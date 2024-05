Největší IT konference TechEd 2024 proběhne letos v Praze od 21. do 23. května

3. 5. 2024 11:37 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Již 22. ročník největší tuzemské IT konference TechEd proběhne ve dnech 21. - 23. května 2024 tradičně v Praze. Hybridní podoba umožní opět účast po celé tři dny také na online streamu. TechEd nabídne tradičně vystoupení předních odborníků české i slovenské IT scény a přehled o všem důležitém a zajímavém, co se v poslední době ve světě IT událo. Prostředí plné odborníků přinese diskuse s přednášejícími a další příležitosti pro networking.

Konference je tradičně určena pro široké spektrum profesionálů IT, od IT a databázových specialistů, přes vývojáře, bezpečnostní odborníky a všechny, kteří chtějí mít přehled o současných a budoucích trendech. V letošním roce pak v třídenním formátu nabídne 45 přednášek pětadvaceti předních českých a slovenských IT odborníků a zkušených lektorů.

Se zajímavým tématy vystoupí například David Alimov, Michal Altair Valášek, Štěpán Bechynský, Jiří Činčura, Marek Chmel, Michael Grafnetter, Robert Haken, Miroslav Holec, Tomáš Jecha, Jiří Kanda, Petr Malášek, Antonín Stoklásek, Petr Košec, Ákos Nagy, Václav Jirkovský, Lubomír Ošmera, Marián Henč, Oldřich Šrubař, Jakub Urban, Petr Vlk a mnoho dalších.

Účastníci se mohou těšit na přednášky Petra Košce Co-management: Configuration Manageru a Intune, Novinky ve správě koncových zařízení - Configuration Manager a Intune, On-prem vs. cloud (Configuration Manager vs. Intune), dále Jiřího Činčury - Co je nového v EF Core 8?, SIMD, vektorizace – co to znamená a jak na to v .NETu a Práce se stringy v .NET 8 a SearchValues, Miroslava Holce - Nový Blazor jako nástupce MVC, Novinky a tipy pro Minimal APIs a Michala Altair Valáška: Developer keynote, aneb než nás všechny zahubí AI, Nebojte se otevřít konzervu, aneb o umělé inteligenci a přírodní hlouposti.

Dále pak Šifrování pro webové vývojáře, aneb bojíte se správně, Sušenky zdarma pro každého, aneb kde se vzaly v HTTP cookies a proč jen tak nezmizí, Editor templates v ASP.NET Core aneb přednáška pro (pokročilejší) líné programátory, Smějte se cizímu neštěstí, aneb o vzniku webu Gopas2go a Zebry a dikobrazové, aneb o kódech čárových i čtverečkových.

„Živé účasti na konferenci a setkání s přednášejícími odborníky i kolegy z oboru se jednoznačně nic nevyrovná, navíc mají účastníci možnost zúčastnit se TechEd party. GOPAS ale nabízí díky vlastní platformě plnohodnotný online TechEd. Zájemci tak mohou absolvovat celou konferenci buď live nebo komplet v on-line podobě, a navíc mají desetidenní přístup do archivu přednášek,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Odborná konference TechEd 2024 proběhne ve dnech 21. - 23. května v Premiere Cinemas Praha Hostivař. Aktuální informace o jejím programu, přednášejících a tématech postupně přibývají na oficiálních stránkách konference teched.cz. Partnery konference jsou Interway, Synology, ALSO Czech Republic. Technologických partnerem KPCS, community partnery pak Microsoft a LLPA.

Součástí konference je i vstup na TechEd party, která je pro držitele fyzické vstupenky zdarma.