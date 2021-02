LEVEL #309: Hitman 3, Dračí doupě a umělá inteligence

21. 2. 2021 16:40 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

První letošní číslo Levelu se může pochlubit nejen rudou obálkou s Hitman 3, ale i tradiční porcí textů, které jinde nenajdete. Nechybí nic z toho, na co jsou čtenáři zvyklí, a ještě nabízí nový LEVEL i něco navíc – například původní text britského novináře Simona Carlesse. Pojďme si ale třistadevítku prolistovat postupně.

DwarfHeim – Není všechno zlato, co se třpytí

Zájemců o trpasličí strategii DwarfHeim bylo v redakci dost a na větší část z nich se i dostalo. Je to především díky tomu, že do hry, chlubící se asymetrickým multiplayerem, se dostanou tři hráči, z nichž pouze jeden musí hru vlastnit. Ideální způsob, jak zapojit známé. Samotná hra ale ve své současné early access verzi není tak skvělá, jak by se mohlo zdát, není. Více se dočtete v textu Jardy Tesáka.

Filip Dvořák – Vpřed, umělá inteligence!

Rozhovor Pavla Dobrovského se točí kolem umělé inteligence a Filipa Dvořáka, jihlavského rodáka, který má bohaté zkušenosti s vývojem i výzkumem umělé inteligence v několika významných centrech, mezi nimiž nechybí ani Palo Alto Research Center. Diskuse se tak točí nejen kolem využívání umělé inteligence ve hrách, ale i v praktických věcech každodenního života.

Influenceři z Dračího doupěte

Jedním ze způsobů socializace v době uzavření všeho a všech se stalo Dračí doupě, a to díky webům jako roll20 nebo i speciálním botům pro Discord. Pravdou ovšem zůstává, že Dračí doupě je ryze tuzemský fenomén, jehož historie sahá až do druhé poloviny osmdesátých let ke studentským vůdcům, mezi kterými najdeme Martina Klímu nebo Marka Bendu. Článek o historii Dračího doupěte mají na svědomí David Kubec a Pavel Dobrovský, o původní ilustraci se pak postaral Jakub Špiřík.

Hitman 3 - Vražedná pískoviště

Že se Hitman 3 povedl už víte. Jeho cesta od chladnokrevného zabijáka v kreativní hračičku ovšem změnila hodně, stejně jako kreativita samotných hráčů, kteří se nebojí měnit otevřená pískoviště v krvavá tratoliště. Právě na téma lidské kreativity při páchání vražd v sandboxovém provedení se rozepsal Honza Olejník, který doplnil esej i recenzí a textem o haptickém feedbacku PS5 DualSense ovladače, který dodává hře nový rozměr.

O kom se mluví – Julian Gerighty

Jakmile je řeč o Star Wars hrách, lidé zpozorní v naději, že dojde k obnově některé z oblíbených sérií. Jakmile je řeč o Ubisoftu, lidé zpozorní velmi podobným způsobem, protože jde o společnost stojící za Assassin’s Creed. A teď spojte ruce, protože jméno Juliana Gerightyho, tvůrce otevřených ubisoftích světů a Star Wars budeme v dalších letech skloňovat v jedné větě. Více se o tomto matadorovi herní scény dočtete v textu Ondry Kocha.

Vyjednávání s herními publishery

“Kdo má peňauze je eště větší pán,” říká Jára Cimrman v Záskoku. A protože peníze většinou stojí na straně herních vydavatelů, je potřeba se při vyjednávání o možnosti vydání vlastního titulu mít na pozoru před spoustou nástrah, s nimiž jakožto začínající vývojáři nemusíte automaticky počítat. O problematice vyjednávání s vydavateli píše ve svém textu Jaroslav Menčík.

Josef Hájíček a Nepos Games

Budovatelskou strategii Nebuchadnezzar není třeba asi příliš představovat. V Levelu najdete její recenzi, ale především také profil studia, který zpracoval Honza Horčík. V textu se dočtete víc o historii tvůrčího dua, jejich vývojářské filosofii i o tom, proč Josef Hájíček nechtěl jen další klon Pharaoh, nebo proč Nebuchadnezzar nikdy nevyšel v předběžném přístupu.

Radost z budování

A ještě jednou Nebuchadnezzar. I když trošku z jiného úhlu pohledu, přesněji optikou budovatelských her jako nástroje pro soudobé městské manažery a politiky. Místnímu rozvoji totiž, jak se ukazuje, pomáhají v plánování právě videohry v čele s budovatelskými strategiemi, na jejichž úrodné půdě vznikají nejen moderní firmy, ale také akademické práce. Více se dočtete v textu Pavla Skotáka.

RuneScape – Bezesná desetiletí a probdělé noci

Tento MMORPG titul se poprvé objevil už na přelomu tisíciletí, tedy v době, kdy World of Warcraft ještě pár let neexistoval. Dílo bratrů Gowerových je tu mezi nám i dnes, teprve loni se dostalo na Steam, ale stále odmítá odejít do herního důchodu. O velmi netradičním příběhu RuneScape se dočtete v textu Pavla Dobrovského.

Norton Commander – Modrá okna legendárního souborového manažeru

Modrá na obrazovce může být i dobrá, jak dokázal Norton Commander, souborový manažer, který si budou pamatovat hlavní starší ročníky, které si život bez něj neuměly vůbec představit. Historii programu, která se začala psát v roce 1984, se věnuje Martin Žemlička.

Gumy a plechy z jedniček a nul

Dnes je virtuální úplně všechno, má člověk tendenci prohlašovat na úkor toho či onoho nástroje. Je to často blíž pravdě, než by se mohlo zdát. O vývoji grafiky závodních her, i přerodu technologických modelů automobilek do virtuální reality se rozepsal Vašek Rybář, jeho text je prošpikovaný zajímavostmi, na které jinak nenarazíte.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Hitman 3 a World of Warcraft: Shadowlands. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

