GPTV #17 recenzuje The Last of Us Part II a vzpomíná na Deus Ex + soutěž o procesor AMD 3700X

Je The Last of Us Part II tou nejlepší hrou na PlayStation 4? A co rovnou nejlepší hrou celé této generace? Recenze v sedmnácté GPTV vám dá odpověď. A pochopitelně bez spoilerů, protože víme, že tuhle hru si chcete vychutnat na maximum.

Uplynulo už rovných dvacet let od vydání hry, od které ostatní doteď opisují. Deux Ex je nejen RPG, ale také střílečka a stealth akce v jednom. Zavzpomínáme na ní v rámci rubriky retro. Chybět nesmí ani pravidelná porce novinek a přehled her, které vyšly v uplynulém měsíci.

Sledujte sedmnáctý díl GPTV: