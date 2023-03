Když se nevinné hraní promění v závislost: Co dělat?

2. 3. 2023 10:24 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Dá se na lidech poznat, kdo si prostě jen rád zahraje a kdo už je závislý? Na první pohled ne. Ještě složitější je to u nás samotných, zvlášť pokud sami k sobě nejsme dost upřímní. Přečtěte si, jak si hraní užívat, aniž byste překročili pomyslnou hranici závislosti. A co dělat, kdybyste do ní nedejbože spadli.

Zaplaťpánbůh, drtivá většina hráčů hazardních her v Česku je zodpovědná, hraje jen pro zábavu a ví, kdy přestat. Navíc počet problémových hráčů hazardních her v posledních letech klesá. V roce 2014 jich v Česku bylo na 351 tisíc. V roce 2019, ze kterého pocházejí zatím nejnovější data, už jen 143 500.

Klesající křivka počtu problémových hráčů samozřejmě zdaleka neznamená, že bychom se snad měli přestat snažit ji snižovat dál a dál. Naopak. Pokud toho ovšem chceme docílit, nejlepší je začít u sebe.

Dodržujte Desatero zodpovědného hraní

Jednoduchý návod, jak si udržet radost ze hry a nedostat se do potíží, přináší Desatero zodpovědného hraní. Soubor deseti pravidel, která pro všechny hráče hazardních her připravila společnost Sazka ve spolupráci s odborníky. Jednotlivé body Desatera nejsou vůbec záludné. Naopak. Většinu z nich jistě dodržujete automaticky, aniž byste si je kdy četli.

Naprostý základ je hrát s čistou hlavou a pro zábavu. Tedy ne proto, abyste si hazardem vydělali. Nebo ještě hůř: Abyste se dostali z dluhů. A také zůstat nohama na zemi, nastavit si své limity a připustit si, že výhry zkrátka nepřicházejí každý den. O vítězství v hazardních hrách vždycky rozhoduje především náhoda. A žádný zaručený návod, jak přelstít výherní automat nebo ruletu, neexistuje.

Pro úplnost také doporučujeme vždy a za všech okolností zůstat v mezích zákona. Sázejte a hrajte pouze tam, kde se hraje legálně, podle jasných a korektních pravidel. A když už jsme u pravidel, tak ta se týkají nejen kasin, ale i samotných hráčů. Zúčastnit se můžete jen jako plnoletí, a zároveň nesmíte být registrovaní v rejstříku vyloučených osob.

Jak poznat, že máte šlápnout na brzdu

Rozlišit závislost od neškodné vášně vlastně nemusí být raketová věda. Ale jen pod jednou podmínkou: Musíte být k sobě opravdu upřímní. Američtí lékaři, kteří zkoumali závislost na hazardu v 80. letech minulého století, objevili dvě věci, které všechny problematické hráče spojují:

Mají nutkání sázet pořád víc a víc peněz

O svém hraní lžou rodině, blízkým přátelům, kolegům v práci

Pokud se poznáváte aspoň v jednom z těchto dvou bodů, existuje pravděpodobnost, že závislost na gamblingu může být skutečně váš problém. V takovém případě není od věci zavolat na Národní linku pro odvykání hraní (800 350 000) a nezávazně a zdarma si o svých pocitech a zkušenostech promluvit s odborníkem.

Spolehlivým vodítkem může být také online test zodpovědného hraní. Zabere jen minutku: Na deset jednoduchých otázek odpovídáte pouze buď ano, nebo ne. A na konci testu se dozvíte, jak zodpovědně na tom s hraním jste, případně co s tím.

V online kasinu Sazka Hry si zahrajete legálně, bezpečně a zodpovědně

Pokud je vaše hráčská vášeň v normě, zahrajte si výherní automaty, ruletu nebo třeba Blackjack v online casinu Sazka Hry. Na rozdíl od kamenného kasina, tohle funguje nonstop a všude, kde je internet. Na mobilu i na počítači.

Abyste si zahráli, nemusíte ani nic instalovat. Stačí krátká registrace jménem a heslem, které využíváte pro přihlášení do své banky (bankovní identita). Zahrát si můžete dokonce jen tak pro zábavu, nanečisto bez peněz.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!