem.