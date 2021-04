Soutěžte o speciální herní doupě za 200 tisíc v akci Be a Gamer na CZC.cz

11. 4. 2021 10:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Začíná se vám počítač zadýchávat u nejnovějších her a je nejvyšší čas na jeho upgrade? Be a Gamer na CZC.cz přichází jako na zavolanou! Ať už si vyberete něco za pár korun nebo se do toho pořádně opřete, s každou objednávkou jste navíc automaticky zařazeni do slosování o nabušené herní doupě. Stačí si udělat radost mezi 7. až 27. dubnem a koupit si libovolnou věc z široké nabídky herních slev.

Slosování proběhne pochopitelně až po skončení celého herně-slevového veselí a ten, koho vylosujeme, se může těšit nejen na herní počítač a monitor, ale také na herní stůl, set pro virtuální realitu a aby toho nebylo málo, tak přihodíme i pohodlnou židli.

Kompletní výpis všech produktů v akci najdete na tomto rozcestníku. Tam také naleznete veškerá pravidla akce.

Během Be a Gamer padají ceny dolů až o 50 % u všech prověřených herních značek jako Logitech, Dell, Samsung, Intel, Razer nebo CZC.Gaming. Vybrat si můžete z obrovské nabídky herních klávesnic, myší, volantů, počítačových komponentů, monitorů nebo nadupaných notebooků. Není na co čekat – utíkejte si vybrat něco hezkého do svého herního doupěte a doufejte, že v soutěži vylosujeme právě vás.