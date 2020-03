Hitpoint Masters liga přinese českou League of Legends bitvu o postup do Evropy!

- Komerční sdělení / PR autor: Redakce Games.cz

Věděli jste, že už několik let máme u nás oficiální národní ligu nejhranější týmové hry světa League of Legends? Navíc s profesionální produkcí a podporou přímo od vývojářů Riot Games? Již šest let jí vysílá ze svého TV studia herní agentura Hitpoint a aktuálně se blíží závěr její již třinácté sezóny!



Bojují zde nejlepší hráči z České republiky a Slovenka o titul a postup do prestižního Evropského poháru s dotací sto padesát tisíc euro. Jsme proto velmi rádi, že se nově stáváme mediálním partnerem této soutěže, a vy můžete společně s námi klíčové nedělní zápasy bedlivě sledovat živě vždy od 14:00 na streamu twitch.tv/hitpointcz.

Letos poprvé se bohužel díky pandemii koronaviru neuskuteční závěrečné zápasy před zraky stovek fanoušků přímo ve svitavské Fabrice na herní show LEGENDS, která musela být před týdnem zrušena. Elektronický sport má naštěstí v takové situaci jednu zásadní výhodu nad tradiční podobou, může fungovat bezpečně online!

Rozhodující zápasy jarní Masters ligy hráči místo na podiu v sále odehrají ze svých domovů a vysílání poběží ze studia Hitpoint na platformě Twitch. Komentování si bere na starost tradičně populární streamer a sám bývalý úspěšný hráč Petr "Xnapy" Jirák. S ním můžete nasát atmosféru napínavých soubojů na Summoners Riftu!

Letošní jarní sezóna přinesla několik zásadních novinek. Hlavní z nich se týká možnosti postupu a reprezentování domácí scény na mezinárodní úrovni. V minulosti postupoval do League of Legends obdoby Ligy mistrů pouze samotný vítěz. Od teď už máme možnost vyslat do European Masters hned dva nejlepší týmy. Právě proto budou semifinálové duely, které jsou naplánované již na tuto neděli 22. března, velmi důležité a měly by přinést parádní podívanou.

Favoritem je bezpochyb vítěz základní části tým eSuba, který roky nekompromisně drtí domácí konkurenci a nasbíral historicky úctyhodných osm titulů. Jen jednou jedinkrát chyběl ve finále, když v roce 2015 vypadl ve čtvrtfinále proti svému nadcházejícímu soupeři Inside Games. Tento tým je na scéně také velmi známý a má na svém kontě několik druhých míst. Inside Games jako jedinní dokázali eSubu letos porazit. Zajímavé také je, že nastupuje se zahraniční dvojicí Drop a Mafra, která na botu umí pořádně zatopit.

Z druhého místa postoupil přímo do semifinále tým organizace Sampi, která má v lize premiéru. Je unikátní hlavně tím, že ji založil známý fotbalista Jakub Jankto působící v italské lize, který se netají velkými cíli v tomto odvětví interaktivní zábavy. League of Legends sestava vznikla kolem zkušených hráčů a má jasný cíl postoupit do Evropy. Výsledky ovšem nebyly uplně ideální a výměna hned dvou hráčů před důležitým zápasem bude pro tým velkou zkouškou. Postaví se jim totiž nebezpeční Cyber Gaming, kteří mají v sestavě dva bývalé šampiony z eSuby, Wondra s Piokem.



Detailní informace o lize, týmech a hráčích najdete na www.hitpoint.cz. Pokud nemáte žádné plány na nedělní odpoledne určitě dorazte se podívat na stream a užít si to nejlepší, co u nás nabízí League of Legends!