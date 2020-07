Grafiky GeForce RTX podporují nejnovější DirectX 12 Ultimate

15. 7. 2020 14:00 | autor: Inzerce

DirectX 12 Ultimate je nejnovější verzí grafického API a novým zlatým standardem pro hry nové generace. Zahrnuje všechny moderní funkce, které činí hry realističtější, detailnější a které otevírají ruce vývojářům při návrhu velkých působivých světů.

S některými novinkami přitom přišla Nvidia sama už v roce 2018 při představení svých grafických karet GeForce RTX. Vykreslování ray-tracingu v reálném čase nastavilo novou laťku v počítačové grafice her a ukázalo směr, kam se bude vývoj v průmyslu ubírat. GeForce RTX je tak první a momentálně jedinou platformou pro PC s podporou všech těchto přelomových herních funkcí.

GeForce RTX zajišťují výkon miliardy paprsků za sekundu a až 3× vyšší snímkovou frekvenci ve hrách a aplikacích, které technologii DXR využívají.



Grafická karta GeForce® RTX 2070 SUPER™ GAMING OC 8G kromě svého vysokého výkonu podporuje také ray tracing. Díky osvědčenému chlazení WINDFORCE 3x vás nezklame ani v horkých letních dnech. Prostřední ventilátor se otáčí v protisměru oproti zbylým dvěma, což zajišťuje lepší průtok vzduchu při nižší hlučnosti.

DXR (DirectX Ray-tracing)

DirectX Ray-tracing umožňuje ve hrách simulovat to, jak se světlo chová v reálném světě, a přináší tak nesmírně realistické grafické efekty, jako například globální dynamické osvětlení, věrné odrazy a stíny. Grafické karty GeForce RTX byly již od počátku navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky spojené s ray-tracingem. Specializovaná jádra, která najdete pouze v grafických kartách GeForce RTX, zajišťují výkon miliardy paprsků za sekundu a až 3× vyšší snímkovou frekvenci ve hrách a aplikacích, které technologii DXR využívají. Poprvé v dějinách je tak možné vykreslování ray-tracingu v reálném čase při zachování standardní herní snímkové frekvence

zdroj: Inzerce

VRS (Variable Rate Shading)

VRS je technologie vykreslování, kterou podporují grafické karty GeForce RTX a která vylepšuje výkon tím, že upravuje míru stínování v různých částech scény. Technologie VRS umožňuje adaptivní stínování NVIDIA, které měří pohyb a změny barev v každém snímku a chytře tak snižuje míru stínování v těch oblastech snímku, kde není vyžadována (např. na obloze nebo na zdech).

zdroj: Inzerce

Mesh Shading

Velké otevřené světy kladou před vývojáře nové výzvy. Každé zvýšení úrovně detailů může výrazně ovlivnit výkon, protože hlavní procesor je zaplavený požadavky na vykreslení každého objektu v prostředí. Pomocí funkce Mesh Shading grafický procesor inteligentně ovládá výběr úrovně detailů a teselaci objektů, čímž umožňuje vznik bohatých otevřených světů se stovkami tisíc objektů.

Sampler Feedback

Sampler Feedback vychází ze stejné filozofie jako Variable Rate Shading: chytřejší práce vede k nižšímu zatížení grafického procesoru a k vyššímu výkonu. Sampler Feedback zlepšuje výpočetní procesy mezi texturou a hardwarem shaderu. Vývojáři a enginy mohou využívat funkci Sampler Feedback k implementaci sofistikovaných algoritmů pro streamování textur, což umožňuje vznik velkých otevřených světů s krásnými texturami s vysokým rozlišením, aniž by docházelo k zasekávání nebo vyskakování textur, což kazí zážitek ze hry. Funkci Sampler Feedback lze použít také k implementaci prostorového stínování textur, aby bylo vykreslování ještě efektivnější.

S GeForce RTX se mají hráči na co tešit

Na trhu je už nyní spousta her, které nové technologie podporují, a další tituly přibudou co nevidět. Ray-tracing si momentálně užijete třeba v takových hitech jako Control, Call of Duty: Modern Warfare, Metro Exodus nebo Battlefield V.

zdroj: Nvidia

Z nových her se jistě všichni těší na Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion nebo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, které budou podporovat ray-tracing i další zmíněné technologie. Jde navíc o tituly, kde strávíte stovky hodin, není tak vůbec na škodu vybavit se hardwarem, který zážitek povýší ještě na vyšší úroveň. Grafické karty GeForce RTX aktuálně jako jediné podporují akceleraci ray-tracingu v reálném čase.