Jedenácté GPTV vévodí velký herní přehled roku 2019 a soutěž o Xbox One X!

Konec roku bývá vždycky šance náležitě bilancovat a v GPTV jsme si tuhle příležitost samozřejmě nemohli nechat ujít. Projedeme si měsíc po měsíci a u každého se zastavíme s výčtem her, které stály za to. Nechybí samozřejmě ani hlavní recenze, kterou jsme tentokrát věnovali akci Darksiders Genesis.

Vzpomínkovou retro část jsme věnovali na první pohled ne až tak staré akci The Saboteur, která oslavila deset let. A soutěž udělá radost všem rytířům řádu Jedi, protože hrajeme o Xbox One X v edici se hrou Star Wars Jedi: Fallen Order.

Sledujte desátý díl GPTV: