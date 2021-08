Performio.cz hledá PPC specialistu

4. 8. 2021 9:03 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Hledáme PPC Specialistu

Nechceme Tě lákat na kafe zadarmo, volnou pracovní dobu. Ale ani na to, že to umíme nejlíp a v online marketingu jsme jednička s hvězdičkou – to o sobě tvrdí skoro každý, samozřejmě i my



Hlavními důvody, proč může být pro Tebe naše nabídka zajímavá, jsou tyto:

- Pracuješ samostatně, ale vždy máš po ruce někoho, s kým to můžeš probrat nebo se poradit

- Soustředíš se jen na práci s klientem, nechceme po Tobě hledání nových klientů nebo domlouvání obchodních podmínek.

- Máme vlastní systém pro reportování



Co budeš přesně dělat?



- Samostatně navrhovat a následně realizovat kampaně (Google Ads, Google Analytics, Sklik, FB, Bing, Zboží, Merchant centre, PPC Bee, Mergado, Ecomail a mnoho dalších)

- Analyzovat a optimalizovat průběh kampaní

- Reportovat výsledky (Google data studio a náš vlastní systém pro reportování)

- Pravidelně komunikovat s klientem

- Hledat nová řešení, možnosti a přicházet s nápady



Koho a s jakými dovednostmi hledáme?



- Máš zkušenost s PPC kampaněmi

- Jsi pečlivka se smyslem pro detail

- Baví tě data a čísla, tykáš si s Excelem

- Jsi rodilý mluvčí – čeština



Co ti nabízíme:



- Seniorní odměnu až 40.000,- další růst je jen na Tobě

- Naplňující práci v pohodové firmě plné motivovaných lidí

- Spolupráci na IČO (s daněmi Ti rádi pomůžeme)

- Spravovat malé i opravdu velké klienty a hledat pro ně nové možnosti růstu

- Zajistíme Ti notebook a mobilní tarif (5 GB dat, neomezené volání a sms)

- Jsme lidi, takže když Ti doma praskne trubka, tak nemusíš na schůzku

- Dáme ti možnost zúčastnit se špičkových školení od Google a Seznamu

- Podporujeme vzdělání jiných jazyků

- Zahrnujeme se ovocem a vitamíny

- Často se vzděláváme v online marketingu i v rámci osobního růstu

- Rádi objevujeme pražské kavárny a restaurace při snídaních a večeřích

- Milujeme stmelovací akce

- Jsme banda mladých lidí duchem nebo tělem



A jak to u nás skutečně chodí? Co si myslí o firmě lidé, kteří pro Performio.cz už pracují?



Prostě jsme se jich zeptali:



“Líbí se mi, že v Performiu je parta mladých lidí, kteří udržují vztahy i mimo pracoviště.”

“Moderní kanceláře, v centru Prahy jsou fajn. Skvělé jsou také společné snídaně a další benefity.”

“Radost chodit do práce, bez stresu, s fajn lidma.”



Už se mezi námi vidíš? Neváhej a pošli nám životopis!



Těšíme se na tebe v naší kanceláři na Andělu!



Pošlete nám svůj životopis prostřednictvím formuláře na této stránce