Herní konzole jako dárek: je lepší PlayStation 5 nebo nové Xboxy?

19. 11. 2020 8:56 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Závěr letošního roku nám přichystal herní nadílku. Sony vysílá do světa nové PlayStation 5, Microsoft přichází s Xboxem Series X a S. Která z nich vám bude dělat radost pod stromečkem? V článku zjistíte nejen to, co od které konzole můžete čekat, ale i jaké exkluzivní hry si na nich zahrajete.

Co chystá Xbox Series X a Series S

Hraní ve 4K, HDR a až 120 FPS slibuje příjemný herní zážitek na Xbox Series X. Ray Tracing s architekturou Zen 2 a RDNA 2 do her dodá realistické osvětlení i stíny, se kterými bude hra ještě živější a uvěřitelnější. Ostřejší a propracovanější obraz doplňuje 3D prostorový zvuk. Speciální SSD disk se postará o rychlejší načítání her a Rychlé obnovení vám dovolí přepínat mezi uloženými hrami podle libosti.

Xbox Series S je menší a levnější variantou Xboxu Series X. Tato herní konzole bude zcela digitální – to znamená, že vaše hry budou uložené v cloudu ve vaší virtuální knihovně, kam si je stáhnete z Xbox Game Pass. 4K UHD Blu-ray mechanikou je vybaven pouze Series X. Series S dosahuje přibližně třetiny grafického výkonu Series X. Nabídka her je stejná pro obě konzole, na Series S jen zkrátka nebudou dosahovat tak pěkné grafiky. Obě konzole můžete doplnit paměťovou kartou, která vám dodá 1 TB úložiště navíc.

Xboxy oficiálně odstartovaly prodej 10. listopadu 2020. Situace s dostupností Xboxů je lepší než u PS5, nicméně ani Xbox velmi pravděpodobně nedokáže uspokojit veškerou poptávku. Series X seženete za 13 499 Kč a v tuto chvíli si ho můžete předobjednat. Do konce roku by obchody měly naskladnit nové kusy, takže ještě máte šanci svůj Xbox Series X sehnat do Vánoc. Pokud nechcete čekat, sáhněte po Series S za 7 999 Kč, který je zatím běžně dostupný.

Čím vás dostane PlayStation 5

Sony pro své PlayStation 5 přichystalo propracovaný moderní design, který se lehce stane centrem vašeho obýváku. Také PS5 nabízí možnost hraní her ve 4K se snímkovou frekvencí až 120 FPS a konzole podporuje i výstup v 8K. U PS5 najdete i technologii HDR, která vám v kombinaci s Ray Tracingem učaruje maximálně realistickým zpracováním.

Ani u PS5 nechybí 3D zvuk pro ještě intenzivnější prožitek, který doplňují ovladače DualSense s hmatovou odezvou a adaptivními spouštěmi. Vše, co ve hře uděláte, opravdu fyzicky pocítíte – od zpětného rázu zbraně po šlápnutí na brzdu. Mimochodem, také PlayStation 5 nám nabídne levnější Digital Edition, tedy herní konzoli bez optické mechaniky, na které si budete hry kupovat a stahovat z obchodu PlayStation®Store. Seženete ji za 10 790 Kč, plnou verzi pak za 13 490 Kč.

PlayStation 5 vychází 19. listopadu 2020. Vzhledem k obrovskému zájmu jsou již předobjednávky na tento rok vyčerpány a konzoli si můžete předobjednat s odhadovaným datem dodání v únoru 2021. První várka konzolí neuspokojí více než pětinu poptávek a Sony oznámilo, že v den uvedení do prodeje konzole nebudou ani pro přímý prodej v kamenných obchodech. Pokud jste si včas nestihli své PlayStation 5 zarezervovat, budete si bohužel muset počkat.

Na jaké hry se můžete těšit u PS5 a Xboxu

Teď už víte, co od které herní konzole můžete čekat. Možná za vás dilema, jestli si (nebo někomu ve svém okolí) nakonec pořídíte PlayStation 5 nebo Xbox Series X či S, rozhodnou spíš exkluzivní hry, které si zahrajete jen na konkrétní herní konzoli.

Na PlayStation 5 vyjdou exkluzivky jako Horizon: Forbidden West (pokračování úspěšné Horizon: Zero Dawn), Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Sackboy: A Big Adventure a chystají se i remaky Demon’s Souls a Astro’s Playroom. Většina her by měla mít zpětnou kompatibilitu s PlayStation 4.

Na Xboxu Series X a Series S si zahrajete i mnoho starších her, které budou na nové konzoli vypadat ještě lépe. Microsoft se tolik nesoustředí na exkluzivky, takže jich tu zatím najdeme méně. Určitě mezi nimi ale nebude chybět Halo Infinite, Forza Motosport 8, Forza Horizon 4, Gears 5, As Dusk Falls nebo Everwild.