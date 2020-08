Jak dopadl PC port hry Horizon Zero Dawn? GPTV recenzuje hit z PlayStationu 4

31. 8. 2020 14:40 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Horizon Zero Dawn není úplná novinka, ale vůbec poprvé se do ní mohou pustit i majitelé herních počítačů. Je po třech letech od vydání na PlayStationu o co stát? Odpověď na to, jak dopadl port pro PC vám dá recenze v srpnové GPTV.

Nechybí samozřejmě ani ty nejaktuálnější herní novinky, přehled v srpnu vydaných her a vzpomínka na šestnáct let starý Doom 3. Pochopitelně vás neochudíme ani o extra vtipné scénky, které jsou základem každého dílu GPTV!

Sledujte devatenáctý díl GPTV: