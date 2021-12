Hledáte nový herní arzenál pod stromeček? Máme pro vás pár tipů

9. 12. 2021 16:22 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

„Štěstí přeje připraveným“ je heslo, kterým by se lidé měli rozhodně řídit častěji. A neplatí to jen měsíc před Vánoci, kdy už je třeba začít pomalu myslet na dárky, ale i ve hře, kde se vyplatí investovat do kvalitních herních periferií a být tak ready na každý tah nepřítele. Oba případy vám pokryje tento článek, tak pojďme na to.

Dobrá výbava je půl úspěchu

Je pravda, že kvalitní herní periferie z vás mistra neudělají, kdo má však zálusk na kompetitivní hraní, ať už jste to vy osobně anebo ten, koho chcete obdarovat, měl by si být jistý, že ho jeho herní arzenál nebude omezovat ve výkonu a že ho ve chvíli největší bitevní vřavy nezradí. Hrát na staré klávesnici a vyklikané myši určitě jde, ale zlepšovat se, na to je už potřeba něco pořádného.

Na rozdíl od doby před několika lety už však není nutné utrácet za set herních periferií desetitisíce. Dobrou myš, klávesnici a sluchátka s prostorovým zvukem dnes pořidíte i v částkách o řád menší. A stále to bude hardware, na který bude spoleh a který vám nebude bránit v rozletu.

Takovou filozofii zastává značka Niceboy ORYX, která se snaží do Čech přinést výbavu s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Pro hráče to znamená spoustu muziky za méně peněz a pro Ježíška ušetřené výdaje za dárky.

Co pořídit k hernímu PC?

Prvním tipem pro aspiranta na medaili ze střelby bude myš ORYX M300 Duke. Ta v sobě kombinuje přesnost, rychlost a pohodlí. Pokud mluvíme o přesné mušce, tu zajišťuje optický senzor s maximální hodnotou DPI až 6400 a pěti nastavitelnými úrovněmi citlivosti. A samozřejmě taky kvalitní teflonová skluznice, která v dobré kondici vydrží léta. Spolehlivost rovněž slibují odolné spínače Huano s garancí životnosti 20 milionů stisknutí, jež obsluhují celkem 7 nastavitelných tlačítek.

Nechybí samozřejmě ani populární podsvícení s 16,8 miliony barev a dynamickými efekty, které si můžete nakonfigurovat v software. Tam najdete i nahrávání maker nebo třeba zmíněnou úpravu hodnoty DPI. Ovládací program je v češtině, takže i pro uživatele neholdující cizím jazykům platí, že jim nic nebude stát v cestě.

Pro virtuální snipery je myš na prvním místě, hned na druhém se ale umísťuje kvalitní klávesnice. Tu najdete pod označením ORYX K445 Element. Jde o model, kde se o spolehlivost a přesnost postarají mechanické spínače Goro RX, které k tomu garantují velmi dlouhou životnost a to až na 50 milionů stisknutí. To samé můžeme říct také o konstrukci klávesnice. Ta díky vrchnímu hliníkovému krytu a opletenému kabelu vydrží v dobré kondici spousty let.

Registraci každého stisku klávesy zvládne klávesnice díky stoprocentnímu pokrytí všech kláves technologií Anti-Ghosting. Ta zajišťuje, že sebekomplikovanější a seberychlejší série stisků kláves bude provedena přesně v tom pořadí, v jakém jste ji zadali. Niceboy ORYX K445 Element je osazena dlouhým levým shiftem, oblíbeným dvouřádkovým enterem a 104 klávesami. Multimediální klávesy zefektivní a zrychlí oblíbené funkce jako přehrávání hudby a podobně. Osazení klávesou Win-Lock je pak užitečnou pojistkou proti nechtěnému spuštění nabídky Start.

Kromě funkčnosti nesmíme zapomenout ani na vzhled. I zde dominuje RGB podsvícení s 9 dynamickými efekty, u kterých si můžete jas a rychlost nastavit podle svého gusta.

Mít nepřítele na mušce nebo mu efektivně nadběhnout, to chce kromě klávesnice a myši i třetího do party: sluchátka s prostorovým zvukem. Ten poskytne model ORYX X500 Shadow, který se nebál nasadit si na uši ani legenda esportové scény Counter-Strike David "KAPARZO" Lacina!

Není divu: sluchátka nabídnou virtuální prostorový zvuk 7.1, pohodlné ovládání na kabelu a komfortní mušle, které jsou měkké a tlumí zvuky z okolí, takže s nimi vydržíte hrát celou noc. Most sluchátek je díky duralové konstrukci velmi lehký, ale zároveň odolný. Podobně to platí i pro kabel, který často v herním zápalu přichází k újmě, zde je ale opletený po celé své délce, a tudíž se těší ze zvýšené odolnosti.

Při multiplayer hrách vás díky mikrofonu bude čistě a jasně slyšet. Až se ale budete chtít od spoluhráčů odpojit a mikrofon už nebudete potřebovat, stačí ho snadno odejmout, takže vám nebude překážet. A stejně jako ostatní výrobky řady Oryx nesou i sluchátka efektní podsvícení, se kterým budete nepřehlednutelní.

