Nejen pro gamery. Koncert GAMES v Rudolfinu osloví i neherní typy

29. 3. 2022 15:18 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Kingdom Come: Deliverance, Mafia 2 nebo The Elder Scrolls se sejdou v pražském Rudolfinu na unikátním koncertě GAMES. Nadšení gameři i příznivci ne úplně klasické symfonické hudby si mohou vychutnat ikonické melodie ze známých světových i českých her 30. dubna 2022. Oblíbený koncert herní hudby uvádí Filmová filharmonie už potřetí - pokaždé s programovými novinkami.

Jedním z nováčků v repertoáru je hudba z herní série Heroes of Might and Magic, konkrétně ze třetího dílu, nebo Civilization. “Pro tento koncert jsem se snažil již potřetí vybrat zajímavou hudbu, kterou znám i z pozice hráče počítačových her. Nechal jsem se také inspirovat přáteli a odborníky z mého okolí. Jsem rád, že nás s nápady oslovili ale i sami fanoušci. Myslím, že budeme mít opět perfektně sestavený program,” vysvětluje Matěj Lehár, ředitel Filmové filharmonie.

V programu ale nebudou chybět osvědčené pecky jako Mafia 2, výběr z The Elder Scrolls nebo Kingdom Come: Deliverance. Autor hudby z poslední zmiňované hry, která dobyla svět, Jan Valta - se koncertu osobně zúčastní.

Taktovky se tentokrát ujme mladá, oceňovaná dirigentka Alena Jelínková. Velký symfonický orchestr Filmové filharmonie doplní i pěvecký sbor vedený Lenkou Dandovou.

Dirigentka Alena Jelínková | zdroj: Filmová filharmonie - Michal Bareš

Moderátorského postu se zhostí, stejně jako na uplynulých GAMES koncertech Filmharmonie, Mikoláš Tuček, herní novinář a influencer, jehož hluboký vhled a zároveň nadhled nadchne herní geeky i ty, kteří hrám zase tolik neholdují.

Poslední lístky lze zakoupit na webu www.filmharmonie.cz. Na koncertě pak nebude chybět možnost vyfotit se s cosplayery a již tradiční čokoládová ochutnávka. Ještě před koncertem se vyplatí sledovat sociální sítě Filmharmonie - lidé se mohou zapojit do soutěže o originální podepsané plakáty či vstupenky na koncert.