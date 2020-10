LYNX Grunex 2021 – odladěno pro vysoká rozlišení

16. 10. 2020 17:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Článek obsahuje autentické zkušenosti a testy redaktora, nicméně se nejedná o klasický redakční článek, ale o placenou propagaci.

Tradičně s koncem roku přichází LYNX Grunex s novým modelem nadupaných herních mašin. Elegantní design a nízká spotřeba jde ruku v ruce s vysokým výkonem, který spolehlivě nakrmí hry i ve vyšších rozlišeních 2K a UWQHD.

Rozbor použitých komponent

Veškerý hardware je ukrytý v elegantní skříni Cooler Master case MasterBox MB520 RGB. Skříně této firmy jsou známé pro jejich kvalitní stavbu s promyšleným prouděním vzduchu. Ani MB520 není výjimkou.

Přední stranu této ocelové skříně zdobí tři RGB ventilátory o průměru 12 cm. Ty se starají o dostatek čerstvého vzduchu pro chlazení vnitřních komponent. Přední strana je tvořena z pevného průhledného plastu. V horní části se nachází dva USB 3.0 porty, víle podsvícené tlačítko pro zapnutí, vstupy na sluchátka s mikrofonem a tlačítko reset.

Boční strana přední masky je opatřena mřížkou s prachovými filtry. Čelo se dá snadně odejmout a jednoduše filtry vyčistit. Pro vyčištění filtrů tak není nutné demontovat bočnici z tvrzeného skla, stačí zatáhnout za spodní stranu předního krytu.

zdroj: Inzerce

Záruční plomby jsou na obou bočnicích stroje. Sestava se samozřejmě prodává jako hotový odladěný komplet se tříletou záruční lhůtou. I když do sestavy není třeba nijak zasahovat, na dotaz mi výrobce odpověděl, že záruční plomby mohou být porušeny za účelem různých upgradů skříně (například přidání ram, HDD či ventilátorů).

Kvalitní ocelová konstrukce skříně zabraňuje přenášením jakýchkoli vibrací z ventilátorů. Kromě již zmíněných tří na přední straně zajišťuje odvod tepla čtvrtý ventilátor na zadní straně za procesorem. Strop skříně je vybaven větracími průduchy s magnetickým prachovým filtrem, můžete si tak vytunit RGB větráky i strop a chladit sestavu ještě efektivněji.

zdroj: Inzerce

Vnitřní strana přední masky ukrývá dostatek prostoru pro osazení AIO vodního chlazení s 360 mm vysokým radiátorem.

Výrobce byl velice pečlivý při řešení cable managementu. Při odejmutí ocelové bočnice na mě čekal pěkně upravený vzhled srovnaných kabelů.

zdroj: Inzerce

Kromě nálepky s přesnými specifikacemi a výrobním číslem herní mašiny se na spodní straně skříně nachází i prachový filtr pro zdroj Cooler Master MWE 500W White, který je schovaný ve spodním tunelu skříně, který sestavu spolehlivě nakrmí.

Počítač je poháněn procesorem Intel Core i5-10400F. CPU je opatřen šesti jádry / dvanácti vlákny při výchozím taktu 2,9 GHz s turbo boost frekvencí dosahuje až 4,3 GHz. Je osazen v socketu LGA1200 na základní desce ASUS Prime B460M-A. Chlazení mu zajišťuje RGB chladič Cooler Master Hyper H410 RGB se čtyřmi heatpipes a RGB ventilátorem o rozměrech 92 x 92 mm.

zdroj: Inzerce

Základní deska je opatřena dvěma USB 2.0 porty. Pamětníky možná potěší dnes už téměř nepoužívaný port PS/2. Deska sice podporuje přímý výstup grafiky karty s porty HDMI, DisplayPort či DVI, nicméně použité CPU nemá grafické jádro. Vzhledem k účelu, pro jaký je PC stavěný, se beztak jedná o zbytečnost. Pod grafickými porty se nachází 4 USB 3.0 porty, rychlá gigabitová onboard síťová karta a výstupy zvukové karty.

O plynulost her ve vysokých rozlišeních se stará grafická karta Geforce RTX 2070 též od výrobce ASUS. Konkrétně se jedná o 8GB model, který je chlazen dvěma ventilátory. Výpočetní výkon zajišťuje 2304 CUDA jader, výrobce deklaruje rychlost jádra při zátěži 1680 MHz (boost clock). Karta si během hraní vezme ze sítě 175 Wattů, je tedy opatřena jedním osmipinovým napájecím konektorem. Ke kartě můžete připojit DVI, HDMI, případně DisplayPort kabely.

zdroj: Inzerce

Dostatečný prostor pro instalované hry poskytuje rychlý M.2 1TB SSD disk od firmy Kingston. Ke svému pohonu využívá rozhrání PCIE 3.0 4x NVME, díky čemuž dosahuje rychlosti čtení 2200 MB/s a zápisu 2000 MB/s. Ty tam jsou časy, kdy jste na načítání her museli čekat desítky vteřin či dlouhé minuty.

Dvojice osazených DDR4 paměťových modulů o celkové kapacitě 16 GB také pochází z dílny Kingston, renomovaného výrobce paměťových čipů. Paměti HyperX jsou samozřejmě též osazeny efektním RGB podsvícením.

zdroj: Inzerce

V kompletní sestavě nesmí chybět operační systém. LYNX Grunex disponuje předinstalovanými Windows 10 Home. Při prvním spuštění si jednoduše vytvoříte uživatelský účet na PC, ihned poté už můžete plnit pevný disk svou sbírkou her z knihovny. A zábava může začít.

Testování herního výkonu

K testu jsem vybral pár her, které pořádně potrápí i sebevýkonnější počítačové sestavy. Získáte tak přesnou představu, jaký herní výkon můžete od této sestavy očekávat. Konkrétně jde o nesmrtelné PUBG, náročný Red Dead Redemption 2, bájný Assassin´s Creed Odyssey, bestiální Metro Exodus a samozřejmě vysoce atraktivní Shadow of the Tomb Raider. Během testů jsem zkoušel tři typy rozlišení. FullHD – tedy 1920 x 1080 px, QHD – 2560 x 1440 px, a nakonec stále populárnější širokoúhlé zobrazení UWQHD s rozlišením 3440 x 1440 pixelů. Testy proběhly s různými nastaveními grafiky pro ucelenější obrázek.

zdroj: Inzerce

První testovanou hrou byl můj oblíbený titul Playerunknown´s Battlegrounds. Přesto, že se jedná o starší titul, stále si klade vysoké nároky na výpočetní výkon GPU jednotky. Byl jsem překvapen, jak si RTX 2070 poradila s maximálním grafickým nastavením při rozlišení UWQHD, tedy 3440x1440. Stabilně se držela mezi 70 a 100 FPS, přičemž hodnoty klesaly k sedmdesátce, či lehce pod, při náročnějších scénách. Jelikož PUBG neobsahuje benchmarkovací nástroj, testoval jsem průměrné FPS přímo při hře pomocí MSI Afterburner. Byla to veliká výzva, jelikož PUBG při určitých situacích klesne framerate zhruba o 20 FPS (jízda vozidlem, interiéry budov). V každém testovaném profilu jsem tak běhal venku, lootoval domy a jezdil v autech.

zdroj: Inzerce

zdroj: Inzerce

Nyní už se ale podíváme na klasické tabulkové benchmarky brutálnějších žroutů výkonu. První testovanou hrou je Metro Exodus, kterou jsem testoval ve třech rozlišeních s různým nativním nastavením detailů. Nejvíce dala hře samozřejmě zabrat kvalita se zapnutým ray tracingem, ve vysokém rozlišení bych doporučoval jej spíše vypnout, pokud jste zvyklí na 60+ FPS.

zdroj: Inzerce

V případě Metra si karta držela ještě vyšší takty, maximální naměřené hodnoty se blížily k 1900 MHz. I procesor se více zapotil než v případě PUBG.

zdroj: Inzerce

Z pohledu na tabulku jasně vyplývá, že se zapnutým raytracingem si hru při 60+ FPS užijí hráči, kteří si vystačí s FullHD rozlišením. Na 2K monitoru je vhodné high nastavení s vypnutým RTX. Brutálně náročné UWQHD rozlišení pak pro udržení frameratu nad 60 FPS vyžaduje slevit na stále pěkné medium detaily.

zdroj: Inzerce

Další hrou, která sestavu vytěžila na krev, je populární westernovka od Rockstarů Red Dead Redemption 2. Počítač si s ní obstojně poradil při všech úrovních detailů na FullHD. Ve vyšších rozlišeních je nutno stáhnout detaily na medium, i když kdo si RDR2 zahrál, tak dobře ví, že snížení detailů na medium nemá prakticky žádné dopady na vizuální stránky hry, naopak s nejvyššími detaily mají problém i high endové karty Nvidia řady 30xx nevyjímaje.

zdroj: Inzerce

zdroj: Inzerce

Nejatraktivnější virtuální ženská všech dob si v benchmarku Shadow of the Tomb Raider vysloužila na sestavě LYNX Grunex též vysoká hodnocení. Nejnovější titul s Larou Croft si při 60+ FPS užijete na všechna testovaná rozlišení. Samozřejmě s vypnutým Ray Tracingem.

zdroj: Inzerce

zdroj: Inzerce

Ray Tracing je totiž zejména pro první generaci RTX karet výpočetně poměrně náročná záležitost. Proto jsem se rozhodl ještě pro test různých RTX nastavení se všemi rozlišeními a nejvyššími nastavenými detaily. FullHD rozlišení si hravě poradí s Ultra RTX, zatímco u 2K je nutno slevit na High RTX. Širokoúhlé UWQHD snese medium RTX pro zachování frameratu kolem 60 FPS.

zdroj: Inzerce

Poslední testovaný titul nás vezme na výlet do starověkého Řecka. Řeč je samozřejmě o posledním dílu Assassin´s Creed s přízviskem Odyssey. I s tímto titulem se poprala sestava LYNX Grunex poměrně slušně, i když ve vyšších rozlišeních budete muset opět slevit na grafických detailech.

zdroj: Inzerce

zdroj: Inzerce

Závěrečné shrnutí

V recenzované sestavě LYNX Grunex 2021 letos nenajdete tradiční název ProGamer. Sestava je totiž jejím předskokanem. ProGamer se začne vyrábět, až se zlepší dostupnost grafických karet RTX 30xx, tedy RTX karet druhé generace. Dostupnost těchto karet je bohužel kvůli vysokému zájmu velmi žalostná a vzhledem k tomu, že Nvidia společně s dalšími výrobci nestíhá zásobovat trh, předpokládám, že se nové sestavy dočkáme až ve druhém či třetím měsíci příštího roku.

LYNX Grunex 2021 je ovšem perfektně vyváženou sestavou, která si poradí se všemi současnými hrami. Kombinuje elegantní vzhled a je osazena kvalitními komponenty, které zajišťují celkovou rovnováhu a stabilitu systému.

Nespornou výhodou tohoto stroje je tichý provoz. Díky promyšlenému proudění vzduchu má jak procesor, tak i grafická karta dostatek chladu a nepotřebuje zvyšovat otáčky na úroveň startující helikoptéry. Při běžném provozu domácnosti PC prakticky neslyšíte, ale v temné noci zaslechnete jemné šveholení počítačových větráků, pokud zrovna nebudete v online bitvě se sluchátky na uších.

Sečteno a podtrženo, LYNX Grunex 2021 je slušnou herní sestavou vyšší střední třídy. V rozlišení FullHD nemá absolutně žádný problém utáhnout veškeré tituly na maximální detaily, s rozlišením 2K už pravda, trochu zápasí, ale stále si vede obstojně. Jen v případě UWQHD monitorů budete muset ze svých nároků lehce slevit, i když dnešní hry na střední či vysoké detaily na kvalitě příliš neztratí.

Sestavu si můžete pořídit na CZC.cz za cenu 28 999 Kč včetně DPH.