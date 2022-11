S limitkou Big Shock! Call of Duty můžeš posunout své hraní na další úroveň a získat bonusové XP

1. 11. 2022 17:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Call of Duty: Modern Warfare II je konečně tady! Společně s ní přichází nová limitovaná edice nápoje Big Shock! Call of Duty, kdy můžeš ochutnat příchutě kdoule a yuzu. V obchodech ji najdeš snadno díky unikátnímu designu plechovky s motivem hry.

Hezký obal ale není vše. Značka Call of Duty je extrémně populární, a tak je jisté, že fanoušci ocení zejména bonusy, které budou moci využít přímo při hraní. Pod každým víčkem najdeš speciální kód, který ti dá na 15 minut dvojnásobný XP boost. Můžeš takhle aktivovat až čtyři kódy denně, limit pro každý hráčský profil je nastavený na 40 hodin XP boostu. Kódy můžeš aktivovat na webu www.callofduty.cz/bigshock.

A ani tím nekončíme. Úplně každá zakoupená plechovka Big Shock! bez ohledu na edici ti totiž umožní soutěžit o skvělé ceny. Stačí si na webu www.bigshock.cz/gaming založit profil, vložit minimálně 1 kód z víčka a vyzvednout si odměnu v podobě virtuální měny jménem Shock Coin.

Následně si můžeš vybrat, o jakou výhru chceš soutěžit, a „vsadit“ na ni své Shock Coiny. Tím si pořídíš jeden los a následně už stačí jen vyčkat, zda se ve virtuální tombole během losování daného soutěžního kola usměje štěstí právě na tebe. Čím více nakoupených losů, tím větší je i šance na výhru.

Slosování proběhne celkem ve třech kolech a konkrétní načasování každého z nich najdeš na webu www.bigshock.cz/gaming. Po skončení jednotlivých kol dojde ke slosování a následně budou odebrány všechny losy všech soutěžících – pokaždé se tedy začíná znovu, od nuly.

V soutěži najdeš celou řadu cen, každé losovací kolo provází jedna hlavní výhra – herní notebook v prvním kole, herní PC v kole druhém a PlayStation 5 v kole třetím. Každá z těchto tří velkých cen je přímo spjata s konkrétním kolem slosování, zbytek cen je k dispozici ve všech kolech. Celkový počet cen v soutěži je 210 kusů.

Ani to ale pořád ještě není všechno. Kromě soutěže se Shock Coiny se totiž také koná mini soutěž TOP 10. Týká se desítky nejaktivnějších účastníků, kteří vloží v daném soutěžním kole nejvíce kódů z víček. Odměnou je karton Big Shock! Call of Duty limitované edice a originální čepice Call of Duty Modern Warfare II. I pro tuto soutěž platí, že se losuje ve třech kolech a po každém se počet vložených kódů resetuje.

Aby bylo získávání cen ještě zábavnější pro opravdové hráče, provází ho systém Ranků neboli úrovní pro soutěžící na webu. Hráči získávají vkládáním klíčů úrovně, po jejich dovršení jsou pokaždé odměněni určitým počtem Shock Coinů. Dohromady si tímto způsobem mohou vydělat až 259 Shock Coinů navíc a zároveň vidí i srovnání s ostatními hráči v rámci vkládání kódů.

Uvidíme se na bojišti!

zdroj: ©2022 ACTIVISION PUBLISHING