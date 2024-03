Společnost MSI představuje čtyři nové herní notebooky s vysokým výkonem a prvotřídní výbavou

4. 3. 2024 9:50 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Herní značka MSI nedávno uvedla na trh čtveřici svých nových notebooků, které nyní míří na český a slovenský trh. Tyto nové přírůstky v oblasti herních laptopů se spoléhají na moderní procesory firmy Intel, kvalitní displeje s vysokou obnovovací frekvencí a vybavení, které bylo pečlivě navrženo tak, aby uspokojilo i ty nejnáročnější hráče. Mezi významné vlastnosti těchto notebooků patří například podsvícený trackpad a spolehlivé klávesnice renomované značky SteelSeries.

Každý z notebooků cílí na různé typy uživatelů, avšak všechny mají společnou část konektivity. Tím je myšleno 2,5 Gbps ethernet, WiFi 7, Bluetooth 5.4, rozhraní Thunderbolt 4 a podpora nabíjení skrze USB-C. Hlavně nejnovější WiFi 7 ukazuje, že výrobce chtěl mít tyto notebooky pro své zákazníky relevantní po delší dobu. Teď si však pojďme představit vybrané modely trochu blíže.

Titan: stroj, který nezná kompromisy

Pokud sháníte herní mašinu, která poskytne výbavu bez zbytečných kompromisů, MSI Titan (18 HX A14VIG-213CZ) je volbou, na kterou se můžete spolehnout. Srdcem Titanu je procesor Intel Core i9 14900HX (Raptor Lake Refresh), který disponuje 24 výpočetními jádry s maximálním taktem až 5,8 GHz. Procesoru sekunduje grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4090 s podporou technologie MSI OverBoost. To vám poskytne dostatek výkonu i pro hraní nejnovějších AAA titulů ve 4K.

zdroj: Foto: MSI

Notebook je vybaven 128 GB operační paměti a má celkem 4 sloty pro RAM, což vám dává dostatek možností pro další rozšíření. Kromě toho má také tři pozice pro M.2 disky (jedna z nich je ve verzi gen5), což znamená, že máte solidní potenciál pro budoucí upgrade úložiště.

Display jako žádný jiný

Velkým lákadlem notebooku MSI Titan je jeho displej. S úhlopříčkou 18 palců a rozlišením UHD+ (3840 x 2400 px) nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz. Výrobce použil mini-LED panel, který dosahuje jasu až 1000 nitů, s 100% pokrytím DCI-P3 a certifikací VESA DisplayHDR 1000. Prostě řečeno, lepší displej v notebooku nenajdete.

Další výbava zahrnuje velký trackpad s RGB podsvícením a haptickou odezvou. Hráče určitě potěší i špičková mechanická klávesnice se spínači Cherry MX, čtečka paměťových SD karet, vestavěný akumulátor s kapacitou 99,9 Wh a celkem 6 reproduktorů. Důležitou roli zde hraje také chlazení Vapor Chamber, které využívá pokročilý systém pro udržení optimálních teplot po maximálně dlouhou dobu.

Raider: Herní stroj se vším, co potřebujete

MSI Raider (GE78 HX 14VHG-822CZ) je poháněn stejným procesorem Intel Core i9 z řady Raptor Lake Refresh. Grafický výkon zde zajišťuje karta NVIDIA GeForce RTX 4080 s funkcí MUX switch a technologií MSI OverBoost, která se postará optimální výkon při hraní her. Pro maximální herní zážitek se můžete ponořit do 17“ QHD+ (2560 x 1600 px) displeje s IPS technologií, obnovovací frekvencí 240Hz a pokrytím 100% DCI-P3.

zdroj: Foto: MSI

MSI si u modelu Raider dal záležet na klávesnici, která je vyvinutá ve spolupráci s firmou SteelSeries a využívá působivé RGB podsvícení, které je doplněno světelným proužkem v přední části základny. Všechny tyto prvky jsou plně konfigurovatelné a nabízejí širokou škálu efektů a barevných odstínů. Důležitou součástí výbavy je také baterie s kapacitou 99,9 Wh a výkonné reproduktory, které byly laděny inženýry společnosti Dynaudio.

Vector: výkon v elegantním těle

Pokud toužíte po herním notebooku s robustním výkonem, který zároveň nabízí kompaktní rozměry, pak je pro vás ideální volbou MSI Vector (17 HX A14VGG-245CZ). Stejně jako u nejvýkonnějšího modelu Titan zde najdete procesor Intel Core i9. Co dělá MSI Vector výjimečným, je jeho relativně tenké tělo, do kterého se podařilo výrobcům umístit grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 4070, až 96 GB operační paměti, 1TB NVMe SSD (PCIe Gen4) a inovativní chladící systém Cooler Boost 5. generace.

zdroj: Foto: MSI

MSI Vector je především herní notebook, takže není překvapením, že je vybaven kvalitní klávesnicí od SteelSeries s možností individuálního nastavení RGB podsvícení pro každou klávesu. Stejně jako u modelu Raider, i Vector nabízí 17“ QHD+ displej s technologií IPS a 100% pokrytím DCI-P3. Kompletní výbavu doplňuje baterie s kapacitou 90Wh složená ze čtyř článků.

Stealth: Výkonný módní kousek s podporou AI

MSI Stealth (16 AI Studio A1VGG-033CZ) se v portfoliu výrobce řadí do poměrně specifické kategorie. V podstatě se pohybuje na pomezí herních a pracovních notebooků, přičemž si bere to nejlepší z obou světů. Jeho hmotnost pod 2 kilogramy a tloušťka pouhých 19,95 mm z něj dělají ideálního společníka pro každodenní přenášení mezi kanceláří a domovem. Na pracovní úkoly využijete 16“ displej s QHD+ rozlišením pro pohodlné zobrazování rozsáhlých tabulek, zatímco doma oceníte 240Hz obnovovací frekvenci s 100% pokrytím DCI-P3 při hraní oblíbených her.

zdroj: Foto: MSI

Významnou roli v MSI Stealth hraje procesor Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake) s NPU (Neural Processing Unit) pro urychlení umělé inteligence. To naznačuje, že tento notebook je zaměřen především na kreativní uživatele, kteří potřebují využívat široké spektrum nástrojů s technologiemi strojového učení.

Herní prvky zde zahrnují klávesnici od SteelSeries s RGB podsvícením a dvojici GPU - integrovanou jednotku Intel ARC a dedikovanou kartu NVIDIA GeForce RTX 4070. Navzdory velmi tenké konstrukci MSI integrovalo audio systém se dvěma reproduktory a čtyřmi woofery, které byly vyvinuty a laděny společností Dynaudio.

Notebook disponuje integrovaným akumulátorem s kapacitou 99,9 Wh, který zajišťuje celodenní výdrž při pracovním vytížení.