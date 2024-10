Soutěž: Vyberte nejcharismatičtější herní postavu z NVIDIA DLSS titulů a vyhrajte notebook AORUS

3. 10. 2024 13:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Posvítili jsme si na nejcharismatější postavy z herních titulů, které podporují AI technologie NVIDIA DLSS. Teď potřebujeme vás! Vyberte své favority a získejte herní notebook Gigabyte AORUS.

Skvěle napsaná postava dokáže ze hry vytvořit unikát a best-seller. Předvybrali jsme několik postav z oblíbených titulů, které jsme testovali na precizně odladěném herním notebooku Gigabyte Aorus, a chceme z nich vybrat postavu, která je zkrátka ikonická a charismatická - ať už svou průbojností, nebo komplexitou charakteru. Pojďte nám s výběrem pomoct a vyhrajte parádní odměnu.

Nominanti pod taktovkou NVIDIA DLSS

Vybírali jsme z her, které jsou kompatibilní s funkcemi NVIDIA Deep Learning Super Sampling. DLSS technologie vám totiž příběhy těchto postav podají v ještě lepších snímkových frekvencích a kvalitě efektů včetně ray tracingového vykreslování. DLSS Super Resolution se postará o škálování rozlišení do vyššího při maximální snaze o zachování detailů a DLSS NVIDIA Frame Generation dokáže pomocí umělé inteligence generovat dokonce celé snímky obrazovky, takže plynulost grafického zážitku bude ještě hladší. U některých titulů můžete využít i DLSS Ray Reconstruction - ještě pokročilejší dopočítávání detailů efektu ray tracingových odrazů, stínů a paprsků světla.

Soutěžíme o herní laptop Gigabyte AORUS 16X s RTX 4070

Jeden šťastný výherce si bude moci všechny DLSS technologie vyzkoušet naostro s novým a výkonem nabušeným herním notebookem Gigabyte AORUS 16X 9SG. Laptop, jehož konfigurace bude snem leckterého hráče, nabídne grafický čip NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB, se kterým se ponoříte do nových áčkových her v precizním grafickém hávu díky jeho strhujícímu výkonu. Doplňuje ho high-endový procesor Intel Core i7 13650HX a veškerý vizuál budete hltat na neuvěřitelně povedeném 16” QHD+ displeji s nadstandardně věrným podáním barev a 100% pokrytím sRGB gamutu.

Hry se nám v pohodě vešly do M.2 SSD úložiště s kapacitou 1 TB a více než dostatečně nám posloužila i rychlá operační pamět osazená ve dvou modulech s celkovou kapacitou 16 GB DDR5 4.800 MHz. A ten design? Nádhera! RGB logo a linie pod monitorem dávají notebooku prémiovou auru. No řekněte, neslušel by i vašemu stolu? Více se o notebooku dozvíte třeba na eshopu Alza.cz.

Charisma a silný charakter - dejte hlas své oblíbené postavě

Pojďte vybírat! Zapojte se do hlasování a vyberte postavu, která je vám svým silným charakterem nejbližší nebo která vám zkrátka svými specifiky imponuje.

Amicia de Rune z A Plague Tale: Requiem

Dámy první! Mladá francouzská lady, nejstarší přeživší dítě rodiny de Rune a sestra malého Huga. Amicia v druhém díle graficky neuvěřitelně detailně ztvárněné ságy A Plague Tale dospěla a těžko byste hledali precizněji vykreslenou heroickou dívku, která svou neohrožeností, bojovností a obětavostí zastíní zvrácené šlechtice i rytíře ve zbroji.

Ač Amicia musí doslova jít přes mrtvoly, s kuší na zádech a prakem v ruce se nezalekne ani hordy smrtonosných krys, ani sebestředných postav prahnoucích po moci. Přirostla k srdci i vám?

Pojďme si ve hře A Plague Tale: Requiem rovnou ukázat obrovský přínos jednotlivých škálovaných profilů technologie Super Resolution a generátoru celistvých snímků. Na grafu výše můžete vidět pořádně patrný růst FPS, a tedy plynulosti hry. V případě porovnávání vlivu Frame Generation je to ještě o další sedmimílový skok dál. Reálně se bavíme o přínosu samotné technologie Frame Generation v průměru o 42 % napříč profily Super Resolution.

Johnny Silverhand v náručí Cyberpunku 2077

Keanu Reeves jako předloha. Je potřeba dodávat cokoliv dalšího? Tak možná ještě kousek ze životopisu rockera Johnnyho Silverhanda, patrně nejikoničtější postavy hry Cyberpunk 2077. Kytarista a zpěvák kapely Samurai je válečným veteránem a totálním anarchistou bojujícím proti megakorporacím. Jeho vědomí zůstalo ve formě engramu příhodně v čipu, který vám, jakožto hlavnímu hrdinovi, byl implantován.

A Johnny je zkrátka nevyzpytatelnou střelou, která je jedním z hlavních tahounů megalomanské futuristické jízdy neonovým Night City. Občas působí stabilizovaně, uvážlivě a komentuje dění kolem vás. A občas chce rozpoutat totální peklo.

Ve světě Cyberpunku 2077 si dnes vychutnáte sílu DLSS 3.5 v plné parádě. Hra podporuje všechny jeho dílčí funkce včetně Ray Reconstruction. Podívejte se, jak vypadá v praxi. Ještě větší míra detailů odrazů, ještě detailnější stíny. Johnnyho svět přebujelý technologiemi vypadá lépe než kdy dřív! A kombinace Super Resolution a Frame Generation vámi i při maximálních detailech dokáže zajistit krásně plynulý obraz.

Alan Wake v hlavní roli stejnojmenného Alan Wake 2

Mysteriózní novelista a titulní postava hry, Alan Wake, je dost možná nejvýraznějším spisovatelem vzešlým z herní ságy, který svým psaním navíc udává do běhu tok událostí, zatímco se sám snaží uniknout z temnoty. Ač jde o osobu, která na první pohled vzhledem k okolnostem neoplývá velkým sebevědomím, jeho schopnost vládnout slovem je obdivuhodná.

O to působivější je pak jeho zápolení s temnou bytostí a kontrast s antagonistickou formou Scratche. Víc vám prozrazovat nebudeme, ale síla charakteru Alana tkví hlavně v jeho odhodlanosti a neústupnosti. Proto má ve výběru taky své čestné místo.

Hra Alan Wake 2 je výkladní skříní DLSS 3.5, které, stejně jako v případě Cyberpunku 2077, v této nejnovější verzi umožňuje využít Tensor jádra grafických karet i pro AI vykreslování funkce Ray Reconstruction. Karta se tak zaměří na paprskově vykreslované efekty světel, stínů a odrazů a deštivá potemnělá ulice je ideálním místem, kde se o přínosu pokročilého dopočítávání ray tracingu můžete přesvědčit sami.

Nejen, že Ray Reconstruction přidává odrazům na míře detailu, ale zároveň pomáhá zlepšovat plynulost a dosahovat vyšších FPS. Využili jsme náročný přednastavený High profil pro ray tracing a v kombinaci se zapnutou funkcí Frame Generation a balancovaným profilem Super Resolution dokázal Ray Reconstruction posunout snímkovou frekvenci z nehratelného stavu na velmi slušně obstojných 53 FPS a v kombinaci s jinými profily Super Resolution se dostanete k ještě daleko plynulejšímu zážitku.

Svérázná GlaDOS z Portal with RTX

A máme tady poctu fanouškům her od Valve. GlaDOS, nebo-li Genetic Lifeform and Disk Operating System, není úplně typickou humanoidní postavou, ale tenhle sociopatický operační systém je zkrátka ve hře Portal ztvárněn ve fyzické formě natolik výrazně, že jsme ji prostě do nominace museli bezpodmínečně zařadit. Navíc se asi dá říct, že také rozšíří spíše ženské řady nominantů.

Zálibami tohoto inteligentního počítačového systému je zlepšování efektivity portálových zařízení, testování subjektů a slibování dortů za odměnu. A taky neurotoxin. Kromě toho si ale užijete její nekonečný sarkasmus, odhodlanost posouvat Aperture Science k úspěchům a břitké hlášky, které se zaryjí pod kůži. Vtípky na účet Black Mesa, obřího zařízení, které odstartovalo rezonanční kaskádu ve hře Half-Life a hvězdnou „vědeckou” kariéru Gordona Freemana, je pak už jen třešničkou - no zase na tom dortu!

Portal with RTX je spíše demonstrací schopností ray tracingových efektů z dřívějších dob. Ukázal, jak přelomově dokáže ray tracing upgradovat vizuál již staršího, ale stále ikonického herního titulu. Za vše mluví screenshoty nahoře, kde si můžete porovnat míru detailů při vypnutých RTX efektech s jejich plnou palbou.

Geralt z Rivie a nestárnoucí The Witcher 3: Wild Hunt

Jestli má někdo ambici být skutečným ztělesněním charismatu ve světě gamingu, tak je to Geralt. Mezi hráči oblíbený a ve svém herním světě často kontroverzní až nenáviděný zaklínač s bělostným plnovousem a dlouhými vlasy vykreslenými technologií NVIDIA HairWorks budí respekt každou větou, kterou svým hlubokým hlasem pronáší. Ať už je to pouhé „Mhm” nebo sarkastická výhružka.

Na první pohled nepřístupný a občas i vyhrožující Bílý vlk, který je mistrem zdolávání monster, má ale velké tendence k loajalitě, rozhodnosti a vyhodnocování morálky. I když se do jeho směřování samozřejmě propisuje rukopis hráče. Geralt je ikonickou postavou gamingu jako celku. Divoký hon je natolik oceňovaným dílem, že si jeho nominaci nedovolíme vůbec zpochybnit.

Jak se projevuje na kvalitě obrazu upscaling rozlišení prostřednictvím DLSS Super Resolution? Na Geraltově zbroji je snadno poznat, že se Super Resolution opravdu snaží zachovávat co nejvyšší kvalitu i při vykreslování výrazně nižšího rozlišení na vstupu a dopočítávání do nativního 2560 x 1600 px. Marginálního poklesu detailů si všimnete možná na kovových kroužcích, ale to až při použití profilu Výkon. Režim Ultra výkon uvádíme pouze pro ukázku. NVIDIA jej spíše doporučuje používat až při hraní v opravdu velkém rozlišení nad 4K. Přesto je konkrétně v případě hry The Witcher 3: Wild Hunt degradace obrazu opravdu nízká.

I zde jsme si v opravdu maximálním nastavení kvality vyzkoušeli přínos funkce Frame Generation s výsledným přínosem ne příliš vzdálený 50 % ve všech profilech. Jak je vidět, Divoký hon umí stále i současný hardware s nejvyšším nastavením potrápit, ale Frame Generation před ním hlavu nesklání. Skvělé!

Vyberte si svého oblíbence

Hlasujte pro nominované herní postavy nebo vyberte vlastní a vyhrajte právě námi testovaný herní notebook! Stačí, abyste zahlasovali na Facebookové stránce Reconnectcz, měli trochu štěstí a tento testovaný Gigabyte AORUS 16X 9SG s NVIDIA GeForce RTX 4070 může skončit právě u vás doma!

Tak schválně, která z těchto postav má podle vás nejvíce charismatu na rozdávání?