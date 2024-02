LEVEL #333– Skrytá bohatství v herním světě

21. 2. 2024 7:34 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

ALEXEJ PAŽITNOV – PAN TETRIS MÁ STÁLE KOSTKY RÁD

Tvůrce legendární hry Tetris, Alexej Pažitnov, zavítal v prosinci loňského roku do Prahy. Šlo o tak zásadní událost, že na ni zareagovala nejen herní, ale i mainstreamová média. V rozhovoru s Pavlem Dobrovským Alexej Pažitnov vzpomíná na začátky ve výzkumném ústavu za dob Sovětského svazu, lásku k rébusům, ale i na to, které dílky Tetris nemá rád. Dojde i na zážitky z doby, kdy Pažitnov s rodiči pobýval v Praze.

VĚK JAKO PŘEKÁŽKA – HERNÍ PRŮMYSL MLÁDNE A PRO STÁŘÍ V NĚM NENÍ PŘÍLIŠ PROSTORU

Ve společnosti se často diskutuje o tom, jak nalákat mladé do práce, co současné generace v zaměstnání očekávají a podobně. Jenže se při vší té diskusi zapomíná na to, že v některých oborech jsou to naopak ti dříve narození, kteří narážejí na zásadní problém. Jedním z oborů je podle všeho herní průmysl, kde se z věku stává překážka. Co za tím stojí, a jak se na problematiku dívají sami vývojáři? Dočtete se v textu Kateřiny Kovandové.

AGAINST THE STORM – VÍTEJTE VE SVĚTĚ NEÚSPĚŠNÝCH

Ach ano, ona omamná vůně selhání. Psychologové pro radost ze sledování cizího selhání mají dokonce i vlastní termín – Schadenfreude. Jenže, co naše vlastní selhávání? Ať už hráčská nebo jiná. A proč je selhávání důležité, a proč hráče baví? Právě těmto otázkám se v eseji doprovázející recenzi Against the Storm, jedné z nejlepších her loňského roku, věnuje Pavel Skoták.

LIKE A DRAGON: INFINITE WEALTH – PŘÍLOHA CHUTNĚJŠÍ NEŽ HLAVNÍ CHOD

Určitě jste někdy zažili ten pocit, kdy osud galaxie (nebo alespoň světa) visí na vlásku, ale vy si prostě musíte dát další partičku Pazaaku nebo Gwentu. Nebo se nechcete zrovna honit za slávou mezi japonskými gangstery, ale půjdete si radši zazpívat karaoke. Scházet z cesty kvůli minihrám, které často tvoří zásadní část samotných her, se rozepsal v doprovodném textu k Like a Dragon: Infinite Wealth Jirka Pavlovský.

HLÁŠKUJÍCÍ SVALOVINA Z OSMDESÁTEK – V 80. LETECH SE ZRODILA ŘADA OSVALENÝCH AKČNÍCH HRDINŮ

Osmdesátá léta přála akčním filmům, jaké se už téměř netočí. Šlo o kulturní fenomén doby, v němž si naolejované bicepsy podávaly ruku s dalšími neméně naolejovanými bicepsy. Dobu, kdy Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone válcovali svět se svými filmy. Jenže filmy už nebyly jen jedinou zábavou, byly tu i videohry, do kterých si akční hrdinové osmdesátek začali postupně razit cestu. O jejich cestě na výsluní i občasný návrat z důchodu na plac píše Damiano Gerli v překladu Kateřiny Kovandové.

EVOLUCE HERNÍCH CEN – KDO A PROČ ROZDÁVÁ OCENĚNÍ PRO POČÍTAČOVÉ HRY?

Klasik říká, že soutěže bývaly od toho, aby si porota vzájemně pochválila svoje vlastní díla a podělila se o ceny. Tak tedy alespoň chodí. Nebo chodilo. Po loňském ceremoniálním předávání cen The Game Awards se nicméně rozhořela diskuse nad tím, jak je to vlastně s předáváním herních cen a obecně s oceňováním her, protože jak se ukázalo, během večera na oceněné téměř nedošlo. O historii udílení herních cen a jejich současné podobě píše Jan Švelch.

ONDŘEJ HOMOLA & MICROCIVILIZATION – NEČEKANÝ ÚSPĚCH ČESKÉHO STRATEGICKÉHO ORIGINÁLU

Civilization je obří značka. Microcivilization možná tak velká nikdy nebude, ale svůj potenciál rozhodně má. Jak navíc dokazuje příběh Ondřeje Homoly, má jeho projekt i svoji hráčskou základnu. O tom, jak se Ondřej k práci na Microcivilization dostal, v čem ho zaujal engine Monogame nebo jak vnímá herní marketing, propagaci a roli médií nebo streamerů, se dočtete v pravidelné sekci Dílna Honzy Horčíka.

VYMYŠLENÝ OBRAZ – JAK HARDWAROVÉ FIRMY A TECHNOLOGIE UMĚLÉ INTELIGENCE MĚNÍ HERNÍ ZÁŽITEK

Všichni velcí výrobci grafických čipů už mají vlastní technologii pro zvýšení kvality obrazu a vyšší počet snímků za sekundu. Má to ale i temnou stránku a šílenou budoucnost. Právě o zrádnosti toho, co dnešní technologií umí, neumí, a co se od nich čeká, píše ve svém textu Adam Javůrek. Jak moc bude vše krásné a dokonalé díky DLSS, FSR či XeSS?

PLAYSTATION PORTAL – UNIKÁTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO STREAMOVANÉ HRANÍ

Kdo by nesnil o tom, že na trh dorazí nový PlayStation Portable nebo nové Nintendo DS. Doba se zdá začíná mobilnímu hraní přát. Stačí se podívat na Nintendo Switch nebo Steam Deck. Zároveň mají ale hráči často jinou představu o tom, jak by mělo mobilní hraní vypadat. Teď do toho vstupuje Sony se svým PlayStation Portal, který měl Honza Olejník možnost vyzkoušet a podělit se tak s vámi o dojmy takříkajíc z první ruky.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Against the Storm a Way of the Hunter - Matariki Park. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 139 korun - je tedy o šedesát korun levnější než na stáncích.

Podrobný obsah LEVEL 333 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 334 vychází 28. března 2023