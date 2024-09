Hazardní hry obklopují děti odmala. Jak je ochránit? Mariáš a žolíky s rodiči o desetníky jsou OK.

23. 9. 2024 13:12 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Zatím sami hrají počítačové hry pro radost ze hry a možná vám tu a tam koukají přes rameno, když hrajete vy. Ať už nějakou plošinovku, karty nebo třeba ruletu jen tak pro zábavu. Ale co až vyrostou? Podíváme se na to, jestli je z výchovného hlediska lepší hazardní hry dětem povolovat, nebo zakazovat. A jak s nimi mluvit o rizicích, které s hraním souvisí.

Opravdovou ruletu a jiné casino games smějí hrát pouze dospělí od 18 let. Je na to zákon. Na druhou stranu na krabici od dětské rulety, kterou koupíte za pár stovek v obchodě s deskovými hrami, se píše „vhodné od 3 let“. Pravidla jsou stejná jako u verze pro dospělé. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že se nehraje o opravdové peníze. Je tohle v pořádku?

Ještě víc se dnes o hazardu mluví v souvislosti s počítačovými hrami. Vydavatelé populárních stříleček The Finals a Fortnite se například sami nedávno ocitli pod palbou. Jen za to, že do her přidali várku kosmetických doplňků s tématikou kasinových her. „Normalizujete před dětmi hazard,“ křičí odpůrci z řad rodičů, jejichž děti u hry tráví mnoho hodin týdně.

První zkušenosti s hazardem? Často už na střední škole

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 ukazuje, že s hazardem – výherními automaty, kurzovými sázkami nebo stíracími losy – nabírají děti zkušenosti už dlouho před dovršením dospělosti. Aspoň jednou za rok si hazardní hru zahraje každý pátý dospívající. Data ukazují, že sázení na sport zajímá víc chlapce než dívky, u ostatních her jsou rozdíly minimální.

Jsou k hazardu náchylnější děti, které tráví večery u videoher? Těžko říct. Kanadská studie z roku 2019 sice uvádí, že zhruba třičtvrtě hráčů videoher má zkušenost s hazardem a naopak, neprokázalo se ale, že by jedno s druhým přímo souviselo. Spíš to vypadá, některé děti jsou zkrátka náchylnější spadnout do problémů, a pak záleží jen na tom, zda je dřív chytnou videohry nebo hazard.

Mariáš a žolíky s rodiči o desetníky jsou OK

Izolovat děti před hazardními hrami nejde. To byste jim museli zakázat televizi, sociální sítě, zmíněné počítačové hry a nejspíš i kontakt s kamarády. Navíc, za „hazardní“ by se nakonec daly považovat i třeba rodinné karetní hry jako žolíky, prší nebo mariáš. Ty přitom dětem mohou procvičovat paměť, počty, strategii a sportovního ducha. A na tom přece není nic špatného.

Jediná schůdná cesta je s dětmi o hazardu prostě mluvit a vysvětlovat, jak funguje a co s člověkem dělá. Ne, nemusíte rozpitvávat, co je to casino no deposit bonus. Prevence je ale základ. Děti, které mají dost informací od rodičů a ze školy, dokážou lépe odolávat všem „dospěláckým“ lákadlům. Cigaretám, drogám, nezdravému životnímu stylu, pochybným vztahům a samozřejmě i hazardu.

Odborníci na dětské závislosti také poukazují na důležitost takzvaných „měkkých dovedností“, anglicky soft skills: Umění mluvit o svých pocitech, odhadovat riziko, strategicky myslet nebo pečovat o lidské vztahy. Takové dovednosti se přitom nejlépe rozvíjejí přirozeně. V dobře fungujících rodinách s pevným zázemím a zdravými vzájemnými vazbami.

Pokud chcete tedy ochránit děti před svody velkého světa, věnujte jim dostatek času, mluvte s nimi, dohlížejte na ně a podporujte je v těch činnostech, které mají smysl. A v případech, kdy máte pocit, že na to už sami nestačíte, neváhejte obrátit se co nejrychleji na odbornou pomoc. Více informací o zodpovědném hraní najdete třeba na stránkách Hraj s rozumem.