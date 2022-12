Soutěž: Vylaďte své PC se stylovými RGB pamětmi!

15. 12. 2022 12:39 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Termín zimní spánek většina hráčů ani jejich počítačů nezná. Naopak, dlouhé zimní večery svádí k tomu, ponořit se na delší dobu do herních světů a užít si v nich hodiny zábavy. A díky speciální edici pamětí Kingston FURY Beast dostane váš počítač nejen potřebný výkon, ale také unikátní vizuál, který nejlépe vynikne především ve tmě. O tyto paměti s námi můžete soutěžit. Stačí odpovědět na tři jednoduché otázky.

zdroj: Foto: Kingston

Limitovaná edice pamětí Kingston FURY Beast spojuje dva zásadní aspekty. Tím prvním je neotřelý design, vytvořený kombinací bílého chladiče a výrazného RGB podsvícení, druhým potom špičková technická kvalita. Jedná se o vysoce výkonné paměťové moduly tipu DDR4 s certifikací Intel XMP a speciální podporou procesorů AMD Ryzen. Díky tomu jsou univerzálními komponentami, které dodají šmrnc a výkon každé herní sestavě, a to především díky své pracovní rychlosti 3600 MT/s.

Druhou cenou v soutěži je elegantní, rychlá a kompaktní flashka DataTraveler Max ve verzi USB Type A s kapacitou 512 GB. Má malé rozměry a zároveň vysoce odolné tělo, díky kterému máte svá data v bezpečí a kdykoliv po ruce. Vše navíc doplňuje vysoká rychlost čtení (1000 MB/s) a zápisu (900 MB/s), díky podpoře USB 3.2 Gen 2. Tato flashka vás zkrátka nikde nezdrží ani vás nebude omezovat svým rozměrem.

Třetí výherce od nás dostane balíček upomínkových předmětů společnosti Kingston.

A jak se můžete do soutěže zapojit? Stačí správě odpovědět na následující tři otázky a mít trochu štěstí v losování, které proběhne 21. 12. 2022.

Soutěž zaštiťuje společnost Tiscali Media, a.s. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím formuláře u odpovědi na soutěžní otázky. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Tiscali.cz a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra jim nebude předána a bude vylosován nový výherce. Výherci budou kontaktováni na zadaný email a následně se organizátor domluví na zaslání výhry na výhercem určenou fyzickou adresu. Samotné výhry nerozesílá společnost Tiscali Media, a.s., ale partnerská společnost společnosti Kingston. Emaily ani adresy nebudou nijak využité pro jakékoliv komerční účely společnosti Tiscali Media, a.s.