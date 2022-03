Jak si zahrát na slabém notebooku nebo mobilu ty nejnáročnější PC hry?

23. 3. 2022 13:47 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Chtěl by sis zahrát nové herní pecky, ale tvoje PC nebo notebook nezvládá tak náročné hry? Anebo herní počítač vůbec nemáš? Řešením by mohlo být hraní v cloudu, neboli GeForce NOW.

Díky němu můžeš využít pro vykreslování hry sílu serverů Nvidia. Tvé zařízení bude sloužit pouze jako přijímač, všechnu práci zastane výkonný rig v datacentru. A co je nejlepší? Funguje to třeba i na mobilu nebo tabletu.

Tisíc her v cloudu

Služba GeForce NOW podporuje přes 1000 her napříč platformami. A každý čtvrtek do ní přibývají nové tituly v rámci GFN Thursday – speciálního dne věnovaného představení aktuálních her, funkcí a novinek. Knihovna se tak neustále rozrůstá, takže se nestane, že bys neměl co hrát.

Hry si navíc už nemusíš znova kupovat. V GeForce NOW se připojíš se svými účty Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, GOG nebo Origin a můžeš hrát své vlastní hry nebo si vybrat z nabídky free-to-play titulů. Díky ukládání pozice do cloudu můžeš v podporovaných hrách pokračovat přesně tam, kde předtím skončíš, a to kdekoliv a na libovolném podporovaném zařízení.

Pokud tě zajímá, jaké konkrétní hry ve službě najdeš a zda se tam vyskytují tvé oblíbené tituly, můžeš si to oveřit na této speciální stránce.

Raytracing a DLSS ready!

Hry navíc poběží ve vysoké vizuální kvalitě a s vysokým počtem snímků za sekundu. Obáváš se trhaného streamu ve 30 FPS? S GeForce NOW nemusíš, začínáme na 60 FPS a podporujeme až 120 FPS s nejvyšším předplatným RTX 3080. V něm si můžeš zvýšit rozlišení až na 2560 × 1440 px (QHD), a pokud vlastníš Nvidia Shield, tak až na 4K.

Od úrovně členství Priority si rovněž ve hře můžeš zapnout efekty raytracingu, které hře dodají realistické odrazy a odlesky, stíny nebo globální nasvícení. A pokud jde o plynulá FPS, s tím ti pomůže DLSS, které sníží nároky na vykreslování, ale zachová kvalitu obrazu.

Optimalizováno pro rychlou odezvu

Víme, že Achillovou patou hraní v cloudu může být odezva, která činí ovládání nedostatečně respozivní. Záleží na tom především u stříleček, kde je každá milisekunda latence poznat. GeForce NOW je proto optimalizováno pro co nejrychlejší odezvu, která překonává například Xbox při hraní na televizi. S takovou odezvou ani nepoznáš, že se hra vykresluje někde v cloudu.

Ještě lepších výsledků pak dosáhneš s předplatým RTX 3080, kde si můžeš zvolit režim 120 FPS. Čím rychleji se ti obnovuje displej i stream, tím svižněji reaguje hra na tvé povely. Budeš tak excelovat i v rychlých střílečkách typu Shadow Warrior 3, kde můžeš přímo ve hře zapnout ještě technologii Nvidia Reflex.

Zahraj si zdarma nebo si zvol tu nejlepší kvalitu

GeForce NOW nabízí tři úrovně členství: Free, Priority a RTX 3080. Pokud si chceš hraní v cloudu jen vyzkoušet, není nic jednoduššího, než si zvolit první bezplatné členství a otestovat si, jak ti na tvém internetu služba poběží.

Pro seriózní hraní pak doporučujeme předplatné Priority, ve kterém předběhneš frontu při čekání na server, získáš delší herní relaci, vyšší snímkovou frekvenci i rozlišení a možnost zapnout funkce RTX.

Nejvyšší plán RTX 3080 ti pak garantuje na serveru přístup k k výkonné grafické kartě GeForce RTX 3080, s níž si můžeš dovolit hrát až ve 1440p / 4K (Nvidia Shield) při 120 snímcích za sekundu a nastavovat si grafické detaily her, jak se ti zlíbí. Je to, jako bys měl v cloudu své vlastní herní PC. Tak co, jdeš do toho?

