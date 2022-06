Spolehlivé a výkonné herní počítače LYNX Grunex skladem za rozumnou cenu

28. 6. 2022 9:34 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Tento článek vznikl na základě testu externího redaktora a obsahuje jeho reálné zkušenosti. Není to náš redakční obsah, ale placená propagace.

Vtrhněte do herních světů s tou nejlepší výbavou. Herní počítače LYNX vám otevřou brány gamingu dokořán. Skočte rovnýma nohama do bojové vřavy, staňte se vůdci civilizací, usedněte za volant nebo se ponořte do strhujících příběhů. Nové sestavy LYNX Grunex ProGamer 2022 a LYNX Grunex UltraGamer 2022 vám zprostředkují všechny zážitky z pohodlí domova.

LYNX Grunex ProGamer 2022 – gaming na dosah pro každého

Počítač Grunex ProGamer je univerzálním spoluhráčem. Ocení jej sváteční hráči i extrémní nadšenci. Ať máte rádi kompetitivní online hry nebo třeba singleplayerové velkolepé vyprávění příběhů, sestava ProGamer vám nabídne vše, co potřebujete, abyste si zábavu maximálně užili s krásnou grafikou, rychlým načítáním a plynulým zobrazením s rychlou frekvencí.

Vše vám zprostředkuje duo šestijádrového procesoru Intel Core i5-12400F, který se svou frekvencí šplhá až k 4,4 GHz, a výborné grafické karty MSI GeForce RTX 3060 v provedení VENTUS. Tahle dvojka se společně s 16 GB bleskové operační paměti Kingston Fury stane vaším klíčem ke zdolání nepřátel v esportových hrách, vypravěčem těch nejlepších příběhových titulů a průvodcem napříč novinkami na poli gamingu. Napadá vás, kterou byste vyzkoušeli jako první?

zdroj: Lynx

Prérie Red Dead Redemption 2 si ve FullHD můžete dopřát v ultra kvalitě při průměrné snímkové frekvenci 82 FPS. Assassin’s Creed Valhalla se ve stejném rozlišení a kvalitě pohyboval kolem 66 snímků za vteřinu. A třeba japonskou metropoli, které vládnou nadpřirozené síly, v Ghostwire: Tokyo sestava zvládala vykreslovat v akčních scénách v průměru na 74 FPS. Výběr je jen na vás, jak je vidět, hravě si poradí s jakoukoli výzvou.

Sestava je perfektně vybalancovaná, nabídne prostorné SSD úložiště Intel 670p s kapacitou 1 TB a vysokou rychlostí čtení až 3500 MB/s a zápisu 2500 MB/s, více než dostatečný 550W napájecí zdroj Gigabyte P550B s certifikací 80 PLUS Bronze a výkonný systém chlazení – nejen v podobě vzduchového chladiče procesoru SilentiumPC Fera 5, ale i díky osazení do kvalitní skříně SilentiumPC Ventum VT4V Evo s podsvícenými 120mm ventilátory stejného výrobce a prachovými filtry pro snadnou údržbu. Skříň vás zaujme na první pohled nejen majestátním provedením, ale také praktickými vlastnostmi. Přední panel je plně perforovaný a trojice ventilátorů na vstupu a jeden v zadní části tak drží teploty zbývajících komponent na uzdě. Pevné tělo skříně perfektně lícuje a eliminuje šíření vibrací ventilátorů ven.

zdroj: Lynx

Počítač má k dispozici plnou portovou výbavu včetně rychlého rozhraní USB 3.2 Gen 1, snadno dostupných USB portů i audio konektorů na čele skříně a bohatě vybavená základní deska MSI vám tentokrát zároveň zprostředkuje i bezdrátové Wi-Fi připojení díky M.2 modulu Intel W-Fi 6.

LYNX Grunex UltraGamer 2022 – obří výkon a hraní s maximálním nasazením

Na hardcore hráče je ovšem připravený herní počítač Grunex UltraGamer, který je ultimátním průsečíkem rychlosti a dechberoucích grafických detailů. LYNX do stejné skříně a základní desky MSI PRO B660M-A WIFI s možností bezdrátového internetovího připojení usadil vše, co si jen hráči mohou přát. Pod mohutným RGB chladičem Fera 5 tepe extrémně výkonný procesor Intel Core i7-12700F s frekvencí až na 4,9 GHz. Tucet jader a dvacítka vláken si hravě poradí s těmi nejnáročnějšími tituly, ale také neúnavným pracovním nasazením. Směle můžete streamovat nebo pracovat v postprodukci s videi a fotografiemi.

Procesoru sekunduje výkonem napěchovaná grafická karta MSI GeForce RTX 3070 VENTUS. S ní se můžete pustit do nekompromisního hraní těch nejnovějších titulů a užijete si je v parádním grafickém hávu a při opravdu vysokých snímkových frekvencích. Rozlišení 1440p dávno není žádný limit, o FullHD se snad ani není potřeba zmiňovat, ale spoustu titulů si užijete i ve 4K. Opět se nesmí zapomenout na rychlé moduly operační paměti Kingston FURY s celkovou kapacitou 16 GB a podporovanou frekvencí 3200 MHz. UltraGamer vdechne hrám tu nejlepší atmosféru a vy se do nich ponoříte na maximum.

zdroj: Lynx

Výkon ale není zdaleka vše. LYNX myslí i zde na adekvátní napájení, úložiště a výbavu. Sestavě dodá šťávu zdroj Gigabyte P650B s výkonem 650 W a certifikací 80 PLUS Bronze, svá data uchováte opět na velkorysém M.2 SSD úložišti Intel 670p s kapacitou 1 TB a i přes neuvěřitelnou porci výkonu navíc nemusíte mít starost ani o teploty. Dostáváte totiž vše, co vám nabízí sestava ProGamer – skříň osazenou čtveřici 120mm ventilátorů SilentiumPC s RGB podsvícením, které si můžete nastavit podle svých nejdivočejších představ, perfektní airflow, neotřelý design s prosklenou bočnicí, už v základu chytře vyřešený cable management, základní konektory dostupné na předním panelu a výborně dimenzovanou výbavu. Tentokrát ale s výkonem na steroidech. A přitom ani při velmi intenzivním benchmarkování v horkých dnech nepřekročila teplota procesoru 75°C a sestava zůstávala tichá s občasným ševelením grafické karty, když ze sebe začala vydávat porci výkonu.

zdroj: Lynx

Nepřeberné množství her si užijete s precizními grafickými efekty naprosto plynule. Divokým západem z Red Dead Redemption 2 v Ultra kvalitě se můžete kochat v průměru ve FullHD s 95 FPS a v rozlišení 1440p se stále budete pohybovat kolem 81 snímků za vteřinu. Vikingské souboje v Assassin’s Creed Valhalla v 1440p sestava precizně zvládá průměrně na 70 FPS a akční Battlefield 2042 nijak nevybočuje ve stejném rozlišení s přesvědčivou frekvencí 101 FPS. Ponořit se zkrátka můžete do kteréhokoliv z virtuálních světů.

zdroj: Lynx

Dostupné hraní pro každého hráče

Kompletní aktuální portfolio řady LYNX Grunex doplňuje ještě model Gamer, který je svým poměrem výkon/cena skvělou vstupní branou do herního světa. V rámci určitých kompromisů v grafickém nastavení her také umožní zahrát si většinou moderních titulů a to včetně ray-tracingu tedy pokročilé práci se světlem, odrazy apod..

Závěrečné hodnocení

Univerzální herní stroj Grunex ProGamer 2022 nebo nadupadná mašina Grunex UltraGamer 2022 pro ty, kteří chtějí hry nasát v precizní atmosféře. To jsou možnosti pestrého výběru počítačů, které před vás LYNX staví a finální volba je jen na vás. Tak či tak se můžete pustit do sbírání zážitků ze současných masivních herních titulů i kompetitivních her. Rozlišení 1440p při plynulých snímkových frekvencích je takřka samozřejmostí a s nabušenější sestavou se můžete směle opřít i do hraní ve 4K. Srovnání námi testovaného výkonu ve hrách Red Dead Redemption 2 a Assassin’s Creed Valhalla najdete v následující tabulce.

zdroj: Lynx

Sérii počítačů LYNX Grunex můžete zakoupit na CZC.cz nebo DATART.cz a to včetně operačního systému Windows 11 a tříleté záruky. Stačí jen zapnout, nainstalovat oblíbené hry a bez zbytečných odkladů se vrhnout přímo do akce, jste připraveni? Tak GL & HF