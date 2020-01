ŠKODA Gaming day zve do světa eSportu se vším, co k němu patří

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Elektronický sport se stává fenoménem už i v Česku. Den plný zábavy, napětí, radosti z vítězství chystá v sobotu 18. 1. 2020 v prostorách Muzea ŠKODA v Mladé Boleslavi Nadační fond ŠKODA AUTO. Ten chce prostřednictvím této ojedinělé akce ukázat nejen to nejlepší ze světa eSportu, ale také to, že i zde platí morální hodnoty a pravidla fairplay a za cestou mezi nejlepší stojí především tvrdá dřina.

Co návštěvníky čeká

Celodenní turnajová klání ve hrách League of Legends, FIFA a poprvé v ČR v hokejové klasice NHL, jsou určena nejen herním nadšencům, ale i široké veřejnosti. Ty přivítá například mistr světa v hokeji Radim Vrbata, šampion WRC 2 Honza Kopecký, ale i další známé tváře české sportu, pro které je eSport součástí tréninku i regenerace a relaxace. Doplní je zástupci české herní a youtube scény, kteří návštěvníky celým dnem provedou. Vedle herních turnajů tak prostor dostanou workshopy a diskuse o tom, že dosažení sportovních i životních úspěchů stojí především na píli, tréninku nebo odhodlání i o tom, jaké jsou nástrahy nadměrného hraní a současného internetu.

ŠKODA Gaming Day propojuje

Akce proběhne za podpory místních BK, FK a Florbal Mladá Boleslav nebo ŠKODA Motorsport. Důležité je i spojení s neziskovou organizací Cesta za snem, jejímž cílem je vytvářet projekty, které mají sílu prostřednictvím zážitků změnit pohled na svět, možnosti i limity hendikepovaných a následně i zlepšit kvalitu jejich života. Ve spolupráci s ní budou na akci sportovní trenažery, které návštěvníkům dokáží, že sport nezná bariéry.

Co je vlastně eSport?

Elektronický sport ve formě hraní video her na profesionální úrovni se stal během krátké doby fenoménem, jehož celosvětový dosah se odhaduje na více než miliardu lidí. Pravidelně jej sledují stovky milionů diváků a tato základna neustále roste. Například v Americe je předmětem stejného zájmu, jakému se dostává tradičnímu lednímu hokeji či baseballu. Není překvapením, že 80 % komunity eSportu patří do generace tzv. mileniálů či generace Z (lidé narození po roce 2000). Během posledních několika let se do světa eSportu zapojily i velké fotbalové značky. FIFA hráče angažovaly kluby jako Manchester City, AS Řím, Ajax Amsterdam, Juventus Turín či česká prvoligová mužstva. Světová finále turnajů se konají ve vyprodaných multifunkčních arénách.

Kdy a kde

Již tuto sobotu 18. 1. od 12:00 ve ŠKODA MUZEUM v Mladé Boleslavi. Pro všechny s návštěvnickou páskou je zajištěn volný vstup na derby zápas Superligy florbalu domácích florbalistů proti FBC Česká Lípa, které se odehraje od 19 hod. v MSH Mladá Boleslav.

Podrobnosti a aktuality k programu naleznou zájemci na webu https://www.noveboleslavsko.cz/skoda-gaming-day