Sledujte finále národní Hitpoint Masters ligy v League of Legends!

- Komerční sdělení / PR autor: Redakce Games.cz

Minulý víkend jsme vás informovali o nové mediální spolupráci s oficiální národní ligou nejhranější týmové hry světa League of Legends. Společně jsme si mohli užít a sledovat vysílání dramatických bojů v důležitých semifinálových utkáních jarní sezóny Hitpoint Masters. Teď nás čekají poslední zápasy včetně velkého finále, kde se utkají týmy eSuba a Cyber Gaming o 30 tisíc korun a vysněný titul. Doporučujeme si tak od 14:00 opět naladit přímý přenos na twitch.tv/hitpointcz!

Krátce se vraťme k playoff duelům. Hned první zápas přinesl velké překvapení, když hráči Cyber Gaming dokázali přehrát 3:1 favorizované Sampi. Velkou zásluhu na tom měla dvojice nových posil Libor "Proker" Král a Lukáš "PiOk" Lőrinc. Vítěz základní části eSuba nenechala nic náhodě a i přes prohru jedné hry si dokráčela k dalšímu finále také výsledkem 3:1 nad týmem Inside Games. Hru tvořil hlavně veterán David "Jejky" Jakubec v jungli a ve velmi dobrém světle se ukázal i nový support Radovan "Rufus" Moravec.

Na programu vysílání je jako první od 14:00 souboj o třetí místo, kde mají kromě bronzových medailí hráči Sampi a Inside Games možnost vybojovat udržení v lize bez nutnosti se na léto opět kvalifikovat. Týmy se budou chtít určitě kvůli fanouškům a organizacím rozloučit se sezónou vítězně. Každý divák by určitě rád viděl maximální bitvu až do rozhodující páté mapy.

Velké finále přijde na řadu hned po skončení utkání o třetí místo, předpokládá se start kolem 19:00.

Dominantní eSuba je jasným favoritem, ale neměla by mít cestu za již devátým titulem Hitpoint Masters ligy zadarmo. Cyber Gaming totiž mají v sestavě hned dva hráče, kteří za eSubu minulý rok zvedali pohár ve svitavské Fabrice. Slovenská dvojice Ondrej "Wondro" Kenda a zmiňovaný Lukáš "PiOk" Lőrinc budou mít extra motivaci svůj bývalý klub sesadit z českého League of Legends trůnu. Minimálně by se tak mělo jít alespoň do čtyř her.

Oba týmy si účastí ve finále vybojovali také velmi cenný postup do prestižního Evropského poháru s dotací sto padesát tisíc euro, kde budou od 6. dubna reprezentovat domácí scénu! Nenechte si proto ujít vyvrcholení jarní sezóny a vyzkoušejte s námi atmosféru soutěžního hraní v PC hrách na profesionální úrovni. Týmům přejeme hodně štěstí a Vy se nebojte pořádně zafandit na Twitch chatu!