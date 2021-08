Nenechte si ujít kouzlo RATCHET & CLANK: RIFT APART, výstavní trofeje PS5

4. 8. 2021 15:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Vrhněte se do kouzelného světa, jenž jako by vypadl ze zástupu animáků od Pixaru. Ratchet & Clank: Rift Apart je totiž něčím, čeho se každá generace konzolí dočká jen několikrát za svůj život. Je tu hra, která odstřelila podrážky hráčům a recenzentům po celém světě, a vy si tento zážitek nesmíte nechat ujít. Navíc je pěkně v češtině, užijete si ji tak nejen bez perfektní znalosti angličtiny, ale i pěkně v kruhu rodinném se všemi ratolestmi.

Novinka od studia Insomniac Games, které má za sebou třeba i sérii Spyro či nejnovější díly Spider-Mana, vás zavede do příběhu plného potrhlých nepřátel, bláznivých zbraní a rozmanitých úrovní. O jedinečný zážitek se tu stará i využití roztodivných dimenzí, mezi nimiž lze díky výkonu PS5 skákat bez otravného načítání. Jestli hledáte ukázku možností next-genu, tady ji máte jak na stříbrném podnosu. Jen si představte, že byste mezi každou dimenzí poctivě čekali v načítací obrazovce! Jakmile jednou ochutnáte lahodnou chuť chybějícího loadingu, už se nedá jít zpátky. Ale proč byste taky měli?

Pecka bez debat

Vždyť si sami můžete projít jednotlivé recenze novinářů z celého světa, kde se to předhání vysokým hodnocením. A to už je vysvědčení, po kterém není potřeba dál spekulovat. Neváhejte tedy a nenechte si ujít Ratchet & Clank: Rift Apart v době, dokud je čerstvý a nabízí všechny své výsady tak, jak je vývojáři zamýšleli. Však víte, jak to je… něco si necháte na příště, na to, až bude více času na hraní. Jenže po pár letech každá hra přijde o část puncu, který měla na začátku. A i když má Rift Apart i díky své stylizaci nejlepší předpoklady pro dlouhotrvající kvalitu, jež bude stárnout opravdu pomalu, nechcete přijít o to, co novinářům a hráčům dělá takovou radost, že se recenze mění na oslavné ódy.

A co si tedy nenechat ujít?

Pokud nemáte čas, nebo se prostě jen nechcete prokousávat dlouhými recenzemi, můžeme si udělat krátké shrnutí hlavních prvků, na které se spolu s intergalaktickými dobrodruhy z Ratchet & Clank: Rift Apart můžete těšit.

Grafika, jakou svět konzolí neviděl. Bez nadsázky. Pokud je něco, kvůli čemu byste neměli čekat ani vteřinu déle, tak je to právě grafické zpracování. Ratchet & Clank: Rift Apart totiž naplno využívá možností PS5, protože vývojáři už od prvopočátku mířili pouze na novou generaci a nemuseli tak přistupovat ke kompromisům. Po celou dobu hraní budete s otevřenou pusou sledovat pixarovský film, jen ho ovládáte a užíváte si u něj kopec zábavy. Nezapomíná se ani na plnohodnotné využití ovladače DualSense, jak už to u exkluzivit bývá.

Jakmile vám přecházející oči dopřechází, můžete si začít naplno užívat intergalaktickou rošádu dimenzionálních trhlin, nově objevených planet, alternativních verzí známých míst, regulérně předimenzovaných zbraní či starých i nových tváří. Zlý robotický císař totiž dobývá jeden mezidimenzionální svět za druhým, a teď přišel na řadu ten s Ratchetem a Clankem. Funguje přitom celou dobu vlastnost, jako u filmových pixarovek – hru si užijí jak ti nejmenší, tak i dospělí, kteří buď s nejmenšími hrají, nebo se pustí do ohromujícího dobrodružství pustí na vlastní pěst.

Rychle tak naskočte do světa Ratchet & Clank: Rift Apart a užijte si to, coaktuálně celý svět miluje. Kdo ví, třeba je v ohrožení právě ta vaše dimenze, takže… zachraňujte, než ji smažou!