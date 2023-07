Jiří Procházka přináší do World of Tanks Blitz pořádnou ránu a české tanky!

18. 7. 2023 9:29 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Tvůrci populární hry World of Tanks Blitz dnes oznamují spolupráci s Jiřím Procházkou, bývalým a snad brzy zase aktuálním šampionem UFC v polotěžké váze a uznávaným českým mistrem smíšených bojových umění. Toto partnerství přináší do hry řadu těžkých českých tanků, které hráčům testujícím po celém světě přinášejí nové herní prvky.

Jiří Procházka, známý svým klidným a rozvážným vystupováním, zaujal miliony lidí svým uvědomělým přístupem k životu a vynikající kariérou bojovníka UFC. Nyní přináší svou výjimečnou osobnost a dovednosti do hry World of Tanks Blitz a představuje řadu pěti nových tanků.

„Když jsem poprvé hrál World of Tanks Blitz, okamžitě mě to chytlo. Když se naskytla příležitost stát se tváří hry, hned jsem po ní skočil. Dovednosti a strategie hry jsou podobné tomu, co je potřeba k vítězství v oktagonu MMA,“ říká Jiří Procházka. „World of Tanks Blitz je hra, kde místo pěstí stojí ocel proti oceli."

Technický strom evropských národů získal zbrusu novou větev, kterou tvoří pět českých těžkých tanků od úrovně VI do úrovně X. Tyto tanky jsou robustní, mají vynikající palebnou sílu a mírnou dynamiku, což z nich činí cenný prostředek v bitvách. Působivé je, že tanky úrovně IX a X jsou vybaveny inovativní mechanikou nazvanou Bojová stabilizace, která zvyšuje přesnost udržováním malého zaměřovacího kruhu při rychlosti až 15 km/h. Díky dodatečné kontrole rozptylu tyto tanky vynikají jak v útoku, tak v obraně.

Cesta technickým stromem začíná fiktivním tankem Škoda P-JS úrovně VI. Tento tank je doslova bestie kombinující dobré pancéřování a na svůj tier působivé poškození za sekundu.

Na vrcholu řady stojí tank VZ-55 Tier X, který představuje vrchol nové české tankové řady. Díky silnému čelnímu pancíři, vysokému alfa poškození a sklonu děla -7 stupňů je tento tank výjimečným průlomovým vozidlem pro hráče, kteří vtrhnou na bojiště.

World of Tanks Blitz zve hráče, aby zažili sílu a vzrušení z nových českých těžkých tanků, které představil sám BJB, Jiří Procházka. Ponořte se do hry a vstupte na bojiště s těmito ocelovými českými bestiemi na povel!

A protože přítomnost hvězdy jako je Jiří Procházka chceme pořádně oslavit, nabízíme všem novým hráčům možnost si WoTB pořádně vyzkoušet. Stačí zadat kód: CZECHCHECKED a ve hře získáte hned tři prémiové dny a k tomu československý tank 7 úrovně Škoda T45.

Kód platí do konce srpna

Více informací naleznete na stránkách wotblitz.com