Ponořte se do virtuálního světa naplno díky herním sluchátkům Yenkee VECTOR

24. 8. 2023 11:08 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Slyšet každý krok soupeře, cítit neodolatelnou atmosféru plného fotbalového stadionu, vnímat přebíjení zásobníku za zavřenými dveřmi. Zvuk je klíčem jak ke skvělým zážitkům, tak k lepším výsledkům. Díky herním sluchátkům Yenkee VECTOR s Virtual Surround 7.1 si můžete naplno užít každou vteřinu.

Sluchátka Yenkee VECTOR

Designová sluchátka Yenkee VECTOR jsou perfektní volbou pro všechny hráče, které už omrzelo poslouchat zvuk ze starých bedniček. Jednoduché ovládání navíc umožňuje sluchátka využívat nejen pro hraní či sledování videí, ale třeba i k vyřizování telefonních hovorů. Součástí headsetu je totiž i odnímatelný mikrofon.

Jde o drátová sluchátka, jež však můžete připojit jak 3.5mm audio kabelem, tak i pomocí USB-A, případně za použití vlastního kabelu i USB-C. Záleží na vás, která z variant vám přijde vhodnější. Kabely jsou odnímatelné, při cestování proto headset nezabere příliš místa a není problém jej vzít třeba na cestu vlakem či letadlem. Odepnout lze i mikrofon, takže nemusí na první pohled vypadat jako herní sluchátka.

Výborný 7.1 Surround a skvělé ovládání

Co by to však bylo za sluchátka bez skvělého zvuku? U Yenkee VECTOR je zážitek posunutý ještě dál, jelikož má podporu virtuálního prostorového zvuku 7.1 – ten lze však použít pouze při připojení pomocí USB kabelu. Ať už tedy sledujete oblíbený film, nebo válčíte v kompetitivních režimech intenzivní střílečky, pokaždé budete pohlceni virtuálním světem, který vám zrovna běží před očima.

Abyste headset pohodlně ovládali i při nasazení na hlavě, najdete na levém náušníku všechny potřebné ovládací prvky. Je tu kolečko pro nastavení hlasitosti, stisknutím dalšího tlačítka lze rychle vypnout mikrofon. Jde o ideální kombinaci třeba během hraní na konzoli, kdy máte headset připojený přímo do gamepadu – tam se bez pořádného nastavení zvuku neobejdete.

Unikátní design

Jak už to u kvalitních herních sluchátek bývá, ani tady nestojí skvělý design v pozadí. Náušníky propojuje samonastavující se hlavový most, je tak konec neustálému upravování po každém konci hraní. Textilní prodyšné náušníky zase zaručují, že i po hodinách hraní ucítíte bezkonkurenční pohodlí. Yenkee VECTOR jsou proto skvělou volbou pro všechny opravdové hráče.

Bočnice náušníků lze snadno vyměnit – v balení dostanete hned dvě sady. Pokud patříte mezi ty hráče, kteří rádi obměňují svůj styl, je tento headset perfektní volbou.

K dostání na CZC i s bonusem

Sluchátka Yenkee VECTOR pro vás máme nově připravena na CZC.cz, jestliže si je navíc pořídíte do 10. 9. 2023, můžete se těšit na dárek v podobě měsíčního předplatného streamovací služby SkyShowtime. Díky tomu získáte přístup k oblíbeným sériím, jako jsou Rychle a zběsile, Star Trek, Indiana Jones a mnohým dalším. Při sledování pak můžete naplno využít prostorového zvuku jedinečných sluchátek Yenkee VECTOR, která nemohou chybět u žádné nadupané herní sestavy.