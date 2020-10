LEVEL #306: Rodina a Level se neopouští!

7. 10. 2020 9:45 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Jeden z podzimních svátků letošního roku patří v Česku bezesporu vydání remaku Mafie z roku 2002. Po osmnácti letech se dočkala plnohodnotného převodu do moderní podoby a jen těžko byste se o ní nedočetli v aktuálním čísle Levelu. Tvoří ale jen část obsahu, v němž najdete třeba i esej o Factorio, Crusader Kings nebo průvodce po předplacených službách a herním “Netflixu”. Kovovou korunu z šroubků a matek všemu nasazuje povídání o stavebnici Merkur.

Rami Ismail: Vzhůru do oblak

“Pomáhám jen tam, kde mám reálný vliv. Hrstce pomůžu dosáhnout jejich snu, to znamená vydání hry,” říká v rozhovoru s Pavlem Dobrovským herní vývojář, vizionář a osobnost nezávislé herní scény Rami Ismail. Diskuse se točí kolem nutnosti kritiky a otevřené diskuse kolem her, stejně jako vyvracení mýtů nebo narovnávání pracovního prostředí, které herní vývojáře trápí – tedy o tématech, o nichž Rami už pět let aktivně přednáší při svých cestách po celém světě.

Těžký život superhrdinů

Všichni chceme být super. Skvělí. Neporazitelní. Možná dokonce omnipotentní. Jedinou výjimkou z pravidla jsou ale videoherní světy, v nichž je často spíše za trest být nezlomných superhrdinou. Na problematiku superhrdinských videoher se podíval svým zvídavým popkulturním okem Jirka Pavlovský, a na většině známých postav nenechal suchou nit.

Brand je jako rodina

Rodiny i dobré značky by si měl člověk hledět a pečovat o ni. Mafia je pro české hráče značkou, na nichž si nechtějí nechat sáhnout a dokáží být extrémně kritičtí stejně jako extrémně zatvrzelí s růžovými klapkami na očích. O tom, jak zrádné může být nakládat se známým brandem, nebo ho dokonce oživovat, píše v eseji Pavel Skoták a nabízí několik příkladů nejen z herního průmyslu. Na článek samozřejmě navazuje i recenze Mafia remaku.

Fukovo fantastické Factorio

Františka Fuku znáte patrně jako autora starých českých her, hudebního skladatele nebo filmového publicistu z jeho blogu https://www.fffilm.name/. Tentokrát se ale rozepsal pro LEVEL o sedmi letech vztahu/hraní českého hitu Factorio.

Fortnite na E4

Nebojte se, herní výstava se nepřejmenovala. Jde jen o tah masově rozšířenou hrou Fortnite na byznysové šachovnici, kde spolu bojují Epic Games a Apple. To, co se ale jeví jako boj dvou firem, pomalu přerůstá nárok na marži z prodejů ve vlastních obchodě, přestává být jen o těchto dvou firmách a šachovnice přestává dvojici hráčů stačit. Martin Bach se ve svém textu rozepisuje o problematice celé situace a vysvětluje, jak do toho všeho zapadá postoj administrativy Spojených států a Bílého domu.

Antické Řecko v české režii

Tradiční profil Honzy Horčíka se tentokrát zaměřil na Pavla Kubáta a Lucii Pavlačkovou a Kube Games, autory Imperiums: Greek Wars. Dvojice autorů vypráví o důležitosti práce s komunitou, stejně jako o jejím aktivní zapojení při tvorbě hry samotné. Nechybí ani povídání o špatných zkušenostech s vydavateli nebo prvních krůčcích v marketingu. Co bude po cestě do Řecka následovat?

Vzestupy a pády Activision

Activision patří k symbolům herního průmyslu, ale málokdo dnes tuší, že za společnost, která postupně pohltila nejrůznějších velká jména na trhu stála skupinka bývalých vývojářů v Atari, která se necítila dostatečně ohodnocená. Stejně tak může být zajímavé sledovat cestu Bobby Koticka na vrchol dnešního obřího korporátu. O dlouhé cestě společnosti, která pomáhala utvářet mapu videoherního světa, se dočtete ve vzpomínkovém článku Pavla Dobrovského.

ASCII Art: Umění 95 znaků

Někdy se říká, že méně je více. Dokázat z mála vytvořit umění je vždycky složité, ale kupříkladu v devadesátých letech mohli hráči při prolézání .NFO souborů vídat pravidelně nejrůznější až umělecká dílka vytvořená pouze pomocí několika desítek znaků. O fenoménů ASCII a jeho zastoupení ve hrách i mimo ně se rozepsal Martin Žemlička.

Retronaut: Return to Castle Wolfenstein

Od svého prvního dobrodružství ušel B.J. Blazkowicz dlouhou cestu. Jednou z nejoblíbenějších hráčských zastávek se ale stal Return to Castle Wolfenstein rozpohybovaný tehdejším idTech 3 enginem, který umožňoval pekelně rychlé a adrenalinové hraní. To korunoval skvělý level design (o stealthu pomlčíme) a okultismem říznutá Třetí říše. Přesně tak, jak to mají hráči rádi. Na celý tento zážitek vzpomíná Honza Olejník.

Ray tracing na drogách

Že udělala nová řada grafických karet NVIDIA rozruch, asi není třeba zdůrazňovat. Po téměř dvaceti letech se společnosti opět podařilo udělat vlny napříč celým herním průmyslem a nechat nevěřící diváky sledovat pokrok, který se podařilo od poslední generace karet udělat. O všech novinkách a technických podrobnostech píše Mikoláš Zuza.

Šroubky a matičky slaví 100

Článek, který byste možná v Levelu nehledali, slouží jako skvělá připomínka toho, že si Češi rádi hrají a neméně rádi budují a staví. Kutilství se v Česku uživilo během totality (o tom píše Michal Rybka ve svém článku o Merkur tiskárně) a v případě stavebnice Merkur sahá až do roku 1920 k prvním pokusům o kovové hračky, spojovaných nejprve háčky, později i šroubky a matičkami. Do Merkuru vás ve svém textu vezme Martin Žemlička.

Plakáty

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Iron Harvest a Wasteland 3. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh. Na obálce najdete jednu z fotek, které pro LEVEL zapůjčila Cenega Czech., a jejímž autorem je fotograf Roman Čierny. Účinkují Adam Talafous jako Tommy Angelo, Petr Souček jako Paulie a Martin Rota jako Sam. Foceno v https://muzeumveteranu.cz/ a http://www.tretters-bar.cz/

LEVEL 306 vychází 2. října 2020