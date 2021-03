Jak Češi staví PC sestavy? Podívejte se na infografiku od CZC

12. 3. 2021 9:13 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Přesně před rokem GEEKové z CZC.cz představili PC Konfigurátor. Oblibu služby, která zákazníka provede kompletním výběrem komponent, dokládají i čísla: ze všech montáží, které si zákazníci na CZC.cz v minulém roce objednali, jich bylo 45 % přes PC Konfigurátor. I díky tomu se dvojka na online trhu s elektronikou může chlubit smontovaným počítačem s pořadovým číslem 100 tisíc.

U této příležitosti připravili v CZC infografiku, ze které se mimo jiné dozvíte:

65 % zákazníků upřednostňovalo v minulém roce procesory AMD.

Cena loňské nejběžnější PC sestavy byla 28 000 Kč.

20 % zákazníků mění sestavu každé 4 roky.

Téměř polovina lidí v ČR chodí stavět počítače do CZC. Dvojka je v tomto případě jedničkou.

Příbramská firma má na svém kontě už 100 000 sestavených počítačů. Tento milník překonala minulý rok 5. května.

Statistika nuda je, má však cenné údaje. CZC za posledních 10 let stabilně rostlo v počtu sestavených počítačů. V roce 2010 to bylo krásných 1 852 počítačů, ale loni firma dosáhla hranice 14 tisíc složených počítačů za jeden jediný rok! Uf.

V únoru 2020 spustili v CZC službu PC Konfigurátor, přes který si krok po kroku můžete složit počítač podle svých představ.

Rekordmanem se stal měsíc byl říjen, kdy si celkem 772 hráčů naklikalo v konfigurátoru procesor, grafickou kartu, paměti a všechny další potřebné věci pro stavbu PC. Důkaz místo slibů, že stavba počítače nemusí znamenat pohromu pro vaši peněženku, je objednávka za 7 000 Kč. Proti tomu pak stojí třeba nabušený stroj za 110 000 Kč.

Většina u uživatelů se ale podle údajů pouští do upgradu stávající sestavy, protože jen každý 4. GEEK přidává ke své objednávce nepovinný monitor.

Které značky si GEEKové loni sázeli do svých počítačů? V procesorech jasně vedlo AMD nad Intelem v poměru 65 ku 35 %, grafické karty si pro sebe zase jednoznačně získal zelený tým. Před AMD preferovalo Nvidii 70 % zákazníků.

Jasně na ústupu jsou optické mechaniky, ať už jde o klasické vypalovačky nebo DVD/BD jednotky. Ty si do počítačů přálo vměstnat pouze 20 % hráčů. Přesně opačný poměr ale nastává u RGB prvků. Barvičky uvnitř PC case chce 80 % pařanů.

A teď trochu kuriozit: nejlevnější počítač, sestavený v CZC, nesl cenovku 3500 Kč. Ano, i s tak malým budgetem se podařilo montérům navrhnout PC na zakázku. Na druhém konci stojí bestie za neuvěřitelných 385 265 Kč, která byla osazena čtyřmi grafickými kartami.

A jaká je modelová sestava pro rok 2020, kterou hráči v CZC pořizovali nejčastěji? Cenově se pohybuje kolem 28 000 Kč a nese procesor AMD Ryzen 5 3600, 2TB klasický harddisk, 250GB SSD pro systém, pasivní chladič s ventilátorem a u grafických karet buďto AMD Radeon RX580 nebo NVIDIA RTX 2070. Jako skříň nejčastěji posloužila Silentium PC Be Quiet.

Nejstarší sestava, kterou se v archivech podařilo vypátrat, je z roku 2004. Tehdy stála 23 369 Kč. Za to byste i dnes pořídili velmi slušný počítač, ale ani před 17 lety to nebylo zrovna ultra herní dělo, na kterém by šlo rozjet všechny gamesy bez trhání. Call of Duty jednička naštěstí běžela jako z partesu.

Co se upgradu týče, je běžné, že si hráč vymění grafiku nebo procesor, ale na celou sestavu dojde nejčastěji jednou za 5 let. Alespoň podle statistik CZC.cz.

K čemu nejčastěji počítač slouží? Je to jasné. Kdo kupuje sestavu u CZC, je na 80 % hráč her. Dalších 60 % sice hlásá, že jde o stroj do kanceláře, ale to bude určitě jen zástěrka pro hraní nenáročných titulů. No a pětina zákazníků má zřejmě ambice stát se youtuberem, protože na počítači často streamuje a stříhá video.

Ať už to je jakkoli, svůj vysněný počítač si můžete nechat postavit v PC konfigurátoru nebo si rovnou vybrat hotovou mašinu. Ani jedna volba nezklame.

