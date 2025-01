Sluchátka Focal Bathys: WOW! - test audia pro fajšmekry

16. 1. 2025 16:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nesnáším to slovo. WOW mi připadá úplně hloupé, ale bohužel dosti výstižné citoslovce, které sdružuje do tří písmen moment nadšení a uspokojení. Z čehokoliv. Samozřejmě, naše bohatá čeština má ekvivalent vyjadřující totéž, možná i hodící se do více situací, ale psát do světa typicky české, dosti pubertální „ty voe“ je tak trochu nedůstojné. Zůstaneme tedy u toho WOW.

Sluchátka Focal Bathys jsou totiž vybavena tím nejhlavnějším, co dělá dobrý produkt produktem skvělým. Jsou ztělesněním takzvaného „wow efektu“ v jeho plné kráse a magické síle, po které obvykle následuje: To chci, to potřebuji! Ano, 99 % kamarádů a známých, kterým jsem během dvoutýdenního testu umožnil poslechnout si jejich milovanou hudbu, sundávalo z hlavy toto krásné zařízení se slovem WOW… To chci!

Focal totiž vstoupil do vod nepoznaných, s elegancí, technologií a grácií sobě vlastní pro něj obvyklým způsobem. Přinesl obvyklý produkt, ale s neobvyklou výbavou. Přinesl doslova trojjediná sluchátka, která uspokojí klasické posluchače, posluchače na cestách, ale i High-Endové nadšence s jednoduchým vkusem – ty, kteří se spokojí s tím nejlepším.

Bezdrátová sluchátka s eliminací okolního hluku má po těch letech již své stálice. Ať jste příznivci sluchátek od společnosti Sony, Apple, B&O, Bowers & Wilkins, Bose, nebo dokonce Mark Levinson, každý hráč již přispěl do mlýna nerušeného poslechu na cestách, leader v tomto segmentu – společnost SONY již pátými generacemi svých sluchátek a technologií.

Ale vždy se jedná pouze o bezdrátová Bluetooth sluchátka, maximálně s možností poslechu pomocí sluchátkového kabelu připojeného do odpovídající zdířky zdroje zvuku. Focal však sfoukl o jednu svíčku navíc, přidal možnost poslechu přes USB-C kabel s aktivním integrovaným DA převodníkem a s podporou zvukového procesoru.

V tom spočívá jejich jedinečnost, tedy pardon – trojjedinečnost. A je to i jeden z důvodů, proč se Focal Bathys staly okamžitě velmi silným hráčem na poli sluchátek. Udělali to poprvé a hned to neudělali velmi dobře, ale skvěle!

Pro klasiky – klasicky po kabelu, přes sluchátkový výstup

Spousta lidí vyrůstajících v éře kabelů a walkmanů, nedá dodnes na kabelový přenos dopustit. Nepřipadá jim takové propojení jako svazující, ba naopak. Cítí se uzemněni, přinuceni k soustředěnému poslechu, protože i sebedelší kabel má svoji maximální délku. A ono, co si budem… Vaše oblíbené křeslo, trocha toho oblíbeného pití a oblíbený interpret točící se na talíři, to jsou ty chvíle odpočinku, které jsou jen a jen vaše. Sluchátka znějí po kabelu tak nějak jako sluchátka Focal. Kvalita, kterou pustíte na vstupu, dostne se až k vašim ušním bubínkům. Samozřejmě, v rámci cenovek sluchátek Focal jsme tak nějak na startovací čáře, ale pořád je to ten francouzsky vymazlený, jiskřivý a éterický zvuk.

Nemám žádný specificky sluchátkový zesilovač, takže jsem použil sluchátkovou zdířku v srdci mého domácího systému, zesilovače se streamerem Naim Unity Atom. A jak se na testování sluší, pěkně pomocí dodaného kablíku v balení sluchátek vyzkoušel i tuto historickou možnost. Dodávaný kablík je velmi obyčejný a velmi krátký. Možná proto, že vám Focal dává jasně najevo, abyste zainvestovali do trochu lepšího dvoumetru drátu. Na rovinu, jelikož se jedná o připojení do jednoho sluchátka pomocí klasického malého 3.5 mm stereo jacku, moc high-endu v nabídce není. Ale najde se, dostatečně dlouhý, velmi dobře stíněný a nestojí majlant. V nabídce Avitsmart studia minimálně oblíbené kabely společnosti Audioquest.

Poslouchal jsem jak streamovanou hudbu, tak CD, ale hlavně jsem se těšil na přehrávání z gramofonu. Nezklamalo. Gramofon Rega Planar 2 s přenoskou Rega ND 3 připojený do Naim Unity Atom pomocí předzesilovače Rega Fono Mini A2D přinesl okouzlující zvuk plný detailů a prostoru tak, jak jsem očekával. Dá se říci, že 100 % naplnil představu o tom, že: „Starý pán sedí a poslouchá jazz...“ akorát se na té desce netočil pes.

Pro cestovatele – bezdrátový přenos

K sestavení bezdrátového přenosu nejlépe poslouží nativní aplikace Focal & Naim, která je společná pro všechny produkty těchto sesterských značek. Nemusel jsem tedy nic instalovat ani do tabletu, ani do mobilu. Jelikož jsme ryze jablečná domácnost, veškerý bezdrátový přenos se odehrává v kodeku AAC. Bezproblémově. Jakmile sluchátka připojíte, můžete použít jakýkoliv zdroj z vašich streamovacích služeb a ocitnete se v sedmém nebi. Aplikace, stejně jako ovládání na levém sluchátku umožňuje nastavení eliminace okolního zvuku ve třech krocích.

První nastavení umožňuje transparentní, tedy okolí vnímající poslech. Je to dobré v momentě, kdy na vás může někdo promluvit, ale třeba při psaní tohoto článku s macbookem na klíně mě po chvíli začalo cvakání kláves rušit natolik, že jsem se okolních ruchů zbavil přepnutím do prostřední volby Soft. Třetí – s největší účinností je volba Silent, která jak název napovídá – eliminuje vše, zůstává jen hudba.

Dle mého názoru, pokud srovnám sluchátka Focal v disciplíně ANC, tedy aktivního filtrování ruchů s lídry tohoto odvětví, tedy produkty SONY a Apple, kvalit zejména prvně jmenovaných tato první vlaštovka od Focalu nedosahuje. Ale nemohu říci, že nějak drasticky. Disciplína, ve kterých oba soupeře sfoukne se jmenuje kvalita zvuku, rozlišení detailů a věrnost. Stále však mají v zásobě ještě poslední trumf a tím je DAC.

Pro fajnšmekry – propojení USB-C s využitím interního DAC

Přichází nejstrašnější zbraň, kterou společnost Focal se svým modelem Bathys přinesla na trh a tím je interní D-A převodník. Kablík na vyzkoušení a zároveň na nabíjení je též přibalen, ovšem opět v kratičké délce. Takže opět máte prostor pro seberealizaci, ale zde je třeba být trochu opatrný.

Osobně jsem vyzkoušel dvě generace originálních kabelů Apple USB-C / Thunderbolt 3 a 4, oba obstály na výbornou. U dvoumetrového no name kabelu, který se tvářil celkem honosně jsem však měl občas problém s nárustem šumu. Pravda, jeho cenovka na pultě byla kolem 500 korun, což na první pohled neslibuje extra stíněné vodiče z bezkyslíkaté mědi. Berte to však jako dobře míněnou radu. Dodaný kabel v balení taktéž nevypadá nijak extra, ale je krátký a zcela evidentně splňující parametry dobře odstíněného kousku drátu.

Možnost poslechu pomocí interního DAC vám totiž přinese zcela nový zážitek. Doma, na cestách, kdykoliv a kdekoliv. Stačí vám mobil / tablet s nainstalovanou aplikací Tidal, Amazon Music, vlastně i Apple Music, neomezená data, kabel a sluchátka Focal Bathys. Sluchátka přepnete z režimu ON, který se používá při bezdrátovém a kabelovém přenosu do prostřední polohy DAC a Hi-Res show může začít.

Rozdíl je v mnoha případech velký, v některých případech máte pocit, že přišel zbytek orchestru ze svačinky. Svět do rozlišení 24/192 vám sedí na uších a vy se stanete lovcem – analytikem. Snad nikdy v životě jsem neobjevil tolik nové hudby, jako při testování těchto sluchátek. Samozřejmě, že zážitek můžete mít stejný i při propojení jakýchkoliv kabelových sluchátek odpovídající kvality do svého Hi-Res streameru, ale i když existuje originál redukce USB-C s integrovaným DAC od Applu, není tak vyladěná.

Součástí aplikace je ještě poslechový analyzátor od společnosti Mimi, jejíž plnou verzi si můžete stáhnout z obchodu. Tedy pokud chcete akurátnější test. Test je jednoduchý, nastavíte si odpovídající hlasitost v tichém místě a otestujete jedno a poté druhé ucho. Na pozadí mixu růžového a bílého šumu se začne ozývat pípání v různých frekvencích, jakmile jej slyšíte kliknete na kruh na displeji, jakmile zeslábne pod vaši slyšitelnou mez, zvednete palec z displeje. A takto v různých frekvencích několikrát za sebou. Test je dobré opakovat v několika dnech, čímž zpřesníte analýzu. Jakmile máte testování za sebou, aplikace Focal & Naim vám nabídne optimalizovaný zvuk pro vaše uši. Unikátní nastavení, které vám přinese jedinečný zážitek. Nastavitelné s využitím od 0 do 100 %, nebo okamžitě vypnutelné. Rozdíl, pokud jste měřili zodpovědně je propastný.

Pokud vám nestačí vlastní optimalizované nastavení s pomocí analyzéru, přichází ještě možnost úprav pomocí pětipásmového ekvalizéru s rozsahem +/- 6 dB pro každé z pásem. Nastavení je nedestruktivní, takže se nedostanete na deformaci zvuku, pokud tomu vlastní hluchostí nepřispějete. Jsou zde i základní přednastavení s možností vytažení basových složek, nebo naopak utlumení basů, středů i výšek například pro poslech mluveného slova. Osobně nemohu přinést rozsáhlejší svědectví, neboť jsem příznivcem „flat“ nastavení.

Možná si říkáte, jak se to slučuje s výše zmíněnou analýzou a osobním nastavením dle sluchu, ale až vyzkoušíte, pochopíte, o čem je řeč. Dle mého názoru se spíše jedná o nastavení množství zvuku, které jsou vaše uši schopny rozeznávat. A bustrovat basy, nebo výšky podle mě není dále potřeba. Prostě některá alba hrají skvěle, některé již méně. Je to stejné, vlastně citlivější, jako u vyladěného audio systému. Skvělý CD přehrávač taktéž nedožene to, co v nahrávacím studiu zanedbali, nebo na co se vyflákli v rámci toho, že jsou strašně cool…

Zvuk na vlastní uši

Jak to tedy hraje?

Vyrovnaně, étericky, fantasticky, prostě WOW! Každý test vždy začínám tou samou skladbou – I Can See Clearly Now od Holly Cole. Začátek, sametový vokál za doprovodu basy prověří přirozené basy. Pak se přidá klavír a doprovod smyčců, který mi ukazuje rozlišení jednotlivých vrstev. Na Focal Bathys i při poslechu přes Bluetooth dostáváte jasnou vrsvu basů ve spodním patře, nad ní jezdí klavír a nahoře nad tím na nebesích zpívá Holly svým sladkým hlasem. Zbytek osazenstva se pak jako pofukující vítr prohání všemi patry, aby provzdušnil tento jasně čitelný celek.

Další skladbou je pro mě Pretending od Erica Claptona. Celkem ostrý zvuk elektriské kytary, syntezátor vám kváká zleva, tu zprava, celá ta zvuková koule je jasně ohraničená a jednotlivé zvuky, hlasy i se sboristkami jasně definovatelné.

Slavná předehra z Wágnerova Tannhäusera v podání Slovenské filharmonie je balzámem na duši. V začátku slyšíte mechaniky lesních rohů, než přijdou na scénu smyčce, slavnostní nástup vás vystřelí do nebes a najednou je zvuk tak obrovský, že si připadáte jak kosmonaut vystřelený do nebes. Jako na horské dráze přichází zklidnění, tiché smyčce, lesní rohy, rychlé smyčce, vše v krásném celku a přesto čitelné, se zavřenýma očima litujete, že těchto deset minut končí, činely, cingrlátka, ááách…

Jako diskošku mám v playlistu odrhovačku Katchi od Ofenbach vs. Nick Waterhouse. Nasamplovaná ducárna vám ukáže, že pokud v té nahrávce basy jsou, tak Focal vám je bez uzardění dodá. Ovšem opět v tom krystalicky čistém provedení, které můžete poslouchat, jak dlouho jen chcete. Bez pocitu únavy, bez bolesti hlavy. Opravdovým zážitkem je ale například nesmrtelná testovačka Man in the Long Black Coat od Boba Dylana… v Hi-Res rozlišení, stejně jako Hotel California od Eagles z živáku na MTV jsou lahůdky, které stojí za každou sekundu poslechu. Na večer se pak velmi osvědčil poslech alba The Boatman’s Call od Nicka Cave & The Bad Seeds. Skladba There is a Kingdom je přesně ten skvělý průvodce pro večerní rozjímáni v uzavřeném světe sluchátek Focal Bathys.

Samozřejmě, nesmíme zapomínat na elektroniku. Moji nejmilovanější ze všech, průkopničtí a vždy inovativní Kraftwerk ukazují přesně to, o čem jsem psal výše. Na Tidalu existují řadová alba, v kvalitě 16/44.1 FLAC. Všechna prošla remasteringem v roce 2009, takže to hraje jako Kraftwerk na původně vydaných CD. Pak je tu ale dvojalbum 3D – Der Katalog a to je 24/44.1 FLAC. Rozdíl, zejména za využití ve sluchátkách integrovaného D-A převodníku je slyšitelný ihned. Depeche Mode jsou na tom o poznání lépe, takže například album Memento Mori je na Tidalu k poslech dokonce v kvalitě 24/96 FLAC.

U skladby Wagging Tongue si krásně uvědomíte, jak obrovskou basovou linku jsou tyhle Focaly schopny i při vysoké hlasitosti přenést se samozřejmostí, razancí a nekonečnou čitelností. Vlastně až na sluchátkách jsem si vychutnal různá zkreslení signálů, které mají tito syntezátoroví bozi v oblibě. Nevynechal jsem ani And One, Laibach, Ultravox, nebo Funker Vogt. Vše se odehrálo dle očekávání, ovšem v rozšířené realitě pod taktovkou Focal Bathys. Z domácí scény nesmí chybět Moimir Papalescu, jak se svými Nihilisty, tak se svým synem Mikim ve formaci Papalescu2.

Jejich skladba Endless z posledního alba, ovšem v remixu Bullerbyne NewWave je v těchto sluchátkách skvělý vymítač chmurných nálad z vaší hlavy.

Veškerá akustická hudba hraje samozřejmě skvěle, vážná jakbysmet. Pokud je skladba skvěle nahrána, je to vždy absolutní zážitek. K tomu vám třeba dobře poslouží i na Tidalu dostupné playlisty Created by Focal. Spoustu zajímavého zvuku nabízí všechny, ale můj oblíbený má název NAIM AUDIO > Bentley Motors: Vol 2. Ten prověří cokoliv.

Chcete-li tedy postoupit o stupeň výše všemu, co jste doposud ve světě ANC slyšeli a kvalita zvuku je vaše prostřední jméno, přijďte si poslechnout Focal Bathys do našeho studia.